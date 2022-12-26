13 простых приемов классно получаться на фото даже без прически и макияжа

Когда мы смотрим на фото моделей и звезд с красной ковровой дорожки, то нередко удивляемся их мастерству принимать эффектные позы. На самом деле, это их умение — не талант, а просто знание приемов, как встать или сесть во время фотосессии, куда деть руки и как выглядеть более энергичным на снимках.

Есть хитрости, которые помогают получаться на фото так, как человеку хочется, а не просто как получится. От того, какую позу вы примете, будет зависеть, как вы выйдете на снимке. Мы узнали несколько секретов у профессиональных моделей и фотографов. Вот они.

Опустите плечи

Чтобы выглядеть как модель на фото, опустите плечи и выпрямите спину, словно вас за макушку кто-то тянет вверх. Так шея кажется длиннее.

Возьмите что-то в руки

Зачастую мы не знаем, куда деть руки. И они выглядят словно восковые: неестественные и неуклюжие. Если у вас есть такая проблема, ее вмиг решит такой лайфхак: возьмите, например, сумку или стаканчик для кофе.

Ходите на месте

Бывает непросто принять позу стоя, чтобы выглядеть естественно. Модели используют такой прием: фальшивая походка. Вы на месте шагаете назад-вперед. Так фото получится энергичнее.

Поднимите брови

Бывает, что на фото мы получаемся угрюмыми. Особенно если у вас густые брови, нависающие над веком. Отличие между тем, как делаем мы на съемках, и как модели, в том, что профессионалы поднимают брови вверх. Так взгляд получается более открытым.

Прижмите язык к верхнему небу

На некоторых снимках у нас словно есть второй подбородок, хотя в жизни его может и не быть. Чтобы линия нижней челюсти была четче, существует легкий способ этого добиться. Просто прижмите язык к верхнему небу, тогда и возникает эффект, что второй подбородок вмиг исчез.

Сместите таз назад и вбок

Чтобы позы стоя не были скучными, сместите таз назад и вбок. Так визуально вы будете смотреться эффектнее.

Скрестите ноги

Если вы хотите визуально уменьшить бедра, то у профессионалов есть совет и на этот случай. Скрестив ноги, вы добьетесь желаемого эффекта.

Отведите таз назад и закройте животик рукой

Часто на фото сбоку нам не нравится то, что животик выпирает. Хотя округлости в этой зоне естественны для женщин, иногда на снимках мы стремимся их спрятать. Если вы наклонитесь немного вперед и ближней к камере рукой перекроете живот, то визуально он будет плоским.

Запустите пальцы в волосы

Если хочется поднести руку к голове, то можно не просто класть ладонь на волосы — так поза выглядит статичной. Можно запустить пальцы в волосы.

Выставите ногу вперед

Еще один способ разнообразить стоячие позы. Если выставить одну ногу вперед, то ноги кажутся длиннее, а изгибы тела интереснее.

Согните заднюю ногу, если сидите на стуле

Если вы сели на стул и хотите сфотографироваться, то на этот случай лайфхак моделей такой: сядьте полубоком, ближайшую к камере ногу вытяните, а заднюю — согните и заведите за переднюю.

Скрестите ноги, сидя на полу или земле

Если вы решили сделать фото, сидя под новогодней елкой или летом на траве, то стоит знать, как получиться на снимке хорошо. Чтобы ноги не казались больше, чем в жизни, одну ногу поставьте на пол или землю, а вторую согните и заведите под переднюю.

Делайте скриншоты видео

Если вы хотите сделать симпатичные кадры, но никак не словите подходящий момент, то можно воспользоваться этим советом. Вместо фото снимите себя на видео. Позируйте, меняйте позы и выражения лица. А после выберите удачный стоп-кадр и сделайте скриншот. Для непрофессиональных съемок это отличный вариант.