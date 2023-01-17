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17 причесок звезд, о которых можно сказать «Ну и что тут особенного?», пока не увидишь их с другого ракурса

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На красную дорожку звезды выходят, разодевшись в пух и прах. Особое внимание уделяется прическе, ведь именно она становится завершающим акцентом в торжественном образе. И некоторые знаменитости (или их стилисты) не устают нас удивлять: смотришь, вроде обычный пучок или хвост, но стоит актрисе повернуть голову, а там элегантное украшение, необычная косичка или вообще некая футуристическая конструкция. Давайте же поразглядываем поближе прически звезд в поисках чего-нибудь этакого.

Блейк Лайвли

Van Tine Dennis / ABACA / EAST NEWS, Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Скарлетт Йоханссон

Милли Бобби Браун

Gilbert Flores / Broadimage / EAST NEWS, Gilbert Flores / Broadimage / EAST NEWS

Дженнифер Лоуренс

PacificCoastNews / EAST NEWS, PacificCoastNews / EAST NEWS

Дженна Ортега

AXELLE WOUSSEN / Bauer Griffin / East News, Invision / Invision / East News

Милли Олкок

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News, Priscilla Grant / Everett Collection / East News

Зендея

ANGELA WEISS / AFP / East News, VALERIE MACON / AFP / East News

Алисия Викандер

Jonathan Paciullo / SIPA / SIPA / East News, Vianney Le Caer / Invision / East News

Эмма Уотсон

Kristin Callahan / Everett Collection / East News, Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Эмма Стоун

Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News, Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Эмилия Кларк

ANGELA WEISS / AFP / East News, Invision / Invision / East News, Invision / Invision / East News

Сирша Ронан

Джессика Честейн

Maurizio D'Avanzo / IPA / SIPA / East News, antonio fraioli / IPA / SIPA / East News

Кейт Босуорт

Admedia, Inc / Sipa USA / East News, JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News

Тейлор Свифт

Invision / Invision / East News, Invision / Invision / East News

Кристина Агилера

imageSPACE / Sipa USA / East News, JA / Everett Collection / East News

Пэрис Хилтон

SUJIT JAISWAL / AFP / East News, SUJIT JAISWAL / AFP / East News

Какая из звездных причесок зацепила вас больше всего?

Фото на превью Van Tine Dennis / ABACA / EAST NEWS, Kristin Callahan / Everett Collection / East News
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AdMe/Дизайн/17 причесок звезд, о которых можно сказать «Ну и что тут особенного?», пока не увидишь их с другого ракурса
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