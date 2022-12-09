17 актрис, которые примерили как светлый цвет волос, так и темный. И мы не можем решить, какой образ им идет больше

Чаще всего мы видим звезд в их привычном образе, который они создают годами совместно с командой стилистов и парикмахеров. Как правило, при упоминании той или иной знаменитости мы сразу же вспоминаем, какого цвета у нее волосы. Но некоторые звезды не хотят все время выглядеть одинаково и периодически окрашивают шевелюру то в темный цвет, то в светлый.