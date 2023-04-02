16 фишек Виктории Бекхэм, которая после рождения 4 детей в свои почти 50 лет выглядит как молоденькая студентка
Виктория Бекхэм — не только бывшая певица, модельер и бизнесвумен, но и мама 4 детей. В следующем году женщине исполняется 50 лет, но время будто забыло про нее — Виктория до сих пор выглядит стройной и почти без единой морщинки.
Она никогда не пропускает тренировки
Стройное и подтянутое тело Виктории — не хорошая генетика, а регулярные тренировки. Вне зависимости от того, во сколько она уснула накануне, женщина встает в 6 утра и делает часовую тренировку, которая включает кардио и силовые упражнения.
Она адепт правильного питания
Как-то раз Дэвид Бекхэм проговорился в интервью о том, что его жена ест одно и то же на протяжении 25 лет. Виктория очень дисциплинированна не только в тренировках, но и в режиме питания. С утра она выпивает полезный смузи, завтракает пророщенными зернами и ягодами, а остальные ее приемы пищи состоят в основном из полезных жиров (рыбы, орехов) и овощей на пару. У женщины также всегда под рукой полезные закуски, чтобы не сорваться с диеты.
Но самое главное, что такой режим нравится ей самой, Виктория утверждает, что чувствует себя прекрасно.
С возрастом она лишь усилила контроль за своим телом
После 45 лет Виктория увеличила интенсивность своих тренировок и стала обращать более пристальное внимание на то, что она ест. Ведь в этом возрасте метаболизм замедляется, а сама женщина утверждает, что у нее есть склонность к набору лишнего веса. Даже в 48 лет Виктория полна решимости оставаться стройной и подтянутой.
У нее целый арсенал средств по уходу за кожей
Виктория просто одержима увлажнением кожи, и у нее целый склад кремов, сывороток и цветочных вод для этих целей. Она следит не только за кожей лица и шеи, но и регулярно наносит натуральные масла на все тело.
Она не пренебрегает специальными процедурами в салоне
Виктория нередко обращается к профессионалам по уходу за кожей. Она просто обожает массаж лица, а также периодически посещает светотерапию для омоложения кожи.
Она не забывает про питание кожи изнутри
Виктория увлажняет кожу не только снаружи. Она регулярно принимает рыбий жир (омега-3), витамин C, цинк, магний другие витамины. Перед тренировкой женщина пьет немного яблочного уксуса, а после нее — коллаген.
Она ухаживает за ресницами и бровями
Виктория поделилась со своими фанатами фотографией, на которой ее ресницы настолько длинные, что достают до бровей. Кто-то посчитал, что это накладные ресницы, но вполне вероятно, что они натуральные. Женщина часто упоминает, что использует сыворотку для роста ресниц и наносит ее также на брови.
У нее свой «фирменный» макияж
Женщина поделилась со своими фанатами бьюти-лайфхаком: она наносит подводку-хайлайтер молочного цвета на слизистую по линии нижних ресниц и только потом приступает к основному макияжу (обычно это смоки-айс). Так взгляд выглядит более открытым, отдохнувшим и ярким, и это помогает визуально нейтрализовать красноту глаз. Виктория утверждает, что пользуется этой хитростью всегда, вне зависимости от того, какой макияж она делает и на какое мероприятие собирается.
Она уверена, что пухлые губы с нюдовым оттенком всегда выглядят здорово
Виктория делает четко очерченный контур с помощью карандаша для губ, а также всегда использует натуральные оттенки помады. А в последнее время женщина все чаще восторгается блесками для губ. По ее мнению, это выглядит очень современно, к тому же блеск увлажняет губы даже получше, чем бальзам.
Теплая ванна и здоровый сон помогают ей чувствовать себя хорошо
Виктория говорит, что теплая ванна помогает ей расслабиться. Она также обожает зажигать свечи, чтобы вокруг было уютнее. А ключевой частью своего здоровья женщина называет нормальный сон и сокращение экранного времени перед телефоном.
Она умеет бороться с отеками
Виктория пьет много воды и просто обожает патчи под глаза, все это помогает ей бороться с отеками. А еще женщина поделилась своим лайфхаком от припухлостей на лице: нужно умыться очень холодной водой или даже провести по лицу кубиком льда.
Она не отказывается от вещей, которые ей идут, даже если те вышли из моды
Виктория вот уже на протяжении многих лет не изменяет предметам гардероба, которые выглядят на ней очень хорошо, например брюки клеш и большие солнцезащитные очки. Она носила их даже тогда, когда эти вещи не были на пике популярности.
У нее всегда сдержанный образ, но с ярким акцентом
Стиль женщины довольно строг и лаконичен, в ее образах редко увидишь большое сочетание текстур, цветов и принтов. Но, чтобы добавить изюминку в столь простые аутфиты, Виктория обычно использует яркие аксессуары и обувь с необычными принтами или цветом.
Она использует в образе только один модный тренд за раз
Виктория всегда выглядит сдержанно и модно, даже когда на ней трендовые «кричащие» вещи. Дело в том, что она не надевает абсолютно все, что сегодня в моде, а аккуратно вводит в образ яркие детали — по одной за раз. Например, если это яркий цвет, то он сбалансирован классическим силуэтом и аксессуарами телесного цвета.
Она часто носит одежду «с мужского плеча», но остается женственной
Викторию нередко можно увидеть в брючных костюмах свободного кроя или даже длинных пиджаках, похожих на смокинг. Однако она уравновешивает строгие пропорции небольшими изящными деталями, что позволяет ей даже в «мужских» вещах выглядеть женственно. Чаще всего она добавляет туфли с острым носком, ремень, украшение или лаконичную сумку.
С возрастом она все чаще стала выбирать одежду свободного кроя
Раньше Викторию можно было видеть лишь на высокой шпильке и в облегающих нарядах. Но теперь мама 4 детей, модельер и бизнесвумен стала чаще появляться на публике в более удобных ботинках на плоской подошве, а ее платья и кофты больше не облегают каждый сантиметр, а сидят свободно. Однако она все равно подчеркивает изгибы с помощью приталенных силуэтов струящейся ткани.
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