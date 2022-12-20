Какой маникюр делает Лиза Кон — девушка, к которой на ноготочки ходят голливудские дивы
Лиза начала учиться маникюру еще 10 лет назад, будучи студенткой. А в 2016 году она с супругом переехала из Твери в Лос-Анджелес, и уже на новом месте девушка решила работать мастером по маникюру. Сейчас она «делает ногти» таким знаменитостям, как Кейт Мосс, Кайли Дженнер, Шейлин Вудли, и другим. Мы решили разузнать, как Лиза добилась столь внушительного успеха и кто ее постоянные клиентки. А еще посмотрим на самый модный маникюр этого года. Признаемся, пару идей мы сохранили себе.
Как девушка из небольшого города стала звездным мастером по маникюру
После переезда поближе к Голливуду Лиза Кон поначалу принимала клиентов на дому. Вскоре желающих сделать маникюр стало слишком много, поэтому девушка и ее муж открыли свою студию.
Лиза делает особенный вид маникюра, который подразумевает глубокую обработку кутикулы, выравнивание ногтевого ложа и цветное покрытие. Такая техника удлиняет время процедуры до 1–2 часов вместо привычных 30–40 минут. Зато это покрытие можно носить 3–4 недели.
Благодаря такой технике ногти выглядят будто отредактированными в фотошопе. Но добиться такого эффекта может только очень опытный мастер.
Знаменитости с маникюром Лизы Кон
Неудивительно, что такую кропотливую работу заметили знаменитости. Однажды Кендалл Дженнер увидела на съемке необычный маникюр у фотографа и попросила контакты мастера. Так она и оказалась в кресле у Лизы. Звезда, похоже, оказалась в восторге от своих ногтей, и совсем скоро к Лизе выстроилась очередь из актрис, певиц и моделей.
Кендалл Дженнер.
Шейлин Вудли.
Кортни Кардашьян.
Хейли Бибер.
Миранда Керр.
Зендая.
Рита Ора.
Кейт Мосс.
Идеи для дизайна ногтей, которые Лиза публикует на своей странице в соцсети, нередко становятся вирусными. Вот некоторые из них
«Кошачий глаз» с орнаментами.
А еще такой.
Французский маникюр с прозрачными кончиками и поталью.
Еще один вариант.
Геометрические узоры.
В более нежном прочтении.
Колорблок.
Летний вариант.
Блестящий французский маникюр.
Это тоже «френч».
Сухоцветы.
Сколько нежности в этом маникюре!
Новогодний и рождественский маникюр
Микки-Маус или мишка в шапке?
Традиционные рождественские леденцы.
Главная героиня праздника — пушистая елочка.
На сайте Лизы Кон написано, что она изучала различные техники маникюра, перелопатила массу информации, анализировала каждый шаг и неустанно практиковалась. Благодаря своему упорству и любви к профессии девушка добилась успеха.
А вы бы сходили на маникюр к звездному мастеру? Какой дизайн вы бы выбрали?