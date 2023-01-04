18 мужей, которые не только не высмеивают бьюти-процедуры, но и всячески поддерживают своих жен

В юношестве мы читали «Унесенные ветром» и мечтали о таком же муже, как Ретт Батлер: заботливом, харизматичном, поддерживающем во всем свою жену. И вот мы уже взрослые, замужем, и у нас есть хобби. Некоторым счастливицам, как героиням этой подборки, несказанно повезло, что их супруг делает все, чтобы любимое дело жены приносило ей максимальное удовольствие. Особенно восхищает, когда это что-то касается бьюти-процедур.

«Этот косметический столик я сделал ко дню рождения моей жены и нашей годовщине. Да, эти события у нас в один день»

«Муж сделал мне маникюр на день рождения, потому что у меня болят руки. Я в восторге»

«Украл идею, которую как-то увидел в соцсетях, и собрал туалетный столик для жены»

«Муж сделал мне шкафчик для хранения косметики»

«Увидел, как кто-то сделал туалетный столик для жены. Я пошел в гипермаркет и смастерил такой же для своей»

«Официально провозглашаю своего мужа моим личным покровителем лака для ногтей»

Тебе надо еще раз выйти за него замуж. © rouxedcadaver / Reddit

Это просто удивительно! Я определенно завидую! Откуда он знал, что именно нужно покупать? Я стратегически оставила список лаков, которые хотела, лежать на виду перед своим днем рождения, но мой муж все равно сомневался, покупать какой-то из них или нет: он просто никогда не знает, какие из них у меня уже есть. © CailinMoat / Reddit

«Жена уехала по работе, а я решил удивить ее новым туалетным столиком. Надеюсь, ничего не упустил»

У меня нет никаких советов, я просто хочу вмешаться и сказать, что это самый милый сюрприз на свете. Вы большой молодец, что придумали такое. © UhmNotMe / Reddit

«Сделал жене вот такой новогодний маникюр»

«Смастерил такой вот уголок для жены и дочери на Рождество»

«Чтобы вы понимали, это наш гараж. А теперь я сделал из него студию макияжа, потому что это хобби моей жены»

«У меня самый лучший муж! Он купил мне эту потрясающую установку для маникюра»

«Ранний рождественский подарок от моего мужа»

«Наконец-то нашел старинные пудреницы для туалетного столика жены. Подарю ей на Рождество»

«Ищу идеи для туалетного столика, чтобы моей жене больше не приходилось делать макияж на кухонном столе»

«Год начался с изготовления новых полок с небольшой помощью мужа»

«Все мои мечты сбылись. У меня самый лучший муж на свете»

«Свадебный подарок для жены. Около 25 часов работы»

«Я просто обязана была поделиться этой великолепной палеткой, которую подарил мне мой муж»