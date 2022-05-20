10 человек, которым довелось поработать с нашими любимыми актерами, рассказали, как это было

Раньше звезды были недосягаемы, а теперь мы имеем возможность следить за повседневной жизнью любимых актеров, словно они наши лучшие друзья. Мы наблюдаем за ними в СМИ и соцсетях — и кажется, что мы действительно знаем этих людей. Однако один аспект их жизни практически полностью закрыт для посторонних глаз: это все, что связано с рабочим процессом.

Мы в ADME нашли людей, которые рассказали, как наши любимые актеры ведут себя за кадром, и хотим поделиться этими историями с нашими читателями.

1. Райан Гослинг

Райан Гослинг, звезда фильмов «Ла-Ла Ленд» и «Бегущий по лезвию 2049», всегда старается быть внимательным к людям на съемочной площадке, особенно к своими юным коллегам. Во время работы над «Славными парнями» Гослинг проходил прослушивание с несколькими молодыми актрисами. Он хорошо подготовился, тщательно изучив биографию каждой из участниц. Режиссер фильма Шейн Блэк рассказывал: «Это было замечательно. Когда он пришел, он знал все о каждой из девочек. Он знал, где они снимались, и немного об их жизни. Он на самом деле нашел время, чтобы получше узнать детей, с которыми проходил прослушивание. Я думаю, это здорово».

2. Дуэйн «Скала» Джонсон

То, как Дуэйн Джонсон выкладывается на площадке и работает над собой, впечатляет и вдохновляет его коллег. «На самом деле я под впечатлением от его фитнес-режима и того, как он заботится о своем теле. Это определенно меня вдохновило», — сказал Идрис Эльба, который работал со «Скалой» над фильмом «Форсаж: Хоббс и Шоу». Зак Эфрон, который работал с Джонсоном над «Спасателями Малибу», так описывает сотрудничество с актером: «Он становится лучше по ходу дела, как цветок, который не прекращает цвести».

3. Клаудия Шиффер

С культовой моделью и актрисой Клаудией Шиффер, по слухам, непросто работать. Говорят, она предпочитала не обращаться к персоналу напрямую. «Клаудия Шиффер такая странная. Она отказывалась разговаривать с кем-либо из персонала. Вместо этого вам нужно было сказать что-либо ей, затем она говорила ответ своему ассистенту, как будто вас не было в комнате, а потом ассистент повторял это вам», — сказал один из сотрудников заведения, где бывала модель.

4. Том Хэнкс

О Томе Хэнксе, сыгравшем главные роли в таких легендарных фильмах, как «Форрест Гамп» и «Зеленая миля», многие отзываются как об очень хорошем человеке. И ему не приходится играть — он и в самом деле такой. Эмма Уотсон, которая работала с Хэнксом над фильмом «Сфера», поделилась: «Я была уверена, что этот парень не будет соответствовать своей репутации. Он никак не может быть таким милым, как о нем все говорят. Но он именно таким и был». «Он такой щедрый, забавный и легкий в общении. Он обладает всеми чертами, которые вы бы хотели в нем увидеть. Я очень рада, что могу искренне рассказать вам об этом, потому что, если бы Том не был Томом, это разбило бы мне сердце», — добавила она.

5. Эдвард Нортон

Вживаясь в свои роли, Эдвард Нортон часто слишком увлекается. Его желание контролировать съемочный процесс иногда доходит до того, что актерам и съемочной группе становится сложно с ним работать. Такой подход стоил Нортону роли Халка в кинематографической вселенной Marvel. Нортон сыграл Халка в «Невероятном Халке». Однако в последующих фильмах его заменил Марк Руффало. Глава Marvel Studios Кевин Файги прокомментировал это решение, сказав, что им «нужен актер, который воплощает в себе творческий потенциал и дух сотрудничества, свойственный другим нашим талантливым актерам. Мстителям нужны игроки, которые преуспевают, работая в команде».

6. Джордж Клуни

Будучи опытным актером, Джордж Клуни решил попробовать себя в новой сфере — режиссуре. Тай Шеридан, молодой актер, который снимался в его фильме «Нежный бар», рассказывает, что Клуни из тех режиссеров, которые оказывают большую поддержку. «Он помогает людям чувствовать себя комфортно», — говорит Шеридан. «Он все понимает. Он как будто тут же играет с тобой, и это очень занятно. Я думаю, в наших отношениях была динамика, отличная от той, какая у меня когда-либо была с другими режиссерами. Мне очень понравилось», — также сказал он.

7. Лиа Мишель

Оказывается, работать с Лиа Мишель, которая сыграла Рейчел в популярном телесериале «Лузеры», не так-то просто. У ее коллег сложились противоречивые впечатления о сотрудничестве в ней. Ная Ривера, исполнительница роли Сантаны, говорила о ней: «Я думаю, Рейчел, то есть Лиа, не любит делить славу с кем-либо. Кроме того, ей было трудно отделить работу от нашей внешней дружбы. Казалось, что она обвиняла меня во всем, что пошло не так».

8. Рассел Кроу

О Расселе Кроу давно ходит слава, что с ним тяжело работать. Часто это бывает связано с его страстной увлеченностью своей работой. «Рассел задает тысячу вопросов. Мы репетировали 6 недель, и все эти 6 недель он вчитывался в каждую строчку сценария. Он подвергал сомнению каждую деталь», — говорит режиссер Кертис Хэнсон, который работал с актером над «Секретами Лос-Анджелеса». Однако к концу репетиционного процесса, по словам Хэнсона, «Рассел знал, что я так же предан этому персонажу, как и он». Актер стал доверять режиссеру и делал все, о чем тот его просил.

9. Роберт Дауни — младший

Роберт Дауни — младший не только воплотил на экране одного из самых узнаваемых супергероев — Железного человека, но и поддерживал остальных членов кинематографической вселенной Marvel. «Он такой классный парень, такой талантливый, опытный, и он очень всем помогал. Он всегда был рядом, и я чувствовал его поддержку. Он умеет объединить всех в одну команду и заботится о том, чтобы всем хватало внимания», — говорит Крис Эванс, который сыграл во франшизе Капитана Америку.

10. Уиллем Дефо

Роберту Паттинсону довелось поработать с легендарным актером на съемках драмы «Маяк». Паттинсон был вдохновлен — и даже немного напуган — количеством энергии у Уиллема Дефо: «Мы репетировали около недели, прежде чем начать съемки. У Уиллема так много энергии. Это просто нереально. Это почти как работать с 6-летним ребенком. Он вообще не устает». «Вначале я был немного напуган. Мы прогнали на репетиции весь фильм, и как только мы закончили, он такой: „Заново!“ — и тут же начинал делать это снова, и его энергия ни капли не ослабевала», — говорит он.