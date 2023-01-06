15+ случаев, когда знаменитости выбрали максимально неудобную обувь, но даже бровью не повели

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Звездный образ — это эффектно, стильно, модно, но не всегда удобно. Зачастую ради роскошных туфель или босоножек голливудским красавицам приходится терпеть тесные ремешки или даже надевать не свой размер. Наверняка в большинстве случаев это происходит незаметно для посторонних глаз. Но есть моменты, которые попали в объективы фотокамер.

Босоножки Кейт Мосс выглядят немного тесноватыми

Invision/Invision/East News

Можно лишь предположить, как роскошная Пенелопа Крус передвигается в этих туфлях не по размеру

Europa Press/Contacto/ABACA/Abaca/East News

Пальцы Эми Адамс оказались пережаты тугими ремешками

Fotogramma/AND/ABACA/EAST NEWS

Невооруженным глазом видно, что ноги Джулианны Мур перетянуты так, что побелели пальцы

Gregorio T. Binuya/Everett Collection/East News

Остается только догадываться, насколько сложно Леди Гага передвигаться на каблуках такой высоты

Dylan Travis/ABACA/Abaca/East News

Пятки Ким Кардашьян то и дело соскальзывают в сторону

White Label/East News

А стопа Джессики Симпсон скользит вперед. Такое многим знакомо

Matt Sayles/Invision/AP/East News

Рашида Джонс не смогла удержать все пальцы на стельке

Elizabeth Goodenough/Everett Collection/East News

Анджелина Джоли в эксклюзивных туфлях на уникальной формы каблуке. Выглядят эффектно, но неудобно

Jon Furniss/Invision/AP/East News

Кэти Холмс приходится поджимать пальцы, чтобы удержать ногу в обуви

Invision/Invision/East News

Туфли Лии Мишель велики ей как минимум на несколько размеров. Передвигаться в них, наверное, то еще испытание

ADMEDIA/SIPA/EAST NEWS

Судя по тому, как напряглись пальцы несравненной Шарлиз Терон, ей очень больно

Drew Altizer/Sipa USA/East News

Белла Хадид изо всех сил придерживает пальцы ног, чтобы стопа не скользила

Галь Гадот также с трудом удерживает пятки на месте

Пальцам Кэти Перри в буквальном смысле не нашлось места на стельке

Gilbert Flores/Broadimage/EAST NEWS , Evan Agostini/Invision/AP/East News

А стопы Дженнифер Энистон оказались перетянуты тугими ремешками эффектных босоножек