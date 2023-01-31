15+ человек, для которых даже одна винтажная вещица лучше двух новых

Поиски винтажных вещей — дело очень увлекательное, ибо никогда не знаешь, что тебе попадется на той или иной распродаже или в комиссионке. А некоторым людям везет особенно — им не приходится никуда ходить, ведь старинные вещи хранятся в их собственных домах. Но и те, кто прочесывают магазинчики в поисках раритетов, и те, у кого они радуют не первое поколение семьи, с удовольствием делятся фотографиями своих сокровищ.

«Нашла этот диванчик, но пришлось отказаться от покупки, потому что муж не захотел превращать нашу квартиру в вампирский будуар»

«Соседский дом продали, и новый хозяин постепенно избавляется от имущества предыдущих владельцев, выставляя их на обочину дороги. Знакомьтесь, мои новые вещи — кресло и напольная лампа»

«Нашел этот сундук в комиссионке. Не знаю, для чего он, но, кажется, я влюбился в эту вещь»

«Моя любимая „добыча“ из комиссионки: диван, обитый розовым плюшем»

«Моя винтажная кровать-лодка, сделанная в начале позапрошлого века. Я потратил 8 часов на то, чтобы привезти ее домой»

«Моя приемная дочка сейчас в том возрасте, когда девочки хотят быть принцессами. У нас немного денег, но мы с супругом стараемся дать ей все, чего она хочет и в чем нуждается»

«Эти куклы обошлись всего в $ 2,5, я очистила их и поменяла волосы. Я знаю, что глаза моей дочурки загорятся от счастья, как только она увидит подарок».

Она пряталась за дверью. И это была самая быстрая трата $ 100.

«Друзья, вы не поверите, но я нашел вторую такую же вазу!»

Боже мой! Поверни одну из них другой стороной, и получится единая картинка. © Tesdinic / Reddit

«Мой холодильник, сделанный в 1950-х. Все еще работает»

Почему все мусорные ведра не выглядят именно так? © fridayimatwork / Reddit

Крошечная деревянная раскладная шкатулка с принадлежностями для шитья от фирмы Singer. На ней не было ценника, поэтому дама на кассе оценила ее в $ 2,99

«Отхватил клетку для птиц из Викторианской эпохи. Она высотой более двух метров вместе с основанием. Никогда не видел ничего подобного»

«Купила эти парные винтажные светильники буквально за бесценок. Мне кажется, они очень подходят к нашему дому в викторианском стиле, но мой жених почему-то ненавидит эту парочку»

«Эту полочку с баночками для специй в виде домиков бабушка купила для меня 30 лет назад. До этого момента она хранилась в родительском сарае»

«Я просто в восторге от этих двух немного китчевых баночек для печенья»

«Наконец-то мне удалось заполучить эту лампу с плафонами в виде цветов лотоса»

8-часовая поездка — небольшая цена за эту прекрасную ванну!

«Нашла эту любимую тарелку моего мужа в благотворительном магазине всего за £ 1,5. У него была такая же, только пластиковая, но я ее разбила. Эта сделана из фарфора»

«Нашел эту лампу из 1960-х на гаражной распродаже. Она такая крутая!»