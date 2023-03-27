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10 случаев, когда создатели фильмов и сериалов продумали все, кроме грима и причесок

Кино
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Многое из того, что мы видим в кино, идет вразрез с реальностью. В фильмах героини то и дело просыпаются с безупречным макияжем, щеголяют с идеальными локонами да и вообще неотразимы в любой ситуации.

Дивергент, глава 2: Инсургент, 2015

В начале фильма Беатрис по классике жанра состригает длинные пряди, желая избавиться от негативных воспоминаний. Героиня делает стрижку в полумраке, а на выходе получается идеально уложенное пикси.

Мумия, 1999

Действие фильма разворачивается в 20-е годы прошлого столетия, когда в моде была красная помада, а создание иллюзии полных губ считалось вульгарным. Но главная героиня в исполнении Рэйчел Вайс щеголяет с пухлыми губами, накрашенными прозрачным блеском.

Вавилон, 2022

Макияж Марго Робби выглядит практически идеально, если бы не одно но: брови. В 20-е годы прошлого столетия девушки, и в особенности такие модные, как героиня Робби, выщипывали брови в ниточку и подчеркивали их темным карандашом.

Правила виноделов, 1999

Хотя героиня Шарлиз Терон выглядит обворожительно, ее макияж не совсем соответствует моде тех лет. Он выглядит незаконченным. Классический макияж 40-х годов не обходился без румян, а также без оформления бровей.

Спасатели Малибу, 1989–1999

Только Памела Андерсон может выходить из воды с идеально накрашенными губами и нерастекшейся тушью. Поклонники сериала имели возможность наблюдать эту картину множество раз.

Моя пиратская свадьба, 2022

В комедии Дженнифер Лопес играет невесту, свадьба которой оказалась испорчена появлением нежданных гостей в лице местных бандитов. Вместо того чтобы танцевать первый танец, молодожены вынуждены сражаться с настоящими пиратами.

Но, несмотря на весь ужас происходящего, прическа и макияж героини выглядят роскошно на протяжении всего фильма, а ее плечи блестят явно не от пота. Это хайлайтер?

Тор, 2011

В 1-м фильме о Торе все внимание перетянули на себя осветленные брови Криса Хемсворта. К счастью, во 2-й части франшизы создатели исправились, и зрители уже имели возможность лицезреть Криса с натуральными бровями.

Охотник за головами, 2010

В этой комедии героиня Дженнифер Энистон попадает в целую череду передряг, в прямом смысле проходя огонь, воду и медные трубы. Но ее укладка чудесным образом остается безупречной до конца фильма.

Грань будущего, 2014

East News

В перерывах между борьбой с пришельцами отважный сержант Вратаски в исполнении Эмили Блант, кажется, успевает заглянуть в салон красоты для проведения эпиляции. А еще не выпускает из рук карандаш для глаз.

Война невест, 2009

© Bride Wars / Fox 2000 Pictures and co-producers, 20thCentFox/Courtesy Everett Collection/East News

Когда вражда между двумя подругами достигает своего апогея, Лив портит загар Эммы, а та в отместку подменяет краску для волос, предназначенную для подруги. В итоге за неделю до свадьбы одна героиня получает насыщенно-оранжевый загар, а вторая вынуждена ходить с синими волосами вместо привычного блонда.

Но уже в день свадьбы, спустя всего несколько дней, обе девушки выглядят безупречно. Хотя смыть искусственный загар не так-то просто — обычно он держится до 10 дней. А после неудачного окрашивания повторно красить волосы рекомендуется не раньше чем через 4 недели.

Но даже если бы героини и попытались исправить положение в столь короткий срок, их, скорее всего, ожидало бы разочарование в виде следов от «слезшего» загара и сожженных волос. Этот момент не вызывал бы вопросов, если бы сценаристы дали героиням больше времени на то, чтобы исправить ситуацию.

Больше подборок о кино и популярных фильмах здесь:

Фото на превью Shotgun Wedding / Mandeville Films and co-producers, The Bounty Hunter / Columbia Pictures and co-producers
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AdMe/Кино/10 случаев, когда создатели фильмов и сериалов продумали все, кроме грима и причесок
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