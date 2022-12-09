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17 актрис, которые примерили как светлый цвет волос, так и темный. И мы не можем решить, какой образ им идет больше

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Чаще всего мы видим звезд в их привычном образе, который они создают годами совместно с командой стилистов и парикмахеров. Как правило, при упоминании той или иной знаменитости мы сразу же вспоминаем, какого цвета у нее волосы. Но некоторые звезды не хотят все время выглядеть одинаково и периодически окрашивают шевелюру то в темный цвет, то в светлый.

1. Шарлиз Терон

Jordan Strauss / Invision / East News, Invision / Invision / East News

2. Лили Джеймс

ANGELA WEISS / AFP / East News, Evan Agostini / Invision / AP / East News

3. Зои Кравиц

USA TODAY Network / Sipa USA / East News, Evan Agostini / Invision / AP / East News

4. Ким Кардашьян

STEFANI REYNOLDS / AFP / East News, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

5. Дженнифер Лопес

East News, Manny Hernandez / The Grosby Group / Grosby Group / East News

6. Хейли Бибер

Jordan Strauss / Invision / East News, JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News

7. Элизабет Олсен

Jordan Strauss / Invision / AP / East News, Rich Fury / Invision / AP / East News

8. Бейонсе

USA TODAY Sports / Sipa USA / East News, AFP / East News

9. Эмили Блант

PacificCoastNews / East News, AP / East News

10. Николь Кидман

East News, Matt Baron / BEImages / East News

11. Сальма Хайек

Vianney Le Caer / Invision / AP / East News, Grant Pollard / Invision / AP / East News

12. Марион Котийяр

Invision / Invision / East News, Vianney Le Caer / Invision / AP / East News

13. Розамунд Пайк

AFP / East News, Evan Agostini / Invision / AP / East News

14. Джулия Робертс

Andy Kropa / Invision / East News, Invision / Invision / East News

15. Кейт Хадсон

Jordan Strauss / Invision / AP / East News, Invision / Invision / East News

16. Кэти Перри

Evan Agostini / Invision / East News, Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

17. Рейчел Макадамс

Danny Moloshok / Invision / AP / East News, NIVIERE / LEFLOCH / NIKO / SIPA / East News

А как считаете вы, кому из звезд к лицу быть светленькой, а кому — темненькой?

Фото на превью Vianney Le Caer / Invision / AP / East News, Grant Pollard / Invision / AP / East News
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AdMe/Дизайн/17 актрис, которые примерили как светлый цвет волос, так и темный. И мы не можем решить, какой образ им идет больше
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