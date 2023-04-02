16 фишек Виктории Бекхэм, которая после рождения 4 детей в свои почти 50 лет выглядит как молоденькая студентка

Виктория Бекхэм — не только бывшая певица, модельер и бизнесвумен, но и мама 4 детей. В следующем году женщине исполняется 50 лет, но время будто забыло про нее — Виктория до сих пор выглядит стройной и почти без единой морщинки.

Она никогда не пропускает тренировки

ABACA / Abaca / East News

Стройное и подтянутое тело Виктории — не хорошая генетика, а регулярные тренировки. Вне зависимости от того, во сколько она уснула накануне, женщина встает в 6 утра и делает часовую тренировку, которая включает кардио и силовые упражнения.

Она адепт правильного питания

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News

Как-то раз Дэвид Бекхэм проговорился в интервью о том, что его жена ест одно и то же на протяжении 25 лет. Виктория очень дисциплинированна не только в тренировках, но и в режиме питания. С утра она выпивает полезный смузи, завтракает пророщенными зернами и ягодами, а остальные ее приемы пищи состоят в основном из полезных жиров (рыбы, орехов) и овощей на пару. У женщины также всегда под рукой полезные закуски, чтобы не сорваться с диеты. Но самое главное, что такой режим нравится ей самой, Виктория утверждает, что чувствует себя прекрасно.

С возрастом она лишь усилила контроль за своим телом

ASSOCIATED PRESS / East News

После 45 лет Виктория увеличила интенсивность своих тренировок и стала обращать более пристальное внимание на то, что она ест. Ведь в этом возрасте метаболизм замедляется, а сама женщина утверждает, что у нее есть склонность к набору лишнего веса. Даже в 48 лет Виктория полна решимости оставаться стройной и подтянутой.

У нее целый арсенал средств по уходу за кожей

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News

Виктория просто одержима увлажнением кожи, и у нее целый склад кремов, сывороток и цветочных вод для этих целей. Она следит не только за кожей лица и шеи, но и регулярно наносит натуральные масла на все тело.

Она не пренебрегает специальными процедурами в салоне

Виктория нередко обращается к профессионалам по уходу за кожей. Она просто обожает массаж лица, а также периодически посещает светотерапию для омоложения кожи.

Она не забывает про питание кожи изнутри

KARIM JAAFAR / AFP / East News

Виктория увлажняет кожу не только снаружи. Она регулярно принимает рыбий жир (омега-3), витамин C, цинк, магний другие витамины. Перед тренировкой женщина пьет немного яблочного уксуса, а после нее — коллаген.

Она ухаживает за ресницами и бровями

Виктория поделилась со своими фанатами фотографией, на которой ее ресницы настолько длинные, что достают до бровей. Кто-то посчитал, что это накладные ресницы, но вполне вероятно, что они натуральные. Женщина часто упоминает, что использует сыворотку для роста ресниц и наносит ее также на брови.

У нее свой «фирменный» макияж

Женщина поделилась со своими фанатами бьюти-лайфхаком: она наносит подводку-хайлайтер молочного цвета на слизистую по линии нижних ресниц и только потом приступает к основному макияжу (обычно это смоки-айс). Так взгляд выглядит более открытым, отдохнувшим и ярким, и это помогает визуально нейтрализовать красноту глаз. Виктория утверждает, что пользуется этой хитростью всегда, вне зависимости от того, какой макияж она делает и на какое мероприятие собирается.

Она уверена, что пухлые губы с нюдовым оттенком всегда выглядят здорово

Allstar / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News

Виктория делает четко очерченный контур с помощью карандаша для губ, а также всегда использует натуральные оттенки помады. А в последнее время женщина все чаще восторгается блесками для губ. По ее мнению, это выглядит очень современно, к тому же блеск увлажняет губы даже получше, чем бальзам.

Теплая ванна и здоровый сон помогают ей чувствовать себя хорошо

Виктория говорит, что теплая ванна помогает ей расслабиться. Она также обожает зажигать свечи, чтобы вокруг было уютнее. А ключевой частью своего здоровья женщина называет нормальный сон и сокращение экранного времени перед телефоном.

Она умеет бороться с отеками

Виктория пьет много воды и просто обожает патчи под глаза, все это помогает ей бороться с отеками. А еще женщина поделилась своим лайфхаком от припухлостей на лице: нужно умыться очень холодной водой или даже провести по лицу кубиком льда.

Она не отказывается от вещей, которые ей идут, даже если те вышли из моды

White Label / East News , ABACA / Abaca / East News

Виктория вот уже на протяжении многих лет не изменяет предметам гардероба, которые выглядят на ней очень хорошо, например брюки клеш и большие солнцезащитные очки. Она носила их даже тогда, когда эти вещи не были на пике популярности.

У нее всегда сдержанный образ, но с ярким акцентом

East News , Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Стиль женщины довольно строг и лаконичен, в ее образах редко увидишь большое сочетание текстур, цветов и принтов. Но, чтобы добавить изюминку в столь простые аутфиты, Виктория обычно использует яркие аксессуары и обувь с необычными принтами или цветом.

Она использует в образе только один модный тренд за раз

DDNY / Broadimage / Broad Image / East News , East News

Виктория всегда выглядит сдержанно и модно, даже когда на ней трендовые «кричащие» вещи. Дело в том, что она не надевает абсолютно все, что сегодня в моде, а аккуратно вводит в образ яркие детали — по одной за раз. Например, если это яркий цвет, то он сбалансирован классическим силуэтом и аксессуарами телесного цвета.

Она часто носит одежду «с мужского плеча», но остается женственной

Jonathan Short / Invision / AP / East News

Викторию нередко можно увидеть в брючных костюмах свободного кроя или даже длинных пиджаках, похожих на смокинг. Однако она уравновешивает строгие пропорции небольшими изящными деталями, что позволяет ей даже в «мужских» вещах выглядеть женственно. Чаще всего она добавляет туфли с острым носком, ремень, украшение или лаконичную сумку.

С возрастом она все чаще стала выбирать одежду свободного кроя

ASSOCIATED PRESS / East News , Jose Perez / Associated Press / East News