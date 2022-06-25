15 звезд, чьи наряды из прошлых коллекций затмили собой дорогие платья современных дизайнеров

«Новое — это хорошо забытое старое», — сказали некоторые мировые звезды и попросили стилистов подыскать им оригинальный наряд из прошлого. Несмотря на то, что мода постоянно меняется, винтажные вещи или просто одежда из старых коллекций могут произвести фурор на красных дорожках.

Мы в ADME отметили чувство стиля и смелость женщин, которые не стали гнаться за модой или покупать вещи из новых коллекций, а вышли на публику в платьях с многолетней историей.

Белла Хадид в платье 1986 года от Chanel

Дженнифер Лопес в платье, созданном по мотивам наряда 1967 года от Valentino

Джейми Ли Кертис в платье Марлен Дитрих

Дженнифер Энистон в платье 1990-х годов от Galliano

Мариса Томей в винтажном платье 1940-х

Зендея в винтажном платье 1998 года от Bob Mackie

Кендалл Дженнер в платье от Gaultier 1994 года

Лили Олдридж в платье 2004 года от Tom Ford

Дуа Липа в корсете 1998 года от Gaultier

Ариана Гранде в платье 2003 года от Versace

Оливия Родриго в костюме 1995 года от Chanel

София Карсон в платье 1950-х от Dior

Эль Фэннинг в винтажном платье от Prada

Лили-Роуз Депп в платье 1992 года от Chanel

Бейонсе и Айрис Лоу в платье 2003 года от Versace