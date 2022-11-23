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16 актеров, которые так круто вжились в свои роли, что мы с трудом узнали их на красной дорожке

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Когда профессиональный актер работает над ролью, он действительно перевоплощается и становится другим человеком — со своими жестами, привычками и даже голосом. А еще мы, как зрители, конечно, привыкаем к гриму и костюму персонажа. Вот и бывает, что, увидев актера вне съемочной площадки, мы не с первого раза его узнаем.

Мэйси Уильямс — «Игра престолов»

© Game of Thrones / Home Box Office (HBO) and co-producers, Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Хелена Бонем Картер — «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2»

Мэтт Смит — «Дом Дракона»

Анджела Бассетт — «Черная пантера»

© Black Panther / Marvel Studios and co-producers, Richard Shotwell / Invision / East News

Майкл Шин — «Благие знамения»

© Good Omens / Amazon Studios and co-producers, VALERIE MACON / AFP / East News

Милли Бобби Браун — «Очень странные дела»

© Stranger Things / Upside Down Pictures and co-producers, Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Элисон Судол — «Фантастические твари и где они обитают»

Дэвид Теннант — «Благие знамения»

© Good Omens / Amazon Studios and co-producers, Invision / Invision / East News

Сяо Чжань — «Повелитель волков»

Рэйн Уилсон — «Офис»

Ванесса Кирби — «Корона»

© The Crown / Sony Pictures Television and co-producers, Romuald Meigneux / Starface / STARFACE PHOTO / East News

Брайан Крэнстон — «Во все тяжкие»

Натали Дормер — «Тюдоры»

Иэн Глен — «Игра престолов»

Клэр Фой — «Корона»

Гвендолин Кристи — «Игра престолов»

Кого из этих актеров вы с первого взгляда не узнали на красной дорожке?

Фото на превью The Crown / Sony Pictures Television and co-producers, Romuald Meigneux / Starface/STARFACE PHOTO /East News
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AdMe/Художники/16 актеров, которые так круто вжились в свои роли, что мы с трудом узнали их на красной дорожке
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