15+ беременных звезд, которые не стали одеваться в бесформенные балахоны и выглядели краше, чем когда-либо

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Беременность — нелегкая, но вместе с тем счастливая пора. А еще отличный повод пересмотреть гардероб. Но если одни будущие мамы наполняют шкаф скучными бесформенными вещами, то другие не отказывают себе в модных экспериментах. Вот и наши героини в ожидании малыша не ограничивали себя какими-либо стандартами и выглядели просто сногсшибательно.

Будучи беременной первенцем, Натали Портман выглядела просто восхитительно на премии «Независимый дух — 2011» в плиссированном мини-платье

AP/East News

Джессика Симпсон буквально светилась от счастья на зимнем пресс-туре NBC Universal в 2012 году

mpi26/ MediaPunch Inc./EAST NEWS

В 2008 году Анджелина Джоли перетянула на себя все внимание, выйдя на ковровую дорожку Канн в невероятной красоты платье цвета изумруда

Блейк Лайвли с гордостью демонстрировала округлившийся живот на благотворительном балу в 2014 году

Broadimage/EAST NEWS

Дженнифер Лопес излучала счастье на концерте Movies Rock в 2007 году в струящемся белоснежном платье

В 2003 Кэтрин Зета-Джонс произвела настоящий фурор. получая заветный «Оскар» с огромным животом. Актриса выглядела роскошно

Платье Хэлли Берри на премьере фильма «То, что мы потеряли» в 2007 году не осталось незамеченным. Позже актрису даже назвали самой горячей беременной

А Кейт Хадсон привела всех в восторг, когда явилась на премьеру в Венеции в 2003 году в смелом платье, да еще и без белья

Mary Evans/Allstar/Graham Whitby Boot/East News , Mary Evans/Allstar/Graham Whitby Boot/East News

Хайди Клум сразила всех наповал, выйдя на красную дорожку «Эмми» на 9-м месяце беременности в 2009 году

Во время второй беременности Энн Хэтэуэй притянула восхищенные взгляды, посетив премьеру новой постановки на Бродвее в 2019 году

Сальма Хайек выглядела просто обворожительно в нефритовом платье на ужине фонда Fondazione Cini в 2007 году

В 2008 году Николь Кидман стала главной звездой красной дорожки, появившись на премии Академии кантри-музыки с заметно округлившимся животом

EAST NEWS

В декабре 2010 года Мэрайя Кэри исполнила свой главный рождественский хит, находясь в интересном положении. И выглядела просто ошеломительно

В 2016 беременная Марион Котийяр блистала на премьере «Союзников» в алом платье на одно плечо

East News

В 2016 Леа Сейду украсила собою Парижскую неделю моды, появившись на публике в легком серебряном платье с оборками

Wyters Alban/ABACA/EAST NEWS

Джессика Альба выглядела очаровательно на премьере боевика «Дети шпионов 4D» в 2011 году. Актриса выбрала черное платье из шифона и не прогадала

JEAN-PAUL AUSSENARD/BAUER-GRIFFIN/East News

Кира Найтли буквально лучилась счастьем на пресс-конференции, посвященной драме «Игра в имитацию», в 2015 году

А как вы считаете, какие наряды нужно носить беременным: скрывающие или, наоборот, подчеркивающие интересное положение?