Куда деваются наряды звезд, когда все снимки уже сделаны, а красная дорожка свернута

«Кому ж такая красота достанется?» — иногда думаем мы, рассматривая роскошные наряды звезд. Даже представлять не хочется, как дизайнерские творения пылятся в шкафах за ненадобностью. Потому мы решили разобраться, куда отправляются наряды после мероприятий. Оказывается, судьба у них бывает разная.

Где звезды берут наряды для выхода в свет

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Многие звезды не тратят деньги на наряды для различных церемоний. Их стилисты рассылают запросы брендам, ждут их предложений, после чего принимают решение в чью-то пользу. Некоторые актрисы связаны контрактом с конкретным производителем. Например, Пенелопа Крус — амбасcадор Chanel, поэтому чаще всего носит одежду этой марки. Как правило, платье предоставляется брендом не более чем на 48 часов. После мероприятия оно возвращается собственнику. Но случается и так, что актриса получает вещь в дар. Есть знаменитости, которые покупают платья самостоятельно. К примеру, так делает Брайс Даллас Ховард. По словам актрисы, костюмы для премий чаще всего шьют небольших размеров, потому ей сложно отыскать наряд по фигуре. А однажды Брайс явилась на мероприятие Critics’ Choice Awards в желтом платье с масс-маркета и выглядела восхитительно.

Вещь, которую носила знаменитость, можно купить на распродаже

AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News

Если первоклассные модные дома, такие как Dior или Chanel, хранят платья в своих архивах, то менее известные бренды распродают вещи, которые они предоставляли звездам. Это случается несколько лет спустя после знакового мероприятия. И поскольку наряд уже был в пользовании, реализуется он с хорошей скидкой. Поэтому у модниц есть шанс заполучить уникальное платье относительно недорого. Но если та или иная модель вызвала небывалый спрос у публики, об эксклюзивности уже речь не идет. Потому что в таком случае малоизвестная марка запустит массовое производство. Например, платье бренда Maria Lucia Hohan, которое носила Кейт Хадсон, стало хитом. И дизайнер воспроизвел наряд для широкого круга покупателей.

Культовые наряды с «Оскара» становятся музейными экспонатами

Robert Hepler / Everett Collection / EAST NEWS

Наряды, что вошли в историю церемонии вручения премии «Оскар», нынче можно отыскать в музее Киноакадемии в Лос-Анджелесе. К примеру, туда отправилось легендарное платье Хэлли Берри, которое в 2002 году произвело настоящий фурор. Именно тогда бренд Elie Saab обрел небывалую популярность. Актриса осталась в восторге от судьбы наряда: «Мало того, что сотрудники музея будут беречь это культовое творение, так еще и потомки смогут им полюбоваться».

Платье может надеть другая известная личность

Порой бренды предоставляют наряды для выхода на красную ковровую дорожку повторно. Но не всегда звезды шоу-бизнеса остаются довольны, когда узнают об этом. Так, стилист Риз Уизерспун в 2006 году подняла скандал, выяснив, что выданное актрисе для премии «Золотой глобус» платье Chanel уже надевала Кирстен Данст в 2003 году. Помощница знаменитости заявила, что не хочет больше ничего слышать об этом бренде, и пообещала настроить против него других известных клиенток.

Некоторые костюмы отправляются на благотворительность

Sipa USA / Sipa USA / East News , Grosby Group / East News

Изысканные наряды порой помогают представителям шоу-бизнеса делать добрые дела. Платья выставляют на торги, а вырученные средства жертвуют на благотворительность. К примеру, в 2020 году звездный стилист Элизабет Стюарт организовала аукцион, на котором были представлены роскошные звездные платья. Желающие могли приобрести желтый ансамбль Кейт Бланшетт, который она надевала в 2020 году, или розовый наряд Дженнифер Лопес, в котором та красовалась в 2018-м. Доходы от аукциона были отправлены в некоммерческую организацию, занимавшуюся закупкой оборудования для учреждений здравоохранения по всему миру.

Платья с Met Gala хранятся в архивах. За редким исключением

Invision / Invision / East News , Invision / Invision / East News

Met Gala — одно из самых престижных мероприятий в мире моды, на которое знаменитости приходят в умопомрачительных костюмах. Согласно правилам, все наряды должны быть возвращены дизайнерам для хранения в архивах. Очень редко звезде разрешается приобрести понравившееся платье. Однако иногда наряды с Met Gala также идут на благотворительность, если того желает бренд. Например, платья Iris van Herpen, в которых блистали Габриэль Юнион и Граймс в 2021 году, отправились на аукцион в пользу организаций, что занимаются защитой природы.

Селебрити находят применение дизайнерским творениям в обычной жизни

Юная Дакота Фэннинг влюбилась в розовое платье мини, в котором блистала на премьере мультфильма «Коралина в Стране кошмаров» (она озвучивала главную героиню). Девушка надела наряд еще раз на свой школьный выпускной, вызвав у общественности восторг.

AP / East News

Кира Найтли тоже не прочь повторно выгулять наряд с красной дорожки. Платье Michael van der Ham, в котором актриса появилась на светском приеме в 2015 году, она еще раз надела всего 12 дней спустя. Папарацци запечатлели в нем Киру среди бела дня на улице: она шла обедать. Сочетала артистка дизайнерский наряд с повседневными босоножками на плоской подошве.

Иногда звезды выходят в свет в том же наряде, в котором уже некогда блистали

Jim Smeal / BEImages / EAST NEWS

В 2014 году Вайнона Райдер появилась в платье, в котором уже выходила в свет в 2005-м. Актриса прокомментировала свое решение так: «Я знаю, что это табу в мире моды. Но если наряд мне нравится, почему я должна надевать его лишь единожды?» Мы думаем, Вайнона абсолютно права. Кстати, в этой статье мы писали о звездах, которые спустя годы и даже десятилетия снова выгуляли свои знаменитые наряды.

Некоторые актрисы перешивают костюмы

TOLGA AKMEN / AFP / East News , Invision / Invision / East News

Идея разумного потребления набирает обороты, поэтому дизайнеры с легкостью переделывают наряды для «подопечных». К примеру, атласное платье Сирши Ронан, которое она надевала на церемонию вручения премии BAFTA в 2020 году, превратилось в новый умопомрачительный наряд для нее же. Из черной ткани был изготовлен лиф для другого ансамбля.

John Shearer / Invision / AP / East News , Jordan Strauss / Invision / East News , CJ Rivera / Invision / East News

Кейт Бланшетт и вовсе нас удивила. Кружевное творение, которое она надевала дважды (в 2014 и 2018 годах), было уничтожено, дабы стать материалом для нового наряда. В 2023 году актриса появилась в мерцающем ансамбле, верх которого был украшен кружевами от уже знакомого всем платья. Но и эту вещь она перешила, и всего несколько месяцев спустя мы увидели на ней обновленный вариант изделия.

Знаменитости делятся нарядами с родственниками

PacificCoastNews.com / EAST NEWS , Gregorio T. Binuya / Everett Collection / East News

Некоторые знаменитости отдают наряды родственникам. Так, например, Крис Дженнер была замечена в платье, которое некогда носила ее дочь Ким. И это далеко не единственный случай, когда члены звездной семейки выходили в свет в идентичных костюмах. Уж не общий ли у них гардероб?

Джулия Робертс призналась, что хранит наряды для своей дочери. В частности, культовое платье Valentino, которое она надевала на «Оскар» в 2001 году. «Оно лежит в коробке прямо под моей кроватью. У меня рука не поднимается избавиться от него, вдруг пригодится дочке», — поделилась актриса.

Несложно догадаться, что на пошив платьев для красных дорожек уходит уйма времени и сил. Ведь дизайнеры продумывают наряды до мелочей. Но иногда мелкие детали костюма остаются незамеченными публикой. Но порой именно они больше всего заслуживают внимания.