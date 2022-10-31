9 уроков стиля блистательной Софи Лорен, которая никогда не прогибалась под чужие правила, а диктовала свои

Сложно поверить в то, что Софи Лорен была совершенно непривлекательным ребенком. Все изменилось в 14 лет, когда расцвела ее природная красота. Впоследствии она стала иконой стиля, получила кучу наград за работу в кино, а в 1955 году оказалась самым фотографируемым гостем Каннского кинофестиваля. Недавно знаменитой итальянке исполнилось 88 лет, и она все так же шикарна. Нам захотелось взять у нее уроки стиля и красоты. А в конце статьи мы расскажем о секрете молодости, который, похоже, разгадала прославленная актриса.

Остается собой, кто бы что ни говорил

Screen Prod / Photononstop / East News

С начала 1920-х годов в моду вошли платья и топы с короткими рукавами, поэтому женщины начали активно удалять волосы под мышками. Но в Италии наличие волосков на теле все еще считалось естественным. Софи Лорен оставалась верна своим принципам даже в Голливуде. В 1955 году она вышла в свет с отросшими волосками в области подмышек. На ней было светлое облегающее платье на тонких бретелях.

Знает, как подать глубокое декольте

ASSOCIATED PRESS / East News , ASSOCIATED PRESS / East News

Софи Лорен довольно часто появляется на публике в нарядах с глубоким декольте, но умеет оставлять в образе небольшую загадку. Вырез на ее одежде никогда не смотрится чересчур откровенным. «Женское платье должно быть подобно забору из проволоки: выполнять свою функцию, но не загораживать вид», — говорит актриса.

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News

Не довольствуется выбором одежды в магазинах, а шьет ее на заказ

Ее первым портным был Эмилио Шуберт. В 1950-х он создавал одежду для многих знаменитостей. Когда Софи впервые обратилась к Шуберту, заказала у него целых 42 наряда. В этой коллекции было все: от прозрачных шарфов и нижнего белья до вечерних платьев. Она отдала предпочтение розовым, белым, бирюзовым оттенкам и цвету шампанского, хотя ее любимым цветом всегда был черный. Но, чтобы не затеряться среди мужчин в темных костюмах, актриса ограничилась лишь пятью нарядами этого цвета.

Сама придумала свой фирменный макияж и не изменяет ему

Mary Evans / AF Archive / Cinetext Bildarchiv / East News , Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Свои красивые от природы глаза Софи подчеркивает при помощи подводки. По сей день визажисты вдохновляются культовым «кошачьим глазом» Лорен, когда создают образы других актрис для выхода на красную дорожку.

Etalon Film / Collection Christophel / East News

Еще актриса подкрашивает брови, но следит, чтобы они выглядели естественно. Цвет помады она любит менять: ее можно увидеть как с ярко-красными, так и со светло-розовыми губами. Умение подчеркнуть свои лучшие черты с помощью косметики — сильная сторона Софи. О макияже она однажды сказала так: «За туалетным столиком каждая женщина может стать художницей. А искусство, как говорил Аристотель, достраивает то, что природа оставила незавершенным».

Выбирает вещи, которые будут актуальны всегда

Courtesy Everett Collection / East News , AGENCE / BESTIMAGE / East News

Итальянская дива не гонится за сезонной модой. Напротив, она выбирает то, что актуально всегда. Например, принт в горошек, который был на пике популярности в 1950-х годах и до сих пор остается в тренде.

AA / ABACA / East News

Умело подчеркивает талию

Courtesy Everett Collection / East News , ASSOCIATED PRESS / East News

Лорен является обладательницей фигуры «песочные часы». Она выбирает и закрытую одежду, и с декольте, но во всех случаях фасон подчеркивает ее осиную талию.

До сих пор носит обувь на каблуке

Mary Evans / AF Archive / Paul Mcfegan / East News , ddp images / Ulrik Eichentopf / East News

В любом возрасте Софи Лорен носит туфли на довольно высоком каблуке. Такая обувь визуально делает ноги стройнее, и актриса активно использует этот прием. Но при этом на фотографиях видно, что она выбирает удобные модели, в которых сможет проходить весь день.

Не боится экспериментировать с внешностью и стилем

Mary Evans / AF Archive / East News , Twentieth Century Fox Film Corporation / Collection Christophel / Ea / East News

Хотя у легендарной актрисы есть фирменные и узнаваемые фишки, ее также не пугают эксперименты. На протяжении многих лет она меняла прически, стиль одежды и макияж. А еще добавляла к своим нарядам бросающиеся в глаза аксессуары. Кстати, красится и укладывает волосы Лорен всегда самостоятельно.

На 100 % уверена в себе

Joseph Gotfriedy / Broadimage / East News

У знаменитой дивы можно поучиться умению любить себя такими, какие мы есть, и быть уверенными в своей неотразимости. Ведь любая женщина с сияющими глазами даже в простых джинсах способна затмить разодетую, но закомплексованную красавицу. Мы нашли вдохновляющие цитаты Софи Лорен о важности принятия себя. «Красота — это то, как ты чувствуешь себя внутри, и это чувство отражается в твоих глазах. Это не физические данные».

«Ничто не делает женщину более красивой, чем ее вера в то, что она красива».

«Вы все должны где-то глубоко в своих сердцах верить, что у вас есть особая красота, которая не похожа ни на какую другую и которая настолько ценна, что вы не должны отказываться от нее. На самом деле вы должны научиться дорожить ею».

«Вы должны наслаждаться жизнью. Всегда будьте в окружении людей, которые вам нравятся и общение с которыми доставляет удовольствие. Есть так много позитивных вещей, о которых можно подумать». Счастье и широкая улыбка — вот в чем заключается истинная красота, по мнению Софи Лорен. На прослушиваниях актрисе часто приходилось слышать непрошеные советы. Например, что ей нужно сделать пластику носа и рта. Она проигнорировала эти «ценные» указания и добилась мирового успеха, оставаясь верной своим принципам. Позитивное мышление, кстати, является основой жизненной философии актрисы: ее редко можно застать в плохом настроении.

Бонус: Кажется, она смогла разгадать секрет вечной молодости

Netflix / Courtesy Everett Collection / East News

Софи Лорен однажды сказала: «Есть источник молодости — это ваш ум, ваши таланты, творчество, которое вы привносите в свою жизнь и в жизни людей, которых любите. Когда вы научитесь использовать этот источник, вы действительно победите возраст». Она придерживается мнения, что если человек обогащает жизнь любимых и свою собственную, то годы над ним не властны. Очень похоже, что такая философия действительно работает, ведь сегодня Софи Лорен, как и всегда, — сияющая красавица.

А вы что думаете о философском подходе Софи Лорен к стилю и понятию красоты?

Фото на превью Screen Prod / Photononstop / East News