17 актрис, которые примерили как светлый цвет волос, так и темный. И мы не можем решить, какой образ им идет больше
Чаще всего мы видим звезд в их привычном образе, который они создают годами совместно с командой стилистов и парикмахеров. Как правило, при упоминании той или иной знаменитости мы сразу же вспоминаем, какого цвета у нее волосы. Но некоторые звезды не хотят все время выглядеть одинаково и периодически окрашивают шевелюру то в темный цвет, то в светлый.
1. Шарлиз Терон
2. Лили Джеймс
3. Зои Кравиц
4. Ким Кардашьян
5. Дженнифер Лопес
6. Хейли Бибер
7. Элизабет Олсен
8. Бейонсе
9. Эмили Блант
10. Николь Кидман
11. Сальма Хайек
12. Марион Котийяр
13. Розамунд Пайк
14. Джулия Робертс
15. Кейт Хадсон
16. Кэти Перри
17. Рейчел Макадамс
А как считаете вы, кому из звезд к лицу быть светленькой, а кому — темненькой?
Фото на превью Vianney Le Caer / Invision / AP / East News, Grant Pollard / Invision / AP / East News
AdMe/Дизайн/17 актрис, которые примерили как светлый цвет волос, так и темный. И мы не можем решить, какой образ им идет больше
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