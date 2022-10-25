16 случаев, когда знаменитости переделали под себя дизайнерские наряды и выглядели круче, чем модели на подиуме

Сложно переоценить влияние знаменитостей на модную индустрию. Одним своим публичным выходом они могут поднять продажи брендов до немыслимых масштабов. Поэтому вполне естественно, что дизайнеры в прямом смысле соревнуются за возможность одеть ту иную звезду на знаковое мероприятие. И порой ради этого они готовы даже пожертвовать оригинальным дизайном своих творений: к примеру, поменять цвет или длину.