16 актеров, которые так круто вжились в свои роли, что мы с трудом узнали их на красной дорожке
Когда профессиональный актер работает над ролью, он действительно перевоплощается и становится другим человеком — со своими жестами, привычками и даже голосом. А еще мы, как зрители, конечно, привыкаем к гриму и костюму персонажа. Вот и бывает, что, увидев актера вне съемочной площадки, мы не с первого раза его узнаем.
Мэйси Уильямс — «Игра престолов»
© Game of Thrones / Home Box Office (HBO) and co-producers, Kristin Callahan / Everett Collection / East News
Хелена Бонем Картер — «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2»
© Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 / Warner Bros. and co-producers, Invision / Invision / East News
Мэтт Смит — «Дом Дракона»
Анджела Бассетт — «Черная пантера»
Майкл Шин — «Благие знамения»
Милли Бобби Браун — «Очень странные дела»
© Stranger Things / Upside Down Pictures and co-producers, Kristin Callahan / Everett Collection / East News
Элисон Судол — «Фантастические твари и где они обитают»
© Fantastic Beasts and Where to Find Them / Warner Bros. and co-producers, Invision / Invision / East News
Дэвид Теннант — «Благие знамения»
Сяо Чжань — «Повелитель волков»
Рэйн Уилсон — «Офис»
Ванесса Кирби — «Корона»
© The Crown / Sony Pictures Television and co-producers, Romuald Meigneux / Starface / STARFACE PHOTO / East News
Брайан Крэнстон — «Во все тяжкие»
Натали Дормер — «Тюдоры»
Иэн Глен — «Игра престолов»
Клэр Фой — «Корона»
Гвендолин Кристи — «Игра престолов»
Кого из этих актеров вы с первого взгляда не узнали на красной дорожке?
Фото на превью The Crown / Sony Pictures Television and co-producers, Romuald Meigneux / Starface/STARFACE PHOTO /East News
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