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16 звездных примеров того, что неправильная обувь даже самый крутой образ превратит в простецкий

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Обувь может как гармонично дополнить образ, так и напрочь его испортить, если будет подобрана неправильно. К сожалению, никто не застрахован от таких ошибок. Даже знаменитости, которые регулярно мелькают на светских мероприятиях и, казалось бы, умеют сочетать обувь и одежду, все равно оступаются. Давайте же посмотрим на то, как сильно влияет на образ одна маленькая неверная деталь.

Сапоги Сальмы Хайек визуально делят лодыжку пополам и урезают ноги. Все из-за длинного голенища и контрастирующего с кожей цвета

Scott Garfitt / Invision / East News, TOLGA AKMEN / AFP / East News

Зато туфли на широком устойчивом каблуке и с открытыми щиколотками выгодно подчеркнули красоту ног актрисы.

Туфли Шарлиз Терон с обилием декоративных элементов и ремешков спереди не добавляют ноге изящества в отличие от туфель с ремешками на пятке

MCMULLAN CO / SIPA / EAST NEWS, JGM, PacificCoastNews.com / EAST NEWS

Сандра Буллок выбрала не самую подходящую обувь для коктейльного платья с открытыми плечами

© Tsuni / USA / Alamy Stock Photo, Stuart Hardy / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

Ботильоны по щиколотку, которые надела Кимберли Уайатт, укорачивают певице ноги, в том числе из-за округлого носка

MICHAEL GERMANA / STAR MAX / East News, BEImages / EAST NEWS

Обувь с ремешком поперек стопы и щиколотки способна визуально расширить ногу, а Лиа Томпсон надела туфли, где таких ремешков целых 3

Grosby Group / East News, Richard Shotwell / Invision / AP / East News

Взгляните, насколько изящнее ноги выглядят справа.

Кэтрин, принцесса Уэльская, выбрала классические остроносые лодочки, но золотой декор и блеск сделали их слишком вычурными

Сочетать макси-платья и обувь до колена можно. Но тяжелые сапоги Эммы Стоун скорее подошли бы к платью-рубашке, чем к полупрозрачному наряду

Evan Agostini / Invision / East News, Invision / Invision / East News

Кристина Риччи добавила себе роста, но утяжелила ноги, выбрав туфли на огромной платформе

Chris Pizzello / Invision / East News, JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News

К широким укороченным брюкам подходит почти любая обувь: ботильоны, балетки, кеды. Но Кирстен Данст выбрала, мягко говоря, странноватую модель

Piovanotto Marco / ABACA / Abaca / East News, Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Сомнительный тренд — меховые тапки в качестве уличной обуви: они не идут никому, даже красотке Хейли Бибер

Bellocqimages / Associated Press / East News, Rachpoot / Associated Press / East News

В туфлях, цвет которых близок к телесному, ноги Эмили Блант выглядят более изящными, нежели в ярких. Даже если обе пары похожего фасона

Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News, VALERIE MACON / AFP / East News

Остроносые мюли сейчас в тренде, но Гвендолин Кристи выбрала не самую удачную модель. Из-за блеска и массивных пряжек они похожи на туфли волшебника

BG017 / Bauergriffin.com / East News, Jean-Marc Haedrich / SIPA / EAST NEWS

Туфли устаревшего фасона, напоминающие модель «Мэри Джейн», выглядят тяжеловесно на юной Милли Бобби Браун

DDNY / Broadimage / Broad Image / East News, Invision / Invision / East News

Ковбойские сапоги можно эффектно сочетать с длинным платьем. Но к бархатному наряду Кейт Хадсон они не подходят

Torres Rudy / Image Press Agency / ABACA / Abaca / East News, Jordan Strauss / Invision / East News

Мэрайя Кэри надела ботфорты на шнуровке, которые принято носить на голую ногу, а не поверх джинсов

East News, face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Рита Ора выбрала неудачные сапоги-чулки, которые слишком сильно пережали ей бедра

Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News, Invision / Invision / East News

Но, в конце концов, все модные рекомендации — это лишь условности, которым можно следовать, а можно и нет.

А вам какие варианты звездной обуви нравятся больше?

Фото на превью BG017 / Bauergriffin.com / East News, Jean-Marc Haedrich / SIPA / EAST NEWS
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AdMe/Дизайн/16 звездных примеров того, что неправильная обувь даже самый крутой образ превратит в простецкий
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