AdMe
AdMe

Посмотрите, как выглядят в обычной жизни титулованные королевы красоты

21534

Каждый год в разных частях планеты проводятся конкурсы, на которых выбирают самую красивую девушку. Мы привыкли, что победительницы всегда должны быть при полном параде: яркий макияж, загорелая кожа, блестящая корона, ленточка с названием титула и неотразимая улыбка. Однако в обычной жизни многие из них выглядят значительно скромнее и вполне могут даже слиться с толпой в каком-нибудь общественном транспорте.

Азра Акын, Турция (мисс мира — 2002)

East News

Мануши Чхиллар, Индия (мисс мира — 2017)

CHINE NOUVELLE / SIPA / East News, SUJIT JAISWAL / AFP / East News

Линдси Коффи, США (мисс Земля — 2020)

Паулина Вега, Колумбия (мисс Вселенная — 2014)

Химена Наваррете, Мексика (мисс Вселенная — 2010)

Кэтрин Эспин, Эквадор (мисс Земля — 2016)

AP / East News

Беа Сантьяго, Филиппины (мисс Интернешнл — 2013)

Эдимар Мартинес, Венесуэла (мисс Интернешнл — 2015)

AFP / East News

Габриэла Ислер, Венесуэла (мисс Вселенная — 2013)

AFP / East News

Шаник Рабе, Намибия (мисс Супранешнл — 2021)

Lukasz Kalinowski / East News

Моника Левчук, Польша (мисс Супранешнл — 2011)

Jan KUCHARZYK / East News

Александра Розенфельд, Франция (мисс Европа — 2006)

Шахривар Шермин, Германия (мисс Европа — 2005)

East News

Морин Монтанье, Филиппины (мисс Земной Шар — 2021)

Жулдыз Абдукаримова, Казахстан (миссис Вселенная — 2020)

Деми-Лей Тибоу, ЮАР (мисс Вселенная — 2017)

MJT / AdMedia / SIPA / East News

Меган Янг, Филиппины (мисс мира — 2013)

Joel Ryan / Invision / AP / East News

Ролин Страусс, Южная Африка (мисс мира — 2014)

Joel Ryan / Invision / AP / East News

А как вы считаете, справедливы ли современные стандарты красоты?

Фото на превью CHINE NOUVELLE / SIPA / East News, SUJIT JAISWAL / AFP / East News
21534
AdMe/Художники/Посмотрите, как выглядят в обычной жизни титулованные королевы красоты
Поделиться этой статьёй
Возможно, вам понравятся эти статьи
4