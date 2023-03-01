20+ смелых женщин, которые доверились мастеру и обрезали свои роскошные локоны. И ничуть не прогадали
Галина Тоторина занимается настоящим искусством — она будто бы создает новые лица девушкам, которые решились обрезать свои длинные волосы. Галина уверена, что правильно подобранная короткая стрижка способна придать больше женственности и уверенности в себе каждой женщине.
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- Мне кажется, после подобных преображений надо паспорт менять! © nadzeyaal
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- Женщина в новом образе себя чувствует очень уверенно, так, как будто всю жизнь носила подобную стрижку! © yuliia_otrubchak
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- Стильно! А-ля Миранда из «Секса в большом городе». © ljalav
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- Какая огненная девушка пряталась за скромным каре. © sorciere_olessya
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- Очень идет девушке, стала похожа на актрису из французских фильмов. © sad_svetla
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- Дух захватывает от такой красоты! Она прекрасна! © lidiyakhan
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- Магия вообще законна вне Хогвартса? Это же просто бесподобно! © tatyanaviktorova92
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- Потрясающе! Как будто другой человек совершенно! Не иначе как магия. © elena.15102805
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- Потрясающая история раскрепощения в этих фото! Кажется, девушка наконец встретилась с собой. © olga_sinitskaya_
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- Это же просто разрыв сердца от увиденной красоты! Вы просто огонь, и модель ваша тоже просто огонь. © zeze4ka
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- С короткой стрижкой у нее в глазах чертовщинка загорается. А еще говорят — неженственно... © valerina_yulia
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- Ну ведь огонь! Волосы отрезали, и лицо сразу открылось. © potysimnazlo
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- Она будто родилась с этой стрижкой! © kalininamalina
AdMe/Дизайн/20+ смелых женщин, которые доверились мастеру и обрезали свои роскошные локоны. И ничуть не прогадали
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