10 экранизаций, про которые хочется сказать: «Вот так надо снимать по книгам!»

Часто фанаты книг жалуются, что на экраны их любимые произведения перенесли неправильно. Вот 10 свежих фильмов и сериалов, которые пришлись по вкусу даже особенно придирчивым читателям.

Анатомия скандала

Сериал снят по дебютному роману журналистки Сары Воэн. Книга стала международным бестселлером. Главная героиня замужем за влиятельным политиком. Но ее жизнь в одночасье меняется, когда мужу предъявляют обвинения в преступлении. Рейтинг картины на IMDb — 7 баллов. В интервью Сара подчеркнула, что без проблем доверилась шоураннерам, так как они точно поняли идею ее произведения.

Там, где раки поют

К июлю 2022 года было продано более 15 млн экземпляров романа, что сделало его одной из самых продаваемых в мире книг. В 2018 году произведение читали в книжном клубе Риз Уизерспун. Позже именно она перенесла на экраны историю о «болотной девочке». Фильм получил смешанные отзывы, однако многие зрители отмечают, что экранизация получилась отличной. В центре сюжета — история жизни девушки Кайи, которая провела на болотах большую часть жизни.

Этим летом я стала красивой

Это история о взрослении. Главная героиня — девушка Изабель, которая находится в центре любовного треугольника между 2 братьями. После выхода фильма книга стала бестселлером в интернете. Люблю эту серию. Книги такие теплые, душевные. Когда услышала, что будут снимать сериал, запереживала. Казалось, что снять так же классно попросту не смогут. Но я ошибалась. Шоу сохранило теплую атмосферу книги. Жду нового сезона. © callijacquelle / IMDb

Части нее

По сюжету главная героиня пытается разобраться в тайнах, которые опутывают прошлое ее матери. Критики отмечают, что сюжет у сериала сложнее, чем у книги. По мнению зрителей, создатели шоу книгу не исказили, но некоторые изменения все же есть. Главное из них — финал. Скорее всего, это сделано для того, чтобы снять 2-й сезон. Подсаживает с 1-й серии. Вообще я буду смотреть что угодно с Тони Коллетт. Но у этого шоу есть такая глубина, которой я давно нигде не видел. © mmlaquerre / IMDb

Бриджертоны (2-й сезон)

Очередной сезон сериала основан на 2-й книге из цикла «Бриджертоны» автора Джулии Куин. Фанаты романов отмечают, что сериал не полностью повторяет сюжет, однако это не делает его хуже, а только наоборот. В интернете есть целый тред, где поклонники сериала рассказывают, какие изменения в адаптации сделали историю Бриджертонов лучше, чем в самой книге. Рейтинг сериала колеблется на отметке 7,4, а в 2023 году выйдет очередной сезон.

Песочный человек

«Песочный человек» — серия комиксов Нила Геймана. Он повествует о жизни повелителя снов Морфея, который провел 100 лет в плену, и теперь ему необходимо приспособиться к современному миру. В 2022 году по мотивам произведения Геймана вышел сериал, который поклонники приняли с теплотой. По их словам, шоу их не разочаровало и оправдало все ожидания.

Тень и кость (2-й сезон)

Cериал основан на фэнтези-романах, попавших в десятку бестселлеров по версии The New York Times. Главная героиня живет в мире, где есть волшебники и простые люди. Внезапно она обнаруживает в себе таинственную силу, которая должна спасти весь мир от хаоса. Поклонники серии отмечают, что 2-й сезон шоу получился даже лучше, чем 1-й.

Мэйфейрские ведьмы

Сериал рассказывает о девушке, которая является прямым потомком династии могущественных ведьм. Шоу получило неоднозначные отзывы, однако зрители хвалят игру Александры Даддарио и Бет Гранд. Создатели признались, что адаптировать огромную книгу в 8-серийный сериал оказалось задачей не из легких.

Лживая взрослая жизнь

Поклонники книг отмечают, что перенести на экраны творение писательницы вовсе не простая задача. И все потому, что романы наполнены философскими суждениями и самоанализом, а сюжет в книге — дело второстепенное. Но создатели сериала «Лживая взрослая жизнь» со своей задачей справились на пять с плюсом. Шоу рассказывает о девушке Джованне, которой предстоит узнать о том, что взрослая жизнь полна лжи и обмана.

Мой ужасный сосед