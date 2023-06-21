10 актеров и актрис рассказали, о каких сыгранных ролях они жутко сожалеют

Иногда актеры и актрисы сожалеют о том, что взялись за ту или иную роль. Один артист недоволен своей игрой, другому не нравится сценарий или методы работы режиссера, третий не рад, что фильм с его участием принес студии убытки. Хрестоматийный пример — Уилл Смит, который отказался от роли Нео в «Матрице» и согласился на съемки в «Диком, диком Западе», оказавшемся впоследствии провальным. Смит неоднократно высказывал сожаление о своем участии в проекте. Вот еще 10 случаев, когда знаменитые актеры и актрисы остались недовольны своими ролями.

1. Роберт Паттинсон (сага «Сумерки»)

Роберт Паттинсон несколько раз упоминал в интервью, что ненавидит всю эту странную историю, показанную в «Сумерках». За эти слова его чуть было не уволили из проекта, когда тот еще шел полным ходом. Играть вампира-подростка Эдварда Каллена было для него сложной задачей. В одном из интервью в 2011 году Паттинсон сказал: «Вообще странно быть частью всего этого, представлять что-то, что вам не очень нравится».

2. Алек Гиннесс (сага «Звездные войны»)

Алек Гиннесс большинству зрителей в первую очередь известен благодаря роли джедая Оби-Ван Кеноби во франшизе «Звездные войны». Хотя она принесла актеру огромное состояние, по слухам, он недолюбливал эту роль. Актеру не нравились диалоги из фильма, они казались ему бессмысленными. Поэтому Джорджу Лукасу приходилось прикладывать немалые усилия, чтобы уговорить Гиннесса сняться в каждом последующем эпизоде.

3. Джордж Клуни («Бэтмен и Робин»)

Джордж Клуни, известный своими актерскими достижениями и режиссерской деятельностью, также признавался, что в его карьере есть роли, о которых он сожалеет. Например, Бэтмен в фильме «Бэтмен и Робин». Эта лента получила негативные отзывы и стала объектом насмешек. Вот что говорил сам актер: «Я играл Бэтмена, и у меня ничего не получилось. И фильм вышел плохим. Но из этого провала я вынес урок: мне пришлось переосмыслить свою работу. Потому что теперь я не просто актер, которому дали роль, — на мне лежит ответственность за саму киноленту».

4. Кэтрин Хайгл («Анатомия страсти»)

Кэтрин Хайгл известна по роли Иззи Стивенс в телесериале «Анатомия страсти». В 2008 году актриса высказала свое недовольство тем, как сценаристы развивали ее персонажа. Кэтрин утверждала, что сценаристы заставляли ее героиню делать то, что, по ее мнению, Иззи делать не могла. Еще Хайгл исключила свое имя из списка претендентов на премию «Эмми». Это обеспокоило создателей сериала. Они посчитали, что Хайгл проявила неуважение к актерскому составу и съемочной группе. И актрису уволили из сериала. Именно поэтому после 6-го сезона никто из зрителей больше не видел доктора Иззи Стивенс.

5. Том Хэнкс («Костер тщеславия»)

Адаптация режиссера Брайана Де Пальмы романа Тома Вулфа «Костер тщеславия» должна была стать огромным хитом и претендентом на «Оскар». На момент выхода черной комедии в звездный состав картины входили 3 самых популярных актера Голливуда: Том Хэнкс, Брюс Уиллис и Мелани Гриффит. Но даже с таким актерским составом фильм полностью провалился в прокате и получил негативные отзывы киноманов. В 2021 году Хэнкс назвал «Костер тщеславия» своим худшим проектом, обвинив в провале неудачный сценарий. «Вы не можете взять книгу и превратить ее в привлекательный фильм или изменить суть того, о чем говорится в исходном материале», — сказал Хэнкс.

6. Шелли Дюваль («Сияние»)

Стэнли Кубрик считается одним из величайших режиссеров в истории кино. И в то же время все согласятся, что он не был режиссером, дружелюбным по отношению к актерам. Будучи перфекционистом, он часто доводил актеров буквально до предела, чтобы добиться лучшей, по его мнению, игры. Большим психологическим испытанием для актрисы Шелли Дюваль стало участие в фильме ужасов «Сияние». Съемки длились больше года вместо изначально запланированных 17 недель. Режиссер не щадил актрису: он хотел, чтобы Дюваль испытывала тот же ужас, который переживала ее героиня, наблюдая за тем, как ее муж Джек сходит с ума. В какой-то момент Шелли испытывала такой сильный стресс, что у нее начали выпадать волосы. «Это был мой шанс поработать с Кубриком. Но это оказалось невыносимо. День за днем ​​​​мучительная работа. А после выхода фильма никто даже не оценил мою игру в нем, ее даже не упоминали. Все отзывы были о Кубрике, как будто меня там вообще не было», — говорила актриса.

7. Дженнифер Лопес («Джильи»)

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес познакомились на съемках фильма «Джильи» в декабре 2001 года. Во время работы над проектом у них завязались отношения, после чего СМИ прозвали пару «Беннифер». Правда, криминальная комедия «Джильи» сразу же после выхода была разгромлена критиками и зрителями. Она получила все основные награды премии «Золотая малина». Спустя годы Лопес рассказала о том провале: «Я потеряла чувство собственного достоинства, стала сомневаться в себе... Может, у меня действительно все плохо получается. Еще и мои отношения [с Аффлеком] разрушились на глазах у всего мира».

8. Джессика Альба («Фантастическая четверка»)

Джессика Альба оказалась одной из первых актрис, подхвативших супергеройский бум середины нулевых, когда сыграла Женщину-невидимку в «Фантастической четверке». Однако этот опыт оказался неудачным, и после фильма Альба вообще на некоторое время забросила актерскую карьеру. Девушка даже усомнилась в своих актерских способностях. Альба вспоминает: «Я ненавидела этот фильм. Помню, когда я умирала в „Серебряном серфере“, режиссер мне сказал: „Все выглядит слишком реалистично. Ты выглядишь слишком болезненно. Можешь быть покрасивее, когда плачешь? Плачь красиво, Джессика!“» «Неужели я такая бездарная? Разве мои инстинкты и мои эмоции недостаточно хороши? И поэтому я просто сказала: „Да пошло оно все. Меня больше не волнует этот кинобизнес“», — добавила Джессика.

9. Крис Хемсворт («Тор-2: Царство тьмы»)

Вторая часть «Тора» считается одним из худших фильмов в кинематографической вселенной Marvel. Поэтому неудивительно, что ведущий актер Крис Хемсворт тоже не в восторге от киноленты и своего персонажа. В одном из интервью Крис сказал: «Я немного разочарован тем, что я сделал в „Торе-2“. Не думаю, что мой персонаж как-то вырос. Мне не удалось показать зрителям что-то неожиданное и необычное».

10. Кейт Уинслет («Титаник»)

Невероятно, но Кейт Уинслет недовольна тем, как сыграла в фильме, который сделал ее звездой мирового масштаба. В одном из интервью актриса заявила, что не может смотреть на себя в «Титанике»: «Каждый раз, когда я смотрю сцены с собой, я говорю: „Серьезно? Ты сделала это вот так? Боже мой!“ И мой американский акцент... Я не могу его слушать. Это ужасно», — говорит Кейт.