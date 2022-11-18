9 секретов, благодаря которым француженки умудряются оставаться стильными даже холодной зимой в куче одежды

Француженок по праву считают образцом для подражания, когда речь заходит о стиле. Ведь они при любых обстоятельствах выглядят так, будто только что сошли со страниц модных журналов. Даже если на улице минусовая температура. Пришло время узнать, какими модными приемами руководствуются эти красотки зимой. А в конце статьи вас ждет бонус, в котором знаменитая француженка даст самый важный совет по стилю.

Если пальто, то нейтрального цвета и на размер больше

inacioluc / Depositphotos

Шерстяное пальто является неотъемлемым элементом французской зимней моды. Как правило, местные отдают предпочтение моделям верблюжьего или черного цвета. Они ценят эти оттенки за универсальность. Знаменитая француженка Жанна Дамас поделилась своим секретом выбора зимнего пальто: «Я всегда беру на размер больше. Свободная вещь выглядит в разы шикарнее, чем приталенная».

Мужской отдел магазина верхней одежды — то, что надо

Delsignore / Depositphotos

Выбирая пальто или куртку на зиму, француженки не пренебрегают мужскими моделями. Они обожают верхнюю одежду оверсайз, и предназначенные для представителей противоположного пола вещи находят вполне подходящими для создания стильного образа. Уже упомянутая выше Жанна Дамас утверждает, что у каждой француженки в гардеробе найдется мужское пальто или куртка. При этом она озвучивает правило носки таких вещей: «Важно соблюдать баланс мужского и женского в образе. Я, например, с габаритной курткой надеваю изящную обувь на каблуке».

Чем ярче сумка, тем лучше

Belrose Mila / ABACA / Abaca / East News

Поскольку в холодное время года мы чередуем, как правило, не более 2–3 предметов верхней одежды, наши зимние образы выглядят однообразно. Но француженок такое положение вещей не устраивает. Потому они приобретают яркие аксессуары для сочетаний с любимым пальто нейтрального цвета. Эффектные сумки, разноцветные головные уборы и шарфики позволяют им выглядеть изо дня в день по-разному.

Никаких вязаных рукавиц

Редкая модница Франции предпочтет вязаные варежки или перчатки элегантным замшевым или кожаным изделиям. Причем выбирают они пару подлиннее, чтобы между рукавом пальто и перчаткой не было зазора. Что касается цвета, то чаще всего это черный или коричневый.

Вместо шапки всегда можно надеть кепку

У жителей других стран бейсболка чаще всего ассоциируется с жарким временем года. Этот головной убор многие, как правило, носят в целях защиты от солнца. Но француженки ломают стереотипы. Они надевают кепки и зимой, сочетая их с верхней одеждой оверсайз. Почему бы не последовать их примеру в те дни, когда температура воздуха приемлема для прогулки с открытыми ушами?

Шелковый шарф зимой? Да!

Жительницы Франции охотно сочетают зимнее пальто с любимым шелковым шарфом, повязав его на шею. Широкие шарфы из кашемира или шерсти некоторые из них надевают лишь в лютые холода. Да и то, порой француженки повязывают теплый шарф поверх шелкового. Несложно догадаться, что такое решение позволяет им выглядеть стильно, когда они заходят в помещение и снимают верхний аксессуар.

Свитер с высоким горлом — must have

Жительницы самой романтичной страны в мире также не обходятся зимой без свитера с высокой горловиной. Он может быть черного, серого или бежевого оттенка. Горловина изделия порой заменяет модницам шарф.

pixelformula / SIPA / EAST NEWS

Также модные французские блогеры, надев свитер, не поправляют волосы: часть локонов остается в горловине свитера. Таким образом получается расслабленный образ. К слову, современные стилисты рекомендуют такое решение всем.

Без водолазки тоже никуда

NICOLA GLEICHAUF / SIPA / East News

Француженки любят водолазки. С этой вещью они создают стильные зимние образы, надевая ее под рубашку, блузку или свитер. Конечно же, первое преимущество такого решения — сохранение тепла. Но есть и еще один неочевидный плюс многослойного образа, о котором поведала жительница Франции: «На улицах Парижа может быть довольно холодно, а в офисах, кафе и ресторанах — жарковато. У вас должна быть возможность что-то снять, чтобы чувствовать себя комфортно».

Если джинсы, то белые

Kutredrig / Depositphotos , Delsignore / Depositphotos

Еще один предмет гардероба, к которому у француженок совсем иной подход, нежели у жительниц других стран, это белые джинсы. Они относят светлые брюки из денима к базовым зимним вещам и считают, что в холодное время года этот предмет одежды в сочетании с пальто или курткой выглядит более стильно, чем летом. Главное, выбрать изделие из ткани поплотнее.

Бонус: совет по стилю от знаменитой француженки

Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / EAST NEWS

Когда модного блогера Камиль Шарьер попросили дать самый важный совет по стилю, она поведала: «Большинство предметов одежды смотрится не так уж и здорово, если вы надели их считанные разы. Мне не нравится, когда вещь выглядит так, будто ее только достали из магазинного пакета. Изделие должно создавать впечатление, что вы его часто носите».