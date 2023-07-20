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17 пар снимков, которые отражают пропасть между отшлифованными картинками в соцсетях и реальной жизнью

Фотографы
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Многие пользователи соцсетей публикуют лишь те фотопортреты, которые показывают их с самого выгодного ракурса. Знаменитым женщинам такой подход тоже не чужд. Они радуют подписчиков умопомрачительными изображениями себя любимых. Да только порой эти снимки несколько отличаются от тех, что сделали светские фотографы в тот же день.

Дженнифер Лопес

Image Press Agency / ABACA / Abaca / East News

Кейт Хадсон

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Сальма Хайек

Jordan Strauss / Invision / East News

Гвендолин Кристи

Richard Shotwell / Invision / East News

Дженнифер Кулидж

Chris Pizzello / Invision / East News

Аня Тейлор-Джой

Jordan Strauss / Invision / East News

Ирина Шейк

Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Лили Джеймс

Vianney Le Caer / Invision / East News

Шарлиз Терон

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Эшли Грэм

Boyer David / ABACA / Abaca / East News

Лили Коллинз

Evan Agostini / Invision / East News

Брайс Даллас Ховард

Invision / Associated Press / East News

Флоренс Пью

Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Дженна Дуан

Jordan Strauss / Invision / East News

Диана Крюгер

Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Джессика Честейн

PATRICK T. FALLON / AFP / East News

Николь Кидман

Пока одни знаменитости наполняют страничку в соцсети портретами а-ля обложка глянцевого журнала, другие не стесняются разбавить такой контент неидеальными, но «живыми» снимками. Еще и подписи к фотографиям умудряются придумать такие, что подписчики хватаются за животы от смеха. Такие звездные посты — на вес золота.

Фото на превью Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News
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AdMe/Фотографы/17 пар снимков, которые отражают пропасть между отшлифованными картинками в соцсетях и реальной жизнью
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