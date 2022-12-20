Какой маникюр делает Лиза Кон — девушка, к которой на ноготочки ходят голливудские дивы

Лиза начала учиться маникюру еще 10 лет назад, будучи студенткой. А в 2016 году она с супругом переехала из Твери в Лос-Анджелес, и уже на новом месте девушка решила работать мастером по маникюру. Сейчас она «делает ногти» таким знаменитостям, как Кейт Мосс, Кайли Дженнер, Шейлин Вудли, и другим. Мы решили разузнать, как Лиза добилась столь внушительного успеха и кто ее постоянные клиентки. А еще посмотрим на самый модный маникюр этого года. Признаемся, пару идей мы сохранили себе.

Как девушка из небольшого города стала звездным мастером по маникюру

После переезда поближе к Голливуду Лиза Кон поначалу принимала клиентов на дому. Вскоре желающих сделать маникюр стало слишком много, поэтому девушка и ее муж открыли свою студию.

Лиза делает особенный вид маникюра, который подразумевает глубокую обработку кутикулы, выравнивание ногтевого ложа и цветное покрытие. Такая техника удлиняет время процедуры до 1–2 часов вместо привычных 30–40 минут. Зато это покрытие можно носить 3–4 недели. Благодаря такой технике ногти выглядят будто отредактированными в фотошопе. Но добиться такого эффекта может только очень опытный мастер.

Знаменитости с маникюром Лизы Кон

Неудивительно, что такую кропотливую работу заметили знаменитости. Однажды Кендалл Дженнер увидела на съемке необычный маникюр у фотографа и попросила контакты мастера. Так она и оказалась в кресле у Лизы. Звезда, похоже, оказалась в восторге от своих ногтей, и совсем скоро к Лизе выстроилась очередь из актрис, певиц и моделей.

Invision/Invision/East News

Кендалл Дженнер.

NPA/The Grosby Group/EAST NEWS

Шейлин Вудли.

Invision/Invision/East News

Кортни Кардашьян.

Invision/Invision/East News

Хейли Бибер.

Invision/Invision/East News

Миранда Керр.

Invision/Invision/East News

Зендая.

Vianney Le Caer/Invision/East News

Рита Ора.

Sebastien Courdji/KCS/East News

Кейт Мосс.

Идеи для дизайна ногтей, которые Лиза публикует на своей странице в соцсети, нередко становятся вирусными. Вот некоторые из них

«Кошачий глаз» с орнаментами.

А еще такой.

Французский маникюр с прозрачными кончиками и поталью.

Еще один вариант.

Геометрические узоры.

В более нежном прочтении.

Колорблок.

Летний вариант.

Блестящий французский маникюр.

Это тоже «френч».

Сухоцветы.

Сколько нежности в этом маникюре!

Новогодний и рождественский маникюр

Микки-Маус или мишка в шапке?

Традиционные рождественские леденцы.

Главная героиня праздника — пушистая елочка.

На сайте Лизы Кон написано, что она изучала различные техники маникюра, перелопатила массу информации, анализировала каждый шаг и неустанно практиковалась. Благодаря своему упорству и любви к профессии девушка добилась успеха.