18 человек, у которых все должно быть организовано под линеечку. И это даже немного пугает

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У каждого человека свое отношение к порядку в доме. Кому-то жизненно необходимо, чтобы все лежало на местах, было рассортировано по цветам и размерам, по степени использования и частоте носки. Другим же по душе творческий беспорядок, который навевает мысли о художниках и писателях, а лежащие на полу носочки их совсем не пугают. Герои нашей подборки точно относят себя к первой категории. И любо-дорого смотреть, как ловко они организовывают свое жизненное пространство. Хочется обязательно взять кое-что на заметку.

«Мой сосед просто помешан на том, чтобы на газоне не было листьев»

«Рассортировала конфеты. Красных было меньше всех, а зеленых — больше всех»

«Наконец привел в порядок мой высоченный книжный шкаф»

«Мои полотенца»

«Вот за что я обожаю свой 3D-принтер»

Обустройство кладовой длилось 2 года. Но оно того стоило

«Мне просто необходимо было привести в порядок свои тампоны. А вот так я больше не буду мучиться с поиском нужного размера»

«Мама организовала это для меня»

Здесь еще и крышка закрывается

До и после

Ничего себе! У меня в буквальном смысле мурашки по коже. © HibiscusBabe13 / Reddit

«А так выглядит пространство под моей кухонной раковиной»

«Привела в порядок мои запасы тканей. Теперь смотрю — и душа радуется»

«Муж соорудил эту стенку, чтобы я могла хранить свои специи»

Как вам обустройство прачечной?

Когда на кухне маловато места, а фрукты и овощи хочется иметь под рукой

«Так все сложено в моем гараже»

«Вот чем я занималась вчера ночью вместо того, чтобы спать»

«Никто точно не ожидает увидеть такое внутри нашей кровати. Тут 6 сумок, 3 больших льняных мешка, коробка с комиксами и гитара»