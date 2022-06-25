15 звезд, чьи наряды из прошлых коллекций затмили собой дорогие платья современных дизайнеров
«Новое — это хорошо забытое старое», — сказали некоторые мировые звезды и попросили стилистов подыскать им оригинальный наряд из прошлого. Несмотря на то, что мода постоянно меняется, винтажные вещи или просто одежда из старых коллекций могут произвести фурор на красных дорожках.
Мы в ADME отметили чувство стиля и смелость женщин, которые не стали гнаться за модой или покупать вещи из новых коллекций, а вышли на публику в платьях с многолетней историей.
Белла Хадид в платье 1986 года от Chanel
Дженнифер Лопес в платье, созданном по мотивам наряда 1967 года от Valentino
Джейми Ли Кертис в платье Марлен Дитрих
Дженнифер Энистон в платье 1990-х годов от Galliano
Мариса Томей в винтажном платье 1940-х
Зендея в винтажном платье 1998 года от Bob Mackie
Кендалл Дженнер в платье от Gaultier 1994 года
Лили Олдридж в платье 2004 года от Tom Ford
Дуа Липа в корсете 1998 года от Gaultier
Ариана Гранде в платье 2003 года от Versace
Оливия Родриго в костюме 1995 года от Chanel
София Карсон в платье 1950-х от Dior
Эль Фэннинг в винтажном платье от Prada
Лили-Роуз Депп в платье 1992 года от Chanel
Бейонсе и Айрис Лоу в платье 2003 года от Versace
Какой из звездных образов понравился вам больше всех? А какой наряд, наоборот, вы точно не надели бы ни за какие коврижки?
Фото на превью Ron Galella / Ron Galella Collection / Getty Images
AdMe/Дизайн/15 звезд, чьи наряды из прошлых коллекций затмили собой дорогие платья современных дизайнеров
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