7 юбок, которые без зазрения совести пора отправить в утиль

Практически у каждой женщины в гардеробе найдется пара юбок. Увы, некоторые модели не только не подчеркивают достоинства фигуры, но и коварно ее портят. Благо есть альтернативы, которые, напротив, способны подчеркнуть красоту и стиль.

Асимметричная юбка

Несколько лет назад асимметричная юбка была на пике популярности, но теперь такой фасон считается устаревшим. Его потеснили прямые юбки макси, которые делают образ более изысканным.

Юбка-карандаш

Когда-то юбка-карандаш считалась очень гламурной, но постепенно она перешла в разряд скучных офисных вещей. Откровенно говоря, такой фасон еще и не очень удобный. Но это не значит, что подобные модели навсегда покинут наши гардеробы. Стоит лишь избегать классических вариантов из твида, а также темно-синего, угольного и черного цветов. Хорошей альтернативой станут модели ярких расцветок. Еще лучше, если на юбке будут дополнительные элементы декора: рюши, банты, оборки, боковые разрезы. Чтобы образ выглядел завершенным, к юбке нужно правильно подобрать обувь.

Юбка до колен

Любая юбка длиной четко до колена не подходит практически никому. Как правило, колени — это самая тонкая часть ног (если не считать лодыжки) и, закрывая их тканью, мы акцентируем внимание на более объемных икрах. Из-за этого ноги кажутся полными. Кроме того, такая длина визуально делит ноги пополам, из-за чего мы можем выглядеть ниже, чем есть на самом деле. Лучше выбрать юбку на 10 см выше колена или на 15 см выше пола.

Юбка из тюля

Такие юбки порой шьют из не очень качественного тюля, поэтому они выглядят дешево. Даже если ткань попалась добротная, классный повседневный образ все равно не получится: юбка будет выглядеть слишком вычурно. Лучше выбрать модели из шифона или кружева.

Юбка с крупным принтом

Крупный принт на юбке визуально расширяет фигуру, из-за него мы можем выглядеть старше, чем есть на самом деле. Лучше отдать предпочтение более элегантным и современным мелким принтам, которые, напротив, вытягивают силуэт, за счет чего можно даже визуально «скинуть» пару лет.

Юбка-пузырь

Юбка-пузырь периодически то попадает в список модных трендов, то исчезает из него. Но не все трендовые вещи стоит тут же покупать. Некоторые модницы считают, что такие юбки хорошо смотрятся только на очень худых девушках или моделях на подиумах. А вот в реальной жизни они портят фигуру и не идут практически никому. Лучше уж выбрать юбку прямого кроя.

Юбка-колокол

Юбка-колокол объемная от талии, а к подолу становится прямой. Возможно, она будет неплохо выглядеть на статичных фотографиях, но вот при ходьбе точно создаст видимость выпирающего живота, особенно если ремень расположен на талии. Можно заменить ее на юбку-колокол с низкой посадкой или модель из более легкой струящейся ткани.