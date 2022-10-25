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16 случаев, когда знаменитости переделали под себя дизайнерские наряды и выглядели круче, чем модели на подиуме

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Сложно переоценить влияние знаменитостей на модную индустрию. Одним своим публичным выходом они могут поднять продажи брендов до немыслимых масштабов. Поэтому вполне естественно, что дизайнеры в прямом смысле соревнуются за возможность одеть ту иную звезду на знаковое мероприятие. И порой ради этого они готовы даже пожертвовать оригинальным дизайном своих творений: к примеру, поменять цвет или длину.

Saint Laurent — Катрин Денев

Jana Call me J / ABACA / Abaca / East News, Maria Laura Antonelli / Avalon / Photoshot / East News

Chanel — Пенелопа Крус

xx / Avalon / Photoshot / East News, ABACA / Abaca / East News

Christian Dior — Сиенна Миллер

x / Avalon / Photoshot / East News

Christian Dior — Дженнифер Лоуренс

www.fashionpps.com / Avalon / Photoshot / East News, Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Alberta Ferretti — Ева Лонгория

xx / Avalon / Photoshot / East News, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Louis Vuitton — Милли Бобби Браун

www.fashionpps.com / Avalon / Photoshot / East News

Gucci — Кайли Миноуг

Rick Gold / Capital Pictures / Capital Pictures / East News

AZ Factory — Лили Коллинз

Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News

Christian Dior — Шарлиз Терон

Marcio Madeira / News Pictures / East News, Jordan Strauss / Invision / AP / East News

Chloé — Джиллиан Андерсон

Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News, Sebastien Courdji / KCS / East News

Altuzarra — Марго Робби

Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News, Jordan Strauss / Invision / AP / East News

Gucci — Леди Гага

Image Press Agency / Avalon / Photoshot / East News, Invision / Invision / East News

Philosophy di Lorenzo Serafini — Хэлли Берри

Invision / Invision / East News

Oscar de la Renta — Эмма Уотсон

x / Avalon / Photoshot / East News, TOLGA AKMEN / AFP / East News

Valentino — Зендея

www.fashionpps.com / Avalon / Photoshot / East News, Invision / Invision / East News

David Koma — Галь Гадот

PIXELFORMULA / SIPA / East News, Pan zhiwei – Imaginechina / East News

Как вы считаете, насколько была оправданна переделка нарядов, и какие версии понравились вам больше всего: представленные моделями или знаменитостями?

Фото на превью Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News, Jordan Strauss / Invision / AP / East News
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AdMe/Дизайн/16 случаев, когда знаменитости переделали под себя дизайнерские наряды и выглядели круче, чем модели на подиуме
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