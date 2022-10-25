16 случаев, когда знаменитости переделали под себя дизайнерские наряды и выглядели круче, чем модели на подиуме
Сложно переоценить влияние знаменитостей на модную индустрию. Одним своим публичным выходом они могут поднять продажи брендов до немыслимых масштабов. Поэтому вполне естественно, что дизайнеры в прямом смысле соревнуются за возможность одеть ту иную звезду на знаковое мероприятие. И порой ради этого они готовы даже пожертвовать оригинальным дизайном своих творений: к примеру, поменять цвет или длину.
Saint Laurent — Катрин Денев
Chanel — Пенелопа Крус
Christian Dior — Сиенна Миллер
Christian Dior — Дженнифер Лоуренс
Alberta Ferretti — Ева Лонгория
Louis Vuitton — Милли Бобби Браун
Gucci — Кайли Миноуг
AZ Factory — Лили Коллинз
Christian Dior — Шарлиз Терон
Chloé — Джиллиан Андерсон
Altuzarra — Марго Робби
Gucci — Леди Гага
Philosophy di Lorenzo Serafini — Хэлли Берри
Oscar de la Renta — Эмма Уотсон
Valentino — Зендея
David Koma — Галь Гадот
Как вы считаете, насколько была оправданна переделка нарядов, и какие версии понравились вам больше всего: представленные моделями или знаменитостями?
Фото на превью Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News, Jordan Strauss / Invision / AP / East News
AdMe/Дизайн/16 случаев, когда знаменитости переделали под себя дизайнерские наряды и выглядели круче, чем модели на подиуме
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