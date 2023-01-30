16 звездных примеров того, что неправильная обувь даже самый крутой образ превратит в простецкий
Обувь может как гармонично дополнить образ, так и напрочь его испортить, если будет подобрана неправильно. К сожалению, никто не застрахован от таких ошибок. Даже знаменитости, которые регулярно мелькают на светских мероприятиях и, казалось бы, умеют сочетать обувь и одежду, все равно оступаются. Давайте же посмотрим на то, как сильно влияет на образ одна маленькая неверная деталь.
Сапоги Сальмы Хайек визуально делят лодыжку пополам и урезают ноги. Все из-за длинного голенища и контрастирующего с кожей цвета
Зато туфли на широком устойчивом каблуке и с открытыми щиколотками выгодно подчеркнули красоту ног актрисы.
Туфли Шарлиз Терон с обилием декоративных элементов и ремешков спереди не добавляют ноге изящества в отличие от туфель с ремешками на пятке
Сандра Буллок выбрала не самую подходящую обувь для коктейльного платья с открытыми плечами
Ботильоны по щиколотку, которые надела Кимберли Уайатт, укорачивают певице ноги, в том числе из-за округлого носка
Обувь с ремешком поперек стопы и щиколотки способна визуально расширить ногу, а Лиа Томпсон надела туфли, где таких ремешков целых 3
Взгляните, насколько изящнее ноги выглядят справа.
Кэтрин, принцесса Уэльская, выбрала классические остроносые лодочки, но золотой декор и блеск сделали их слишком вычурными
Сочетать макси-платья и обувь до колена можно. Но тяжелые сапоги Эммы Стоун скорее подошли бы к платью-рубашке, чем к полупрозрачному наряду
Кристина Риччи добавила себе роста, но утяжелила ноги, выбрав туфли на огромной платформе
К широким укороченным брюкам подходит почти любая обувь: ботильоны, балетки, кеды. Но Кирстен Данст выбрала, мягко говоря, странноватую модель
Сомнительный тренд — меховые тапки в качестве уличной обуви: они не идут никому, даже красотке Хейли Бибер
В туфлях, цвет которых близок к телесному, ноги Эмили Блант выглядят более изящными, нежели в ярких. Даже если обе пары похожего фасона
Остроносые мюли сейчас в тренде, но Гвендолин Кристи выбрала не самую удачную модель. Из-за блеска и массивных пряжек они похожи на туфли волшебника
Туфли устаревшего фасона, напоминающие модель «Мэри Джейн», выглядят тяжеловесно на юной Милли Бобби Браун
Ковбойские сапоги можно эффектно сочетать с длинным платьем. Но к бархатному наряду Кейт Хадсон они не подходят
Мэрайя Кэри надела ботфорты на шнуровке, которые принято носить на голую ногу, а не поверх джинсов
Рита Ора выбрала неудачные сапоги-чулки, которые слишком сильно пережали ей бедра
Но, в конце концов, все модные рекомендации — это лишь условности, которым можно следовать, а можно и нет.
А вам какие варианты звездной обуви нравятся больше?
Фото на превью BG017 / Bauergriffin.com / East News, Jean-Marc Haedrich / SIPA / EAST NEWS
AdMe/Дизайн/16 звездных примеров того, что неправильная обувь даже самый крутой образ превратит в простецкий
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