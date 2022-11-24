Как выглядят 15 визажистов, благодаря которым наши любимые звезды сияют ярче солнца

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Мы часто любуемся образами звезд в соцсетях и на красных дорожках, оцениваем элегантность наряда, безупречную укладку и, конечно, макияж. Разумеется, мало кто из знаменитостей собирается дома перед зеркалом — за их внешний вид отвечают стилисты и визажисты. Нам показалось, что этим крутым специалистам уделяется слишком мало внимания, вот мы и решили отыскать тех, кто «рисует» звездам лицо перед важным выходом.

Гуччи Вестман — визажист, которая регулярно работает с Энн Хэтэуэй, Дженнифер Энистон и многими другими звездами

Charles Sykes / Invision / East News

Марио Дедиванович — визажист семейства Кардашьян. Это он сделал контуринг лица невероятно популярным, показав на примере своих клиенток, как круто это выглядит

Мэри Гринвелл — легендарный визажист, которая когда-то работала с принцессой Дианой, а теперь отвечает за красоту Кейт Бланшетт и Джессики Честейн

UPPA / Photoshot / REPORTER / East News

Мэттью Ван Льювен. Именно он регулярно делает макияж знойной Сальме Хайек и харизматичной Ребел Уилсон

Grosby Group / East News

Визажист Сэр Джон старается, чтобы королева

R&B Бейонсе всегда выглядела роскошно

Безупречный макияж Леди Гага — заслуга визажиста Сары Танно

Invision / Invision / East News

Ханг Ванго делает макияж для звезд «молодого Голливуда» — Селены Гомес, Джулии Гарнер, Кары Делевинь и многих других

Патрик Та работает с роскошными моделями Адрианой Лимой и Джиджи Хадид

Майла Моралес — одна из тех, кто наводит красоту на лице Рианны

Chris Pizzello / Invision / AP / East News

Кейт Ли ответственна за холодную красоту Шарлиз Терон

Chris Pizzello / Invision / East News

Пати Дуброфф — визажист яркой и улыбчивой красотки Марго Робби

Jordan Strauss / Invision / AP / East News

Стивен Табимба — тот, благодаря кому Пэрис Хилтон выглядела по-королевски на показе Versace

Ik Aldama / DPA / East News

Пэт Макграт умеет накрасить Тейлор Свифт так, словно та и не изменилась за последние 10 лет

Invision / Invision / East News , MCMULLAN CO / SIPA / EAST NEWS

Визажист Гита Басс отвечает за утонченный макияж Элизабет Олсен

gitabass , gitabass

А Сабрина Бедрани умело подчеркивает изящные черты Галь Гадот

Invision / Invision / East News

Какие чувства вы испытали, увидев, как выглядят труженики индустрии красоты, которые стоят за яркими образами звезд? Удивились или вы как-то так их себе и представляли?

Фото на превью Jordan Strauss / Invision / AP / East News