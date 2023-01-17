17 причесок звезд, о которых можно сказать «Ну и что тут особенного?», пока не увидишь их с другого ракурса
На красную дорожку звезды выходят, разодевшись в пух и прах. Особое внимание уделяется прическе, ведь именно она становится завершающим акцентом в торжественном образе. И некоторые знаменитости (или их стилисты) не устают нас удивлять: смотришь, вроде обычный пучок или хвост, но стоит актрисе повернуть голову, а там элегантное украшение, необычная косичка или вообще некая футуристическая конструкция. Давайте же поразглядываем поближе прически звезд в поисках чего-нибудь этакого.
Блейк Лайвли
Скарлетт Йоханссон
Милли Бобби Браун
Дженнифер Лоуренс
Дженна Ортега
Милли Олкок
Зендея
Алисия Викандер
Эмма Уотсон
Эмма Стоун
Эмилия Кларк
Сирша Ронан
Джессика Честейн
Кейт Босуорт
Тейлор Свифт
Кристина Агилера
Пэрис Хилтон
Какая из звездных причесок зацепила вас больше всего?
Фото на превью Van Tine Dennis / ABACA / EAST NEWS, Kristin Callahan / Everett Collection / East News
AdMe/Дизайн/17 причесок звезд, о которых можно сказать «Ну и что тут особенного?», пока не увидишь их с другого ракурса
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