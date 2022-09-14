Мы сравнили образы звезд прошлого и настоящего и посмотрели, как изменились одни и те же модные тренды

На протяжении последних лет мы наблюдаем, как забытые тренды прошлых десятилетий стремительными шагами возвращаются в нашу жизнь. К примеру, еще вчера сложно было представить, что мы когда-нибудь снова будем носить джинсы с заниженной талией. А они тут как тут.

Мы в ADME проанализировали последние модные тенденции и еще раз убедились в том, что все новое — это хорошо забытое старое. Давайте посмотрим, каким трендам прошлого можно и даже нужно дать второй шанс.

Тонкие брови

© Letterman / YouTube , Invision / Invision / East News Invision / Invision / East News

Брови-ниточки относятся к тем трендам, которые хочется забыть, как страшный сон. Но пока одни женщины пытаются исправить последствия безумной моды 90-х, тонкие брови уверенными шагами возвращаются в нашу жизнь. Благодарить за это нужно сериал Hulu об отношениях Памелы Андерсон и Томми Ли под названием «Пэм и Томми». После старта шоу количество запросов «макияж Андерсон» увеличилось в поисковиках аж на 392 %. И, как следствие, возрос интерес к «ниточкам».

Румяна, переходящие в тени

В 80-е румяна наносили не только на яблочки щек, но и на виски — чтобы они плавно сливались с макияжем глаз, прямо как у Шэрон Стоун в фильме «Вспомнить все». Подобная техника нанесения снова набирает популярность, и такие модницы, как модель Кэндис Свейнпол, уже опробовали ее на себе.

Французский маникюр

PARAMOUNT PICTURES / GIBSON, MICHAEL / Album / East News , Dylan Travis / ABACA / Abaca / East News

Французский маникюр был популярен еще в 70-х годах прошлого века. Но пик моды на френч пришелся на 1990–2000-е. Помните, как героиня Рэйчел Макадамс щеголяла с ним в комедии «Дрянные девчонки»? Сегодня, спустя десятилетия, такой маникюр снова актуален. И хотя стилисты предлагают нам разбавить классический дизайн яркими цветами, некоторые девушки, например Лили-Роуз Депп, по-прежнему красуются с белым полумесяцем на ногтях.



Брюки карго

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News , B4859 / Avalon / Photoshot / East News

В 2022 году снова на пике популярности некогда канувшие в забытье брюки карго. Если вы соскучились по этому предмету гардероба, самое время надеть его вновь — берите пример с Беллы Хадид. Дизайнеры предлагают нам разнообразие вариантов: укороченные, оверсайз, с аппликациями и без — на любой вкус и цвет.

Вьетнамки на платформе

Viacom / Courtesy Everett Collection / East News , B4859 / Avalon / Photoshot / East News

В начале 2000-х вьетнамки на громоздкой платформе были в гардеробе каждой: от обычных девушек до Пэрис Хилтон и Сабрины, маленькой ведьмы. Но потом массивные шлепанцы перешли в разряд антитрендов. И оставались забытыми, пока Кендалл Дженнер вновь не возродила интерес к ним.

Микроюбки

© Featureflash Photo Agency / Shutterstock.com , MICHAEL TRAN / AFP / East News MICHAEL TRAN / AFP / East News

Еще один заметный камбэк последних сезонов — крошечные мини-юбки в стиле нулевых. Желательно с низкой посадкой, как у Пэрис Хилтон. Этот не совсем практичный тренд уже перебрался на красную дорожку: недавно его примерила звезда сериала «Эйфория» Сидни Суини. А Николь Кидман надела ультракороткую юбку в рамках фотосессии для журнала Vanity Fair, доказав, что мини могут носить не только молоденькие девчонки.

Челка-шторка

CBS ENTERTAINMENT PRODUCTION / Album / East News , PATRICK T. FALLON / AFP / East News

Три десятилетия назад тонкую воздушную челку носила чуть ли не каждая модель и актриса, к примеру Памела Андерсон. Сегодня стилисты советуют нам вновь присмотреться к забытому бьюти-тренду 90-х и освежить свой образ с помощью ниспадающих на лоб прядей. Можно взять пример с той же Сидни Суини.

Классическая жилетка

© Friends / Warner Bros. and co-producers , MCLA / Broadimage / Broad Image / East News MCLA / Broadimage / Broad Image / East News

В новом сезоне костюмный жилет оттеснил в сторону привычные топы, став одним из главных героев модных показов. Не устояла перед трендом и Кендалл Дженнер. Как и в 90-е, дизайнеры предлагают носить жилетку на голое тело — в качестве самостоятельной вещи, то бишь топа, как это делала Моника из «Друзей».

Обнажающие живот топы

East News , MCLA / Broadimage / Broad Image / East News

Вслед за полурасстегнутыми кардиганами в моду возвращаются обнажающие живот топы и расслабленные рубашки, которые в 90-е обожала Гвинет Пэлтроу. Сколько кожи открыть и пуговиц расстегнуть — решать вам.

Куртка-косуха

New Line Cinema / Courtesy Everett Collection / East News , JM HAEDRICH / SIPA / SIPA / East News

Кожаная куртка — это классика на все времена и, кажется, присутствует на подиумах всегда. Но в этом сезоне она особенно актуальна, причем в самых разных вариациях. Если в закромах вашего гардероба запылилась косуха, самое время дать ей новую жизнь. А образы Дрю Бэрримор и актрисы Джулии Фокс вам для вдохновения.



Джинсы с низкой талией

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News , Dylan Travis / ABACA / Abaca / East News

Последние несколько лет мы то и дело слышали о неизбежном возвращении джинсов с низкой посадкой. Но если еще недавно это казалось нереальным, то сегодня можно с уверенностью сказать: они вернулись. И, судя по всему, будут с нами еще не один сезон. А модель Эмили Ратаковски уже вписала их в свой гардероб.

Обувь на высокой платформе

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot / East News , Piovanotto Marco / ABACA / Abaca / East News

Дизайнеры в новом сезоне явно вдохновлялись стилем участниц Spice Girls, иначе как можно объяснить такое обилие моделей на платформе на подиумах. Новый тренд уже успели опробовать главные модницы Голливуда, в том числе и Энн Хэтэуэй, выгулявшая одну из самых противоречивых моделей сезона.

Огромные серьги

Universal / Courtesy Everett Collection / East News , NO CREDIT / Bauer Griffin / East News

В 80–90-е чрезмерным было все. И даже бижутерия. Помните броские массивные серьги, которые с упоением носили все модницы? Они снова в тренде и являются ярким украшением модных показов 2022 года. Не осталась равнодушной к таким серьгам и певица Камила Кабельо.



Smoky eyes с использованием хромированных теней

В начале 2000-х практически все девчонки, в том числе и Бритни Спирс, имели в своих косметичках модные тени с эффектом «металлик». Их щедро наносили на веки в популярной технике smoky eyes. В последнее время подобный макияж снова актуален. Майли Сайрус уже поддалась модному веянию.

Темный контур губ

В 90-е темный карандаш для губ был в арсенале каждой уважающей себя девушки. Виктория Бекхэм — яркое тому доказательство. Насыщенный коричневый лайнер сочетали с контрастирующей помадой более светлого оттенка или мерцающим блеском. Сегодня подобный макияж снова на пике популярности. И яркое тому доказательство — один из последних выходов другой звезды «Эйфории», Алексы Деми.