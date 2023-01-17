5 закулисных секретов красных дорожек, о которых знают только стилисты да сами звезды

Любуясь умопомрачительными образами звезд на красной дорожке, мы даже не задумываемся, сколько работы за ними стоит. Подготовка к важным мероприятиям может занимать несколько недель, а то и месяцев. Знаменитостей собирают целые команды: стилисты, парикмахеры, визажисты и даже швеи. А чтобы все прошло гладко, селебрити и их помощники прибегают к разного рода хитростям.

Надевают бюстгальтер, даже когда кажется, что его нет

В 2022 году Дженнифер Лопес вышла в свет в платье с эффектом полного отсутствия белья. Но, как оказалось, это была всего лишь иллюзия. Образ не обошелся без бюстгальтера — на некоторых снимках с красной дорожки можно было заметить лямки от белья.

Перестраховываются и добавляют в платья практичные элементы

Если присмотреться к образам знаменитостей, то можно заметить, что все самые смелые платья звезд объединяет одна вещь — прозрачная подкладка. Например, в 2020 году Пэрис Хилтон надела красное платье в пол с эффектным декольте. А удержаться на месте наряду помогала едва заметная прозрачная вставка из лайкры.

Invision/Invision/East News , Invision/Invision/East News

К подобной хитрости прибегла и Приянка Чопра в 2019 году. Актриса появилась на публике в черном облегающем платье с драпировкой в зоне живота. Присмотревшись, можно заметить под украшением плотную подкладку, главная цель которой, по всей видимости, заключалась в том, чтобы свести к минимуму дискомфорт при ношении наряда.

CHRIS PIZZELLO/AFP/East News

В это сложно поверить, но подкладка имеется и у платья Виолы Дэвис, в котором актриса блистала на «Оскаре-2021». Белоснежное платье с перфорацией создает иллюзию того, что сквозь него видна кожа. На самом деле на актрисе корсет, окрашенный в тон ее кожи. Для создания платья использовали около 20 разных образцов краски, которые тестировали вместе с визажистом актрисы Отэм Моултри.

LCLA/Broadimage/Broad Image/East News , Carlos Piaggio/The Grosby Group/Grosby Group/East News

Секрет был и у роскошного красного платья Скарлетт Йоханссон, в котором она появилась на церемонии «Золотой глобус — 2020». Если присмотреться, то можно заметить прозрачную подкладку в зоне декольте. Казалось бы, мелочь, но мы уверены, что она облегчила жизнь актрисе в этот знаковый вечер.

AXELLE WOUSSEN/Bauer Griffin/East News , Steve Ross/Capital Pictures/Capital Pictures/East News

Еле заметную подкладку имеют и платья Кейт Бекинсейл. Актриса обожает наряды с пикантными вырезами, а эта небольшая хитрость гарантирует, что платье не сдвинется с места, и предостерегает от непредвиденных ситуаций.

Надевают корректирующее белье



Adhemar Sburlati/Broadimage/EAST NEWS

На пресс-конференции в 2012 году Дженнифер Лопес выдала еще одну свою тайну. Под обтягивающее мини-платье Джен надела корректирующие шорты, с которыми любой наряд будет сидеть идеально.

Заботятся о своем здоровье

В 2007 году Хелена Бонем Картер посетила кинофестиваль в Венеции в элегантном платье из тафты. Актриса находилась в интересном положении, поэтому помимо модных аксессуаров наряд дополнил компрессионный чулок, который Хелена искусно скрыла под черными колготками.

31 марта 2011 года Блейк Лайвли посетила фестиваль CinemaCon. Актриса ослепила всех своей улыбкой, а еще без всякого стеснения продемонстрировала медицинский пластырь на ноге. Нужно отметить, что образ от этого ничуть не пострадал. Вечером того же дня, когда звезда «Сплетницы» сняла повязку, стало ясно, что она попросту поцарапала ногу.

Носят парики и накладные волосы

AFP/EAST NEWS , PacificCoastNews/EAST NEWS

В 2016 году Белла Хадид блистала в Каннах с ультракороткой рваной челкой, которая оказалась накладной. Такой вывод можно сделать, сравнив 2 снимка модели: тот, что был сделан на фестивале 18 мая 2016 года, и фотографию, сделанную через 8 дней после выхода Беллы. Как бы быстро ни росли волосы девушки, вряд ли они успели бы достигнуть такой длины за столь короткий срок.

Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News

Наоми Кэмпбелл также часто прибегает к помощи искусственных волос. Модель призналась, что годы работы в модной сфере сказались на здоровье ее натуральных волос, поэтому она носит парики и без стеснения признается в этом.

Invision/Invision/East News

Редко можно увидеть без парика и Леди Гага. Певица так часто меняет имидж, что никакие натуральные волосы не выдержали бы стольких экспериментов. Поэтому звезду выручают искусственные пряди.

Помимо париков звезды также часто используют накладные локоны, которые помогают увеличить объем или длину волос за считаные минуты. К их помощи нередко прибегает Пэрис Хилтон.

Какие из этих приемов показались вам наиболее действенными? Может быть, у вас тоже имеются подобные лайфхаки?