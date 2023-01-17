17 причесок звезд, о которых можно сказать «Ну и что тут особенного?», пока не увидишь их с другого ракурса

На красную дорожку звезды выходят, разодевшись в пух и прах. Особое внимание уделяется прическе, ведь именно она становится завершающим акцентом в торжественном образе. И некоторые знаменитости (или их стилисты) не устают нас удивлять: смотришь, вроде обычный пучок или хвост, но стоит актрисе повернуть голову, а там элегантное украшение, необычная косичка или вообще некая футуристическая конструкция. Давайте же поразглядываем поближе прически звезд в поисках чего-нибудь этакого.