9 устаревших моделей обуви, которым нужно уйти на пенсию или хотя бы взять отпуск

За модой не угонишься, ведь постоянно появляются новые модели обуви. Конечно, это не значит, что нужно выкидывать все из шкафа и каждый сезон покупать новое. Но можно отложить то, что сейчас не в тренде, и присмотреться к актуальной обновке. Кстати, обувь, спрятанная пару лет назад, сегодня может оказаться очень популярной.

Мы в ADME сориентируем и вас в стремительно меняющемся мире модных тенденций. Расскажем, какие модели потеряли свою актуальность, а какие, напротив, сейчас на пике. В конце статьи вы узнаете, какой фасон из тех, что многие недолюбливают, пора доставать из шкафа.

«Армейские» ботинки

Грубые ботинки в стиле милитари отжили свое. Их можно отложить до поры до времени, а пока достать актуальные модели из старых запасов или присмотреться к новинкам в магазинах. Например, снова в тренде ковбойские сапоги.

Ну а любители грубых кожаных ботинок могут остановить свой выбор на «байкерских» сапогах. Они, по мнению стилистов, в моде. Как и резиновые сапоги.

Привычные резиновые сапоги

Не все резиновые сапоги сейчас на пике популярности. Обычные фасоны уступают трендовым моделям. Например, таким, как ботинки с массивным носом — результат неожиданного сотрудничества компаний Crocs и Balenciaga. Резиновые сапоги можно встретить и в коллекциях других модных домов.

Например, такую модель выбрала хип-хоп-исполнительница Карди Би и рэпер Оффсет.

Ботильоны-носки

Обувь, плотно облегающая ногу — сапоги-носки и ботильоны-носки, — не в моде в сезоне-2022/2023. Если хочется найти стильную замену, то подойдут сапоги, похожие на те, что носят для верховой езды.

Обувь с маленькой меховой вставкой

WENN / agefotostock / East News , Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / Abaca / East News

Когда-то на вершине модного пьедестала были меховые вставки и особенно помпоны. Их даже предлагали добавлять к своей уже имеющейся обуви. Сейчас же актуальны модели, где меха хоть отбавляй: чем больше, тем лучше.

Кроссовки на платформе

Модели любимых многими кроссовок тоже претерпевают изменения. Обувь на массивной платформе теряет свои модные позиции. Сейчас более актуально надевать обувь в стиле последнего десятилетия прошлого века. А также кроссовки со скрытой платформой.

Такая модель, возможно, пылиться в шкафу и ждет своего часа. Он настал! Сникерсы сейчас смотрятся очень стильно.

Обувь с закругленным носом

Сапоги с круглым носом есть у многих из нас в шкафу, но они не в тренде в сезоне осень-зима — 2022/2023. Правда, это не значит, что их пора выбрасывать. Мода на определенные фасоны часто возвращается, поэтому пусть такие сапоги подождут своего звездного часа еще пару сезонов.

Ботильоны на блочном каблуке

Квадратный каблук полюбился многим. Пожалуй, большинство моделей с ним удобны и комфортны для быстрого темпа жизни. Но, возможно, такая модель стала обыденностью, поэтому мир моды пока отворачивается от ботильонов на блочном каблуке.

Вариант на замену ботильонам с блочным каблуком — нестареющая классика лаконичной обуви — челси. Отлично подойдут для осени.

Сапоги со складками

Стилисты советуют предпочесть сапогам со складками модели с более четкими силуэтами. Тем более к такому фасону легче подобрать образ: например, их можно надеть с мини-юбкой и объемным свитером. Кстати, подиумы в этом году были заполнены яркими цветами. Цветовое безумие актуально не только в одежде, но и в обуви. Конечно, черные ботинки практичны и более пригодны к носке осенью и зимой. Но можно также разнообразить свою обувную полку, добавив туда модели поярче.

Лоферы без пятки

Eric Kowalsky, PacificCoastNews / East News , Miguel Aguilar / JS, PacificCoastNews / East News

В теплые дни осени можно надеть лоферы, но фасон без пятки по модным меркам устарел. Также не стоит покупать открытые лоферы, ведь классические модели сейчас более актуальны.

Бонус: угги можно доставать из шкафа

Cathy Gibson, PacificCoastNews / East News

Пожалуй, одна из самых неоднозначных моделей — угги. Кто-то их обожает, кто-то воротит нос при их виде. Но если пара такой удобной обуви завалялась в шкафу, ее можно смело доставать. Угги снова в моде.