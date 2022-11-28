Посмотрите, как выглядят в обычной жизни титулованные королевы красоты

Каждый год в разных частях планеты проводятся конкурсы, на которых выбирают самую красивую девушку. Мы привыкли, что победительницы всегда должны быть при полном параде: яркий макияж, загорелая кожа, блестящая корона, ленточка с названием титула и неотразимая улыбка. Однако в обычной жизни многие из них выглядят значительно скромнее и вполне могут даже слиться с толпой в каком-нибудь общественном транспорте.