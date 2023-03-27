10 случаев, когда создатели фильмов и сериалов продумали все, кроме грима и причесок
Многое из того, что мы видим в кино, идет вразрез с реальностью. В фильмах героини то и дело просыпаются с безупречным макияжем, щеголяют с идеальными локонами да и вообще неотразимы в любой ситуации.
Дивергент, глава 2: Инсургент, 2015
В начале фильма Беатрис по классике жанра состригает длинные пряди, желая избавиться от негативных воспоминаний. Героиня делает стрижку в полумраке, а на выходе получается идеально уложенное пикси.
Мумия, 1999
Действие фильма разворачивается в 20-е годы прошлого столетия, когда в моде была красная помада, а создание иллюзии полных губ считалось вульгарным. Но главная героиня в исполнении Рэйчел Вайс щеголяет с пухлыми губами, накрашенными прозрачным блеском.
Вавилон, 2022
Макияж Марго Робби выглядит практически идеально, если бы не одно но: брови. В 20-е годы прошлого столетия девушки, и в особенности такие модные, как героиня Робби, выщипывали брови в ниточку и подчеркивали их темным карандашом.
Правила виноделов, 1999
Хотя героиня Шарлиз Терон выглядит обворожительно, ее макияж не совсем соответствует моде тех лет. Он выглядит незаконченным. Классический макияж 40-х годов не обходился без румян, а также без оформления бровей.
Спасатели Малибу, 1989–1999
Только Памела Андерсон может выходить из воды с идеально накрашенными губами и нерастекшейся тушью. Поклонники сериала имели возможность наблюдать эту картину множество раз.
Моя пиратская свадьба, 2022
В комедии Дженнифер Лопес играет невесту, свадьба которой оказалась испорчена появлением нежданных гостей в лице местных бандитов. Вместо того чтобы танцевать первый танец, молодожены вынуждены сражаться с настоящими пиратами.
Но, несмотря на весь ужас происходящего, прическа и макияж героини выглядят роскошно на протяжении всего фильма, а ее плечи блестят явно не от пота. Это хайлайтер?
Тор, 2011
В 1-м фильме о Торе все внимание перетянули на себя осветленные брови Криса Хемсворта. К счастью, во 2-й части франшизы создатели исправились, и зрители уже имели возможность лицезреть Криса с натуральными бровями.
Охотник за головами, 2010
В этой комедии героиня Дженнифер Энистон попадает в целую череду передряг, в прямом смысле проходя огонь, воду и медные трубы. Но ее укладка чудесным образом остается безупречной до конца фильма.
Грань будущего, 2014
В перерывах между борьбой с пришельцами отважный сержант Вратаски в исполнении Эмили Блант, кажется, успевает заглянуть в салон красоты для проведения эпиляции. А еще не выпускает из рук карандаш для глаз.
Война невест, 2009
Когда вражда между двумя подругами достигает своего апогея, Лив портит загар Эммы, а та в отместку подменяет краску для волос, предназначенную для подруги. В итоге за неделю до свадьбы одна героиня получает насыщенно-оранжевый загар, а вторая вынуждена ходить с синими волосами вместо привычного блонда.
Но уже в день свадьбы, спустя всего несколько дней, обе девушки выглядят безупречно. Хотя смыть искусственный загар не так-то просто — обычно он держится до 10 дней. А после неудачного окрашивания повторно красить волосы рекомендуется не раньше чем через 4 недели.
Но даже если бы героини и попытались исправить положение в столь короткий срок, их, скорее всего, ожидало бы разочарование в виде следов от «слезшего» загара и сожженных волос. Этот момент не вызывал бы вопросов, если бы сценаристы дали героиням больше времени на то, чтобы исправить ситуацию.
Больше подборок о кино и популярных фильмах здесь:
- 13 случаев, когда гримеры и костюмеры неслабо напортачили в наших любимых фильмах
- 20+ фото, которые покажут, что на самом деле творится за кадром известных фильмов и сериалов
- Пользователи назвали 10 сцен из фильмов, которые вызывают у них табун мурашек, сколько бы раз они их ни пересматривали
- Как выглядели бы 12 культовых персонажей фильмов, если бы кастинг успешно прошли другие актеры
- 17 киноштампов, которые так же далеки от реальной жизни, как Северный полюс от Южного