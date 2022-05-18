15 примеров того, как по-разному выглядят звезды в своих аккаунтах в соцсетях и в объективе камер фотографов
За знаменитостями в обычной жизни и на красных ковровых дорожках следят десятки камер. После каждого мероприятия журналы публикуют фотографии звезд, сделанные профессионалами. Впрочем, и сами селебрити не прочь показать себя в этот день на своих страничках в соцсетях. Правда, порой кадр, который звезда выкладывает у себя в аккаунте, сильно отличается от того, что снял фотограф.
Мы в ADME составили коллажи: слева — кадры, которые селебрити показали у себя в соцсетях, справа — фотографии, сделанные профессионалами в тот же день.
Николь Кидман
Джессика Честейн
Минди Калинг
София Вергара
Софи Тернер
Джессика Альба
Винни Харлоу
Мэгги Джилленхол
Эшли Симпсон
Джиллиан Андерсон
Эль Фэннинг
Наоми Кэмпбелл
Деми Мур
Ким Кардашьян
Кристина Риччи
Какие кадры вам кажутся более удачными: те, что звезды сами выложили в соцсети, или те, что сделаны профессиональными фотографами?
Фото на превью Invision / Invision / East News
AdMe/Дизайн/15 примеров того, как по-разному выглядят звезды в своих аккаунтах в соцсетях и в объективе камер фотографов
Поделиться этой статьёй