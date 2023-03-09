Селена Гомес призналась, что хочет быть «такой же красивой, как Белла Хадид», и даже опробовала особый фильтр

Многие из нас, наверное, хотя бы раз в жизни мечтали что-то изменить в своей внешности или быть похожими на какую-то знаменитость, и Селена Гомес в этом случае не исключение. Несмотря на то что Селена обладает большим влиянием в шоу-бизнесе и очень привлекательной внешностью, недавно она в открытую восхитилась красотой Беллы Хадид и рассказала, что хотела бы выглядеть как она.

Откровенное признание звезды

30-летняя певица недавно выложила в TikTok видео, в котором она опробовала фильтр Беллы Хадид. В ролике Гомес говорит голосом модели: «Теперь меня зовут Белла Хадид». Благодаря этому фильтру глаза Селены стали миндалевидными, брови приподнялись, губы стали более пухлыми и появилось несколько веснушек. Певица также написала под видео: «Хотела бы я быть такой же красивой, как Белла Хадид».

У Селены и Беллы есть нечто общее

И хотя эти две прекрасные девушки не очень похожи внешне, у них есть кое-что общее. Например, они обе встречались с музыкантом The Weeknd. Хадид была его девушкой на протяжении полутора лет, но они расстались в ноябре 2016 года. Затем The Weeknd, чье настоящее имя Эйбел Макконен Тесфайе, начал встречаться с Селеной, но их отношения закончились примерно через 9 месяцев.

Charles Sykes / Invision / AP / East News

После расставания с Селеной Эйбел вновь начал встречаться с Беллой. Но Гомес честно призналась, что не держит обиды на своего бывшего и даже гордится тем, что они сохранили теплые дружеские отношения.