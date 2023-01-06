15+ случаев, когда знаменитости выбрали максимально неудобную обувь, но даже бровью не повели
Звездный образ — это эффектно, стильно, модно, но не всегда удобно. Зачастую ради роскошных туфель или босоножек голливудским красавицам приходится терпеть тесные ремешки или даже надевать не свой размер. Наверняка в большинстве случаев это происходит незаметно для посторонних глаз. Но есть моменты, которые попали в объективы фотокамер.
Босоножки Кейт Мосс выглядят немного тесноватыми
Можно лишь предположить, как роскошная Пенелопа Крус передвигается в этих туфлях не по размеру
Пальцы Эми Адамс оказались пережаты тугими ремешками
Невооруженным глазом видно, что ноги Джулианны Мур перетянуты так, что побелели пальцы
Остается только догадываться, насколько сложно Леди Гага передвигаться на каблуках такой высоты
Пятки Ким Кардашьян то и дело соскальзывают в сторону
А стопа Джессики Симпсон скользит вперед. Такое многим знакомо
Рашида Джонс не смогла удержать все пальцы на стельке
Анджелина Джоли в эксклюзивных туфлях на уникальной формы каблуке. Выглядят эффектно, но неудобно
Кэти Холмс приходится поджимать пальцы, чтобы удержать ногу в обуви
Туфли Лии Мишель велики ей как минимум на несколько размеров. Передвигаться в них, наверное, то еще испытание
Судя по тому, как напряглись пальцы несравненной Шарлиз Терон, ей очень больно
Белла Хадид изо всех сил придерживает пальцы ног, чтобы стопа не скользила
Галь Гадот также с трудом удерживает пятки на месте
Пальцам Кэти Перри в буквальном смысле не нашлось места на стельке
А стопы Дженнифер Энистон оказались перетянуты тугими ремешками эффектных босоножек
А какая обувь кажется самой неудобной для вас? И наоборот — что носите чаще всего?
Фото на превью WENN Rights Ltd / Alamy Stock Photo, Mary Evans/Allstar/Graham Whitby Boot/East News
AdMe/Дизайн/15+ случаев, когда знаменитости выбрали максимально неудобную обувь, но даже бровью не повели
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