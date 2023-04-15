16 известных красоток, которые запросто выкладывают свои фотографии без макияжа и не считают это чем-то зазорным
У многих знаменитых див есть аккаунты в соцсетях. И пока одни из них предпочитают выкладывать там только идеальные фотографии, на которых они при полном параде, другие совсем не прочь показать себя настоящих: без косметики и ретуши.
Синди Кроуфорд
А из этой статьи можно узнать о том, как Синди доказала, что своим возрастом нужно гордиться.
Крис Дженнер
Адриа Архона
Дженнифер Лопес
Хотите узнать, как Джей Ло удается оставаться горячей штучкой? Тогда заглядывайте сюда.
Ариана Гранде
Бетенни Франкель
Эшли Тисдейл
Эми Шумер
Паулина Поризкова
Галь Гадот
Белла Хадид
Селена Гомес
Селена Гомес призналась, что хочет быть «такой же красивой, как Белла Хадид», и даже попробовала применить особый фильтр. Что из этого получилось — читайте здесь.
Джессика Альба
Кейт Аптон
Эшли Грэм
Хайди Клум
Фото на превью FayesVision / WENN.com / agefotostock / East News
AdMe/Дизайн/16 известных красоток, которые запросто выкладывают свои фотографии без макияжа и не считают это чем-то зазорным
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