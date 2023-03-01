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20+ смелых женщин, которые доверились мастеру и обрезали свои роскошные локоны. И ничуть не прогадали

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Галина Тоторина занимается настоящим искусством — она будто бы создает новые лица девушкам, которые решились обрезать свои длинные волосы. Галина уверена, что правильно подобранная короткая стрижка способна придать больше женственности и уверенности в себе каждой женщине.

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  • Мне кажется, после подобных преображений надо паспорт менять! © nadzeyaal

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  • Женщина в новом образе себя чувствует очень уверенно, так, как будто всю жизнь носила подобную стрижку! © yuliia_otrubchak

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  • Стильно! А-ля Миранда из «Секса в большом городе». © ljalav

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  • Какая огненная девушка пряталась за скромным каре. © sorciere_olessya

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  • Очень идет девушке, стала похожа на актрису из французских фильмов. © sad_svetla

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  • Дух захватывает от такой красоты! Она прекрасна! © lidiyakhan

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  • Магия вообще законна вне Хогвартса? Это же просто бесподобно! © tatyanaviktorova92

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  • Потрясающе! Как будто другой человек совершенно! Не иначе как магия. © elena.15102805

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  • Потрясающая история раскрепощения в этих фото! Кажется, девушка наконец встретилась с собой. © olga_sinitskaya_

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  • Это же просто разрыв сердца от увиденной красоты! Вы просто огонь, и модель ваша тоже просто огонь. © zeze4ka

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  • С короткой стрижкой у нее в глазах чертовщинка загорается. А еще говорят — неженственно... © valerina_yulia

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  • Ну ведь огонь! Волосы отрезали, и лицо сразу открылось. © potysimnazlo

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  • Она будто родилась с этой стрижкой! © kalininamalina
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AdMe/Дизайн/20+ смелых женщин, которые доверились мастеру и обрезали свои роскошные локоны. И ничуть не прогадали
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