Селена Гомес призналась, что хочет быть «такой же красивой, как Белла Хадид», и даже опробовала особый фильтр
Многие из нас, наверное, хотя бы раз в жизни мечтали что-то изменить в своей внешности или быть похожими на какую-то знаменитость, и Селена Гомес в этом случае не исключение. Несмотря на то что Селена обладает большим влиянием в шоу-бизнесе и очень привлекательной внешностью, недавно она в открытую восхитилась красотой Беллы Хадид и рассказала, что хотела бы выглядеть как она.
Откровенное признание звезды
30-летняя певица недавно выложила в TikTok видео, в котором она опробовала фильтр Беллы Хадид. В ролике Гомес говорит голосом модели: «Теперь меня зовут Белла Хадид».
Благодаря этому фильтру глаза Селены стали миндалевидными, брови приподнялись, губы стали более пухлыми и появилось несколько веснушек. Певица также написала под видео: «Хотела бы я быть такой же красивой, как Белла Хадид».
У Селены и Беллы есть нечто общее
И хотя эти две прекрасные девушки не очень похожи внешне, у них есть кое-что общее. Например, они обе встречались с музыкантом The Weeknd.
Хадид была его девушкой на протяжении полутора лет, но они расстались в ноябре 2016 года. Затем The Weeknd, чье настоящее имя Эйбел Макконен Тесфайе, начал встречаться с Селеной, но их отношения закончились примерно через 9 месяцев.
После расставания с Селеной Эйбел вновь начал встречаться с Беллой. Но Гомес честно призналась, что не держит обиды на своего бывшего и даже гордится тем, что они сохранили теплые дружеские отношения.
И похоже, что на Беллу Селена тоже не держит зла. Она искренне восхищается красотой модели и не пытается это скрывать.
В последние несколько лет у Селены были серьезные проблемы с физическим и душевным здоровьем. Но, несмотря на трудности, она полна оптимизма, и нам хочется верить, что у нее в жизни все будет прекрасно.
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