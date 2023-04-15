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16 известных красоток, которые запросто выкладывают свои фотографии без макияжа и не считают это чем-то зазорным

Дизайн
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У многих знаменитых див есть аккаунты в соцсетях. И пока одни из них предпочитают выкладывать там только идеальные фотографии, на которых они при полном параде, другие совсем не прочь показать себя настоящих: без косметики и ретуши.

Синди Кроуфорд

Sipa USA / Sipa USA / East News

А из этой статьи можно узнать о том, как Синди доказала, что своим возрастом нужно гордиться.

Крис Дженнер

ANGELA WEISS / AFP / East News

Адриа Архона

Invision / Invision / East News

Дженнифер Лопес

VALERIE MACON / AFP / East News

Хотите узнать, как Джей Ло удается оставаться горячей штучкой? Тогда заглядывайте сюда.

Ариана Гранде

AFP / East News

Бетенни Франкель

ANGELA WEISS / AFP / East News

Эшли Тисдейл

FayesVision / WENN.com / agefotostock / East News

Эми Шумер

Kristin Callahan / Everett Collection / EAST NEWS

Паулина Поризкова

Jason Mendez / Everett Collection / EAST NEWS

Галь Гадот

Anthony Behar / Sipa USA / East News

Белла Хадид

Priscilla Grant / Everett Collection / East News, Dylan Travis / ABACA / Abaca / East News

Селена Гомес

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Селена Гомес призналась, что хочет быть «такой же красивой, как Белла Хадид», и даже попробовала применить особый фильтр. Что из этого получилось — читайте здесь.

Джессика Альба

Grosby Group / East News

Кейт Аптон

AP / East News

Эшли Грэм

FayesVision / WENN.com / agefotostock / East News

Хайди Клум

Priscilla Grant / Everett Collection / East News
Фото на превью FayesVision / WENN.com / agefotostock / East News
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AdMe/Дизайн/16 известных красоток, которые запросто выкладывают свои фотографии без макияжа и не считают это чем-то зазорным
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