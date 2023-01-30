16 звездных примеров того, что неправильная обувь даже самый крутой образ превратит в простецкий

Обувь может как гармонично дополнить образ, так и напрочь его испортить, если будет подобрана неправильно. К сожалению, никто не застрахован от таких ошибок. Даже знаменитости, которые регулярно мелькают на светских мероприятиях и, казалось бы, умеют сочетать обувь и одежду, все равно оступаются. Давайте же посмотрим на то, как сильно влияет на образ одна маленькая неверная деталь.

Зато туфли на широком устойчивом каблуке и с открытыми щиколотками выгодно подчеркнули красоту ног актрисы.

Кэтрин, принцесса Уэльская, выбрала классические остроносые лодочки, но золотой декор и блеск сделали их слишком вычурными

Рита Ора выбрала неудачные сапоги-чулки, которые слишком сильно пережали ей бедра

Но, в конце концов, все модные рекомендации — это лишь условности, которым можно следовать, а можно и нет.

А вам какие варианты звездной обуви нравятся больше?