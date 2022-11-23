16 актеров, которые так круто вжились в свои роли, что мы с трудом узнали их на красной дорожке

Когда профессиональный актер работает над ролью, он действительно перевоплощается и становится другим человеком — со своими жестами, привычками и даже голосом. А еще мы, как зрители, конечно, привыкаем к гриму и костюму персонажа. Вот и бывает, что, увидев актера вне съемочной площадки, мы не с первого раза его узнаем.