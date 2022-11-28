Посмотрите, как выглядят в обычной жизни титулованные королевы красоты
Каждый год в разных частях планеты проводятся конкурсы, на которых выбирают самую красивую девушку. Мы привыкли, что победительницы всегда должны быть при полном параде: яркий макияж, загорелая кожа, блестящая корона, ленточка с названием титула и неотразимая улыбка. Однако в обычной жизни многие из них выглядят значительно скромнее и вполне могут даже слиться с толпой в каком-нибудь общественном транспорте.
Азра Акын, Турция (мисс мира — 2002)
Мануши Чхиллар, Индия (мисс мира — 2017)
Линдси Коффи, США (мисс Земля — 2020)
Паулина Вега, Колумбия (мисс Вселенная — 2014)
Химена Наваррете, Мексика (мисс Вселенная — 2010)
Кэтрин Эспин, Эквадор (мисс Земля — 2016)
Беа Сантьяго, Филиппины (мисс Интернешнл — 2013)
Эдимар Мартинес, Венесуэла (мисс Интернешнл — 2015)
Габриэла Ислер, Венесуэла (мисс Вселенная — 2013)
Шаник Рабе, Намибия (мисс Супранешнл — 2021)
Моника Левчук, Польша (мисс Супранешнл — 2011)
Александра Розенфельд, Франция (мисс Европа — 2006)
Шахривар Шермин, Германия (мисс Европа — 2005)
Морин Монтанье, Филиппины (мисс Земной Шар — 2021)
Жулдыз Абдукаримова, Казахстан (миссис Вселенная — 2020)
Деми-Лей Тибоу, ЮАР (мисс Вселенная — 2017)
Меган Янг, Филиппины (мисс мира — 2013)
Ролин Страусс, Южная Африка (мисс мира — 2014)
А как вы считаете, справедливы ли современные стандарты красоты?
Фото на превью CHINE NOUVELLE / SIPA / East News, SUJIT JAISWAL / AFP / East News
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