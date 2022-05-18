15 примеров того, как по-разному выглядят звезды в своих аккаунтах в соцсетях и в объективе камер фотографов

За знаменитостями в обычной жизни и на красных ковровых дорожках следят десятки камер. После каждого мероприятия журналы публикуют фотографии звезд, сделанные профессионалами. Впрочем, и сами селебрити не прочь показать себя в этот день на своих страничках в соцсетях. Правда, порой кадр, который звезда выкладывает у себя в аккаунте, сильно отличается от того, что снял фотограф.