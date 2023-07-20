17 пар снимков, которые отражают пропасть между отшлифованными картинками в соцсетях и реальной жизнью

Многие пользователи соцсетей публикуют лишь те фотопортреты, которые показывают их с самого выгодного ракурса. Знаменитым женщинам такой подход тоже не чужд. Они радуют подписчиков умопомрачительными изображениями себя любимых. Да только порой эти снимки несколько отличаются от тех, что сделали светские фотографы в тот же день.