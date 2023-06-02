10 актеров и актрис, которые доказали, что спасут своей игрой любой фильм

Кино создается целой командой: сценаристами, режиссерами, костюмерами, но в первую очередь зритель видит актера. Именно от актерского мастерства зависит, пойдет ли труд всей огромной команды насмарку или фильм станет хитом. Талантливые актеры даже делают смотрибельными откровенно слабые сценарии.

Сельма Эргеч в роли Хатидже-султан («Великолепный век»)

У Сельмы Эргеч после съемок в «Великолепном веке» появилось много поклонников. Она играет тихую и робкую сестру султана, которая постепенно превращается в настоящую фурию. У Сельмы была масса трагических сцен со слезами, не зря Хатидже прозвали главной истеричкой сериала. И все же Хатидже вызывает и симпатию, и сочувствие. Игра Сельмы берет за душу, актрисе удалось вдохнуть жизнь в свою героиню.

Сильвестр Сталлоне в роли Самаритянина и его брата-близнеца («Самаритянин»)

Сильвестр Сталлоне — актер, которого не очень любят маститые кинокритики, зато обожает простой зритель. Так, артист получил номинацию на «Золотую малину» за съемки в супергеройском фильме «Самаритянин». Но дело не в его плохой игре, а в том, что сам фильм получился слабеньким. Во всяком случае, в этом уверены зрители. Честно говоря, это напомнило мне фильмы, которые я смотрел в конце 90-х, и нет, это не комплимент. Я даю щедрые 5 звезд за Сталлоне, остальной актерский состав вместе с сюжетом получает большой жирный 0. © gareth-75442 / IMDb

Он — великий актер и настоящая легенда. То, что он — звезда боевиков не умаляет его актерского мастерства. Я вырос на фильмах про Рокки и Рэмбо. И да, в свои 76 лет Сталлоне все еще крут и все еще снимается. © Rebel / Quora

Мэтт Смит в роли Деймона Таргариена («Дом Дракона»)

Публика уже знала Мэтта Смита после съемок в «Докторе Кто», но настоящая слава к нему пришла после «Дома Дракона». Его персонаж принц Дэймон — харизматичный эгоист, которого хочется то ли прибить, то ли поцеловать. Одним словом, классический плохиш, в которого влюблены все хорошие девочки. Я только из-за Деймона и Рейниры пересмотрела четвертую серию несколько раз. © Эйла / ADME

Эми Адамс в роли Анны Фокс («Женщина в окне»)

Эми Адамс сыграла главную роль в триллере, который не угодил кинокритикам, и попала в номинантки на «Золотую малину». А вот отзывы зрителей смешанные, некоторые прямо заявляют, что фильм недооценен, а актриса играла прекрасно. Не обращайте внимания на негативные отзывы от людей, прочитавших книгу. Это фильм! Глупо думать, что он точь-в-точь будет повторять книгу. Картина снята в духе Хичкока. Прекрасная актерская игра и умная операторская работа. © ebookgamer / IMDb

Вайнона Райдер в роли Джойс («Очень странные дела»)

Зрители привыкли, что если на экране появляется Вайонона Райдер, то это будет культовая красавица. Но в «Очень странных делах» зрители увидели ее в роли матери-одиночки, воспитывающей двоих сыновей. Создатели сериала братья Дафферы были счастливы, когда Вайнона согласилась присоединиться к съемкам. Некоторые зрители говорили, что актриса даже слишком достоверно отыгрывала эмоции.

Чжи Чан Ук в роли Хилера («Хилер»)

Зрители полюбили сериал «Хилер» за прекрасное сочетание триллера, комедии и здоровой любовной линии. Главного героя, которого играет Чжи Чан Ук, имеет псевдоним Хилер. Он выполняет разные поручения за деньги, но однажды влюбляется и уже не может быть эгоистом. Чжи Чан Ук своей актерской игрой делает эту историю настоящей, вызывая желание пересматривать ее снова и снова.

Аня Тейлор-Джой в роли Неллы («Миниатюрист»)

Действие происходит в Амстердаме XVII века. Бедная девушка (Аня Тейлор-Джой) выходит замуж за богача ради блага семьи. Супруг дарит молодой жене миниатюрную модель дома, и тут начинают происходить странные вещи. Кинокритики назвали Тейлор-Джой «фантастической актрисой», благодаря которой сериал смотрится на раз-два.

Роберт Карлайл в роли Румпельштильцхена («Однажды в сказке»)

Так велика сила харизмы Роберта Карлайла, что в 50 лет он сыграл Румпеля и влюбил в себя кучу поклонниц. И даже зеленая кожа персонажа и трудный характер не оттолкнули поклонниц. Не имея отменной актерской игры, Карлайлу не удалось бы похитить сердца зрителей.

Сяо Чжань в роли Вэй Усяня («Неукротимый»)

В 2019 году фанаты азиатского кино загаворили о «Неукротимом» и продолжают восхищаться им до сих пор! Количество фанатов сериала только растет. Один из секретов популярности «Неукротимого» в отличном касте. Сяо Чжань, который сыграл главного героя, имеет просто магнетическую харизму. Актер смог изобразить и смешного подростка, и пугающего некроманта.

Алан Тьюдик в роли пришельца («Засланец из космоса»)

Чтобы достоверно сыграть пришельца, нужно было показать нечеловеческую мимику. И Алан Тьюдик отлично с этим справился, благодаря его игре первый сезон «Засланца из космоса» смотрится на одном дыхании.