История фантастической Мэй Маск, которая воспитала 3 детей в одиночку и показала, что после 50 жизнь только начинается

Мэй Маск с легкостью можно назвать фантастической женщиной. Она не сломалась под гнетом бывшего супруга, в одиночку воспитала 3 детей, трудясь на 5 работах, а в более позднем возрасте реализовалась как модель. Сегодня 74-летняя женщина сводит с ума миллионы людей по всему миру своими смелыми фотосессиями и дерзкими дефилированиями по модным подиумам.

Мы в ADME не смогли устоять от соблазна узнать побольше об этой красотке.

Мэй Халдеман родилась в Канаде, но уже в 3 года переехала с семьей в Южную Африку. Каждый июль она вместе с родителями и 4 братьями и сестрами странствовала по пустыне Калахари в поисках затерянного города. Они его так и не нашли, но, по словам Мэй, обнаружили пещеры и реки невиданной красоты. Возможно, именно эта авантюра и повлияла на дальнейшую жизнь Маск, полную приключений. Карьеру модели Мэй начала в 15, а спустя 6 лет стала победительницей конкурса красоты «Мисс Южная Африка». К 21 году она уже обзавелась степенью бакалавра по диетологии. В это же время она разрывалась между своими клиентами и модными съемками. В 22 года вышла замуж за инженера из Южной Африки Эррола Маска, которого встретила еще в школе.

Мэй Маск на фото в центре.

Однако в этом браке Мэй переживала множество унижений, в том числе ее супруг настаивал и на разрыве связей с семьей, а также постоянно называл ее «глупой, уродливой и скучной». Однако уйти от мужа она долгое время не решалась, да и законы Южной Африки того времени не допускали развода по всем этим причинам. В 1979 году, когда законодательство поменялось, Мэй наконец-таки смогла оформить развод, оставшись с 3 детьми на руках.

На фото Мэй 18 лет.

Семейство переехало в Канаду. Мэй не переставала учиться, при этом еле-еле сводя концы с концами. В одном из интервью она рассказала, что тогдашняя бедность заставляла ее работать максимально усердно, и добавила: «Я помню, как однажды заплакала, когда один из моих детей пролил молоко. Говорят, что „не стоит плакать из-за пролитого молока“. Но я плакала, потому что в тот день не могла позволить себе купить еще». На свою первую зарплату Мэй купила ковер, поскольку в квартире, куда они въехали, не было даже стульев. А чуть позже был приобретен компьютер для Илона, который прямиком на этом ковре и сидел за ним.

Мэй всегда была убеждена в том, что у нее потрясающий вкус. Ровно до тех пор, пока не встретила свою будущую лучшую подругу, которая трудилась стилистом. Однажды та сказала Мэй, что ей следовало бы одеваться лучше, и выкинула все вещи из ее гардероба, оставив только 6 комплектов одежды. В то время Мэй смогла позволить себе купить лишь костюм, 2 рубашки, одну пару туфель и сумку. Носила она это ежедневно до тех пор, пока у нее не появилась возможность приобрести хоть что-то еще.

Мэй Маск в возрасте 41 года.

Долгое время Мэй покупала вещи в секонд-хендах и применяла свои знания в области диетологии на практике, чтобы обеспечить детям дешевые и питательные блюда. Пытаясь хоть как-то держаться на плаву, она очень много работала, и в течение какого-то периода у нее даже было 5 работ сразу. Мэй однажды поделилась: «Я никогда не чувствовала вину за то, что работаю целыми днями. У меня не было выбора. Забота о детях была моим главным приоритетом. Я усердно трудилась, чтобы иметь крышу над головой, еду и хоть какую-то базовую одежду».

С самого раннего возраста дети активно помогали маме с мелкими поручениями по работе. Так, дочь Тоска постоянно приходила к ней в офис и писала письма врачам; Илон объяснял, как работает текстовый процессор; младший сын также помогал ей по-своему. Мэй рассказывает, что воспитывала своих детей так, как ее воспитывали родители. Она научила их быть независимыми, добрыми, честными, внимательными и вежливыми. Никогда не обращалась с ними как с маленькими и даже не проверяла домашние задания.

Она знала, что ее сын Илон гений, еще когда ему было 3 года; она так и называла его — «гениальный мальчик». Мэй рассказывала: «Он всегда говорил со мной обо всем, был наблюдательным и очень любопытным». Практически в каждом своем интервью Мэй любит повторять, что гордится всеми своими детьми. Впоследствии ее дочь Тоска стала кинорежиссером и продюсером, Илон — гением и вдохновителем Tesla, а младший сын Кимбал — владельцем сети ресторанов.

По достижении 50-летнего рубежа карьера модели Мэй Маск начала двигаться в гору. Она снималась в рекламе хлопьев, косметики, а также участвовала в съемках для журнала Time. В New York Magazine Мэй и вовсе предстала с накладным животом, имитирующим беременность. В 2015 году она подписала контракт с крупным международным мировым агентством IMG Models.

В 69 лет модель стала самой возрастной представительницей косметического бренда CoverGirl. А в 74 года Мэй снялась в купальнике для одного журнала. При этом она сказала: «Я хочу, чтобы, посмотрев на эту обложку, женщины могли ходить по пляжу, не стесняясь своего тела».

На фото Мэй 72 года.

В 2019 году Мэй выпустила мемуары «Женщина, у которой есть план. Правила счастливой жизни». В книге она поделилась своими наблюдениями о старении, а также мыслями о том, что негативную энергию, идущую от других людей, нужно сразу же искоренять. Она призналась, что научилась менять свое окружение и исключать из него плохих людей, сказав при этом: «Если мы общаемся с людьми, которые жестоки к нам, то начинаем страдать. Вместо этого нам нужно окружить себя добрыми людьми».

Мэй Маск абсолютно категорично высказывается о возможном замужестве. Модель поделилась: «О, я больше никогда не выйду замуж! Что я буду делать с мужем? Готовить ему бобовый суп? Или брать его с собой на модные съемки? Мне нравится жить одной. Но я знаю, что люди могут быть счастливы в отношениях. Я же больше не хочу ни о ком заботиться. Мне нужно личное пространство».

Модель поделилась, что еще никто не просил ее сделать подтяжку или инъекции ботокса. Но добавила при этом, что если бы ее агент начал сомневаться в том, что она сможет получить работу, то она подумала бы о подобных процедурах. На данный же момент Мэй довольна своим старением.

Самым большим достижением в жизни Мэй называет своих детей. Сегодня модель проводит много времени со своими 13 внуками. Уделяет она время и своей обожаемой собаке. Когда модель находится дома, она выгуливает любимицу 4 раза в день. Неравнодушна Мэй и к физическим упражнениям: 30 минут она занимается на велотренажере, 10 минут уделяет силовым тренировкам и 20 минут отводит на растяжку.

Модель рассказала, что в молодости ее приглашали на свидания по несколько раз в день. Сейчас же, по ее словам, ухажеров стало поменьше, но она считает, что это нормально. Мэй говорит, что готова максимум один час послушать, как мужчина рассказывает о своей несчастной жизни, а все остальное время она предпочитает проводить со своими друзьями и собакой. И добавляет: «Я не горю желанием ходить на свидания даже в самые лучшие рестораны. Мне на них наплевать».

Мэй Маск никогда не планирует выходить на пенсию, упоминая о том, что ее мама также не была пенсионеркой. Модель уточнила: «Я буду работать до тех пор, пока никто больше не захочет меня видеть на подиуме или в журналах. Если даже это и произойдет, то я продолжу горячо любимую мной деятельность диетолога». Хотя модель не исключает, что она начнет расслабляться ближе к своему столетию.