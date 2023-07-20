17 пар снимков, которые отражают пропасть между отшлифованными картинками в соцсетях и реальной жизнью
Многие пользователи соцсетей публикуют лишь те фотопортреты, которые показывают их с самого выгодного ракурса. Знаменитым женщинам такой подход тоже не чужд. Они радуют подписчиков умопомрачительными изображениями себя любимых. Да только порой эти снимки несколько отличаются от тех, что сделали светские фотографы в тот же день.
Дженнифер Лопес
Image Press Agency / ABACA / Abaca / East News
Кейт Хадсон
Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News
Сальма Хайек
Jordan Strauss / Invision / East News
Гвендолин Кристи
Richard Shotwell / Invision / East News
Дженнифер Кулидж
Chris Pizzello / Invision / East News
Аня Тейлор-Джой
Jordan Strauss / Invision / East News
Ирина Шейк
Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News
Лили Джеймс
Vianney Le Caer / Invision / East News
Шарлиз Терон
Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News
Эшли Грэм
Boyer David / ABACA / Abaca / East News
Лили Коллинз
Evan Agostini / Invision / East News
Брайс Даллас Ховард
Invision / Associated Press / East News
Флоренс Пью
Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News
Дженна Дуан
Jordan Strauss / Invision / East News
Диана Крюгер
Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News
Джессика Честейн
PATRICK T. FALLON / AFP / East News
Николь Кидман
Пока одни знаменитости наполняют страничку в соцсети портретами а-ля обложка глянцевого журнала, другие не стесняются разбавить такой контент неидеальными, но «живыми» снимками. Еще и подписи к фотографиям умудряются придумать такие, что подписчики хватаются за животы от смеха. Такие звездные посты — на вес золота.
Фото на превью Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News
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