15 шикарных нарядов из фильмов старого Голливуда, актуальных и по сей день

Мода и тренды настолько быстро меняются, что порой не уследить за всеми тенденциями. И тогда остается только обратиться к бессмертной классике и элегантности. И картины золотого века Голливуда могут предложить бесконечное количество примеров для подражания. Ведь даже сейчас можно произвести фурор, если надеть на мероприятие такое же платье, как и те, в которых блистали знаменитые кинодивы в старых фильмах.

Марлен Дитрих — «Голубой ангел» (1930)

Courtesy Everett Collection / East News , Invision / Invision / East News

Роль певицы кабаре в фильме «Голубой ангел» стала прорывной для Марлен Дитрих. После него она с триумфом отправилась покорять Голливуд. Для того времени ее наряды в киноленте были достаточно откровенными, но все же удивительно ей шли. А многие модницы и сейчас носят кроп-топы, например Кристен Стюарт в 2022 году.

Лорен Бэколл — «Иметь и не иметь» (1944)

Courtesy Everett Collection / EAST NEWS

Это черное шелковое платье Лорен Бэколл можно назвать иконическим. Подплечники отражают стиль 1940-х, но все же этот фасон впоследствии не раз обыгрывался многими знаменитостями. Например, знаменитое изумрудное платье Дженнифер Лопес.

Вивьен Ли — «Мрачное путешествие» (1937)

Courtesy Everett Collection / East News

В этом фильме Вивьен Ли сыграла роль Мадлен — двойного агента, которая также продает самые лучшие платья из Парижа. Роль очаровательной авантюристки в кинематографе всегда требует самых лучших нарядов, и этот фильм не стал исключением. Мадлен участвовала в шпионской миссии и блистала в белом платье с черным воротником и бантом на груди. Может, этот образ и слишком футуристичен для 1918 года (именно тогда разворачивается действие фильма), но все же его фасон вне времени.

Ава Гарднер — «Босоногая графиня» (1954)

Героиня Авы Гарднер находится на вершине успеха в Голливуде, когда устраивает дома вечеринку с модными гостями. И пусть она не чувствует себя счастливой, ей удается это скрывать, ослепляя всех блеском гламура и стиля. Для этой вечеринки героиня выбрала модный брючный костюм с золотыми вставками. Его актуальность с годами никуда не делась, в подобном наряде можно и сейчас быть главной дивой мероприятия.

Мэрилин Монро — «Ниагара» (1953)

20TH CENTURY FOX / Album / EAST NEWS

Появление Мэрилин на экранах в этом платье стало самым ярким моментом фильма. Чего стоит сцена, где она идет в нем, покачивая бедрами. Именно этот эпизод и «спас» впоследствии картину, когда в прессе на фильм дали сдержанные отзывы. По мнению журналистов, есть две вещи, ради которых стоит смотреть «Ниагару», — водопад и Мэрилин. Именно после этого фильма за мисс Монро закрепилась слава самой желанной женщины Голливуда.

Одри Хепберн — «Забавная мордашка» (1957)

LFI / Avalon.red / REPORTER / East News

Для этого фильма наряды предоставлял модный дом Юбера де Живанши, поэтому платья были бесконечно элегантными и стильными. Одри сыграла роль юной девушки, волею случая попавшей в Париж. Ей предстояло покорить подиум, поэтому для первого участия в модном показе было выбрано идеальное платье с розовым блейзером. Замерли от восторга как коллеги Одри по съемочной площадке, так и зрители, увидевшие этот момент на больших экранах.

Кэтрин Хепберн — «Филадельфийская история» (1940)

Everett Collection / Everett Collection / East News

Пьеса, которая легла в основу фильма «Филадельфийская история», была написана специально для Кэтрин Хепберн, поэтому она могла выдвигать некоторые требования руководству студии. Например, она сама утвердила актеров на мужские роли и настояла на своем видении костюмов для ее персонажа. Для ее героини был создан стильный брючный костюм, но он совершенно не понравился главе студии, он хотел выкинуть его из фильма. Кэтрин настояла, и зрители все же увидели этот образ на экранах.

Бетти Грейбл — «Мой голубой рай» (1950)

Everett Collection / Everett Collection / East News

Бетти Грейбл была невероятно популярна, и чтобы заполучить ее в свой фильм, режиссеры готовы были пойти на все. Актриса согласилась сняться в фильме «Мой голубой рай» только при условии, что сценарий перепишут. Сюжет строится вокруг семейной пары, которая очень хочет ребенка, но на их пути возникают всяческие препоны. Бетти всегда хороша, но в этом пышном платье она просто сияла. И следом героиня узнала счастливые новости о грядущем пополнении в семье.

Рита Хейворт — «Сегодня вечером и каждый вечер» (1945)

Courtesy Everett Collection / East News

В фильме Рита сыграла одну из артисток театра, и в этом платье она выступала на сцене с музыкальным номером. Может, на тот момент этот наряд и подходил только для театральных подмостков, но в XXI веке вполне можно представить его на красной дорожке.

Ингрид Бергман — «Триумфальная арка» (1948)

Courtesy Everett Collection / East News

Ингрид Бергман называли скандинавской девушкой, предпочитающей простоту и естественность. На 1940-е годы пришелся пик ее популярности, и на больших экранах она неизменно представала в стильных и изысканных нарядах. Например, в фильме «Триумфальная арка» на ней прекрасно смотрелось платье в пол.

Джин Харлоу — «Моря Китая» (1935)

EAST NEWS

Джин Харлоу была на тот момент одной из самых популярных и высокооплачиваемых актрис Голливуда. Но она в основном играла девушек одного типажа — роскошных, чуть легкомысленных див, к ногам которой падают все мужчины. В «Морях Китая» ее роль была такой же, поэтому перед зрителями она представала в шикарных нарядах. Например, в этом ослепительно белом платье, подчеркивающем фигуру. Необычные рукава и декоративный элемент на плече добавили свою «изюминку» в этот образ.

Жа Жа Габор — «Королева космоса» (1958)

imago / United Archives / EAST NEWS

Создание костюмов для этого фильма было очень важно, ведь по сюжету каждая женщина на планете должна быть одета очень привлекательно. Поэтому для работы над фильмом привлекли известного дизайнера костюмов Эдит Хед. Жа Жа Габор про свои наряды в фильме говорила, что обожает эти платья. И добавляла, что каждое из них стоило баснословных $ 15 000.

Джоан Фонтейн — «Подозрение» (1941)

Album Online / East News

Джоан Фонтейн настолько прониклась симпатией к своему персонажу, что отправила записку Альфреду Хичкоку, режиссеру картины, с просьбой воплотить Лину на экране. Она написала, что даже готова сделать это бесплатно. На съемочной площадке Джоан конфликтовала с Кэри Грантом, сыгравшим главную мужскую роль. Но это не помешало ей выложиться на все 100 % и в итоге получить «Оскар». Она и правда блистала на экране, и этому помогали шикарные наряды и ювелирные украшения из ее собственной коллекции.

Барбара Стэнвик — «С огоньком» (1941)

RKO / SAMUEL GOLDWYN / Album / EAST NEWS

Этот фильм — вольная интерпретация сказки о Белоснежке и семи гномах. Барбара Стэнвик сыграла певицу ночного клуба, необычайно привлекательную и харизматичную женщину. Про ее персонажа даже говорили, что «такие женщины рушат целые цивилизации». Неудивительно, что она блистала в знаменитом золотом платье.

Элизабет Тейлор — «Слоновья тропа» (1954)

Courtesy Everett Collection / East News

Создатели фильма заполучили в свою команду Эдит Хед — именитого дизайнера по костюмам. Эдит придумывала платья для всех голливудских див того времени. Неудивительно, что платье Элизабет Тейлор получилось таким элегантным и актуальным в любые времена.

Какое из этих платьев вы бы не отказались примерить?