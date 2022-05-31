10 фильмов, которые с треском провалились в прокате, но привели к рождению любви

Принято считать, что отношения с актерами не могут быть долговечными, но следующие звезды пронесли свою связь через года. У некоторых она оборвалась на дружеской ноте, брак других длится уже 39 лет, а у последней пары — и вовсе полвека. И всех их объединяет лишь одно: начались их отношения во время съемок провального фильма.

Среди следующих кинолент, найденных редакцией ADME, немало и весьма достойных картин, но по различным причинам они провалились в прокате. Но любопытными их все без исключения делает одно — их закулисье.

«Тщетные усилия любви» — Эмили Мортимер и Алессандро Нивола

Кассовым провалом закончилась работа над мюзиклом «Тщетные усилия любви» (2000), созданным на основе одноименной комедии Шекспира. Продюсеры потратили на него $ 13 млн, а сборы составили меньше $ 300 тыс. В выигрыше оказались только Эмили Мортимер и Алессандро Нивола, чья история знакомства стоит отдельного киносценария. Когда Алессандро вызвали на съемки мюзикла в Лондоне, он жил в Лос-Анджелесе и решил зайти к своему другу. А тот рассказал, что как-то на кастинге в «Мулен Руж» встретил «самую красивую девушку в Лондоне», которая написала ему свое имя и номер телефона на листке бумаги, но на звонки так и не ответила. Друг отдал Алессандро ее номер. Каково же было удивление последнего, когда он встретил ту самую девушку на съемках «Тщетных усилий любви». Спустя 2 недели Эмили и Алессандро начали встречаться. Теперь они женаты и у них 2 детей.

«Джильи» — Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Фильм «Джильи» (2003), на съемках которого завязались отношения между Беном Аффлеком и Дженнифер Лопес, стал одним из самых провальных в истории кинематографа: при бюджете свыше $ 75 млн он набрал в прокате чуть больше $ 7 млн. Отношения пары тоже оказались не совсем гладкими: спустя 2 года после начала Бен и Дженнифер разорвали их. Но спустя 17 лет, когда Бен избавился от вредной привычки и стал более откровенным в личных отношениях, пара воссоединилась. И судя по всему, звезды счастливы вместе.

«Под покровом небес» — Джон Малкович и Николетта Пейран

Джон Малкович с актрисой Деброй Уингер в фильме.

С женой Николлетой в жизни.

В 1989 году на съемках фильма «Под покровом небес», в основе которого лежит сюжет о паре, которая пытается поправить свой брак, Джон Малкович встретил свою будущую жену. Она работала там вторым помощником режиссера. Несмотря на то, что фильм получил немало наград, он стал настоящим финансовым провалом. Зато между Николлетой и актером завязались нежные отношения, которые длятся уже более 30 лет, а сам Малкович стал любящим отцом 2 детей.

«Версия» — Риз Уизерспун и Джейк Джилленхол

Риз познакомилась с Джейком на съемках весьма далекого от романтики фильма «Версия» (2007), который не сумел окупиться в прокате и вызвал немало негативных отзывов критиков. На тот момент актриса была в процессе развода с мужем и на первое место ставила счастье своих детей. Поэтому хотя они и начали встречаться с Джейком, а тот был вполне готов даже сделать ей предложение, Риз не стала торопить события. Но осталась очень благодарна актеру, который поддерживал ее и, ее словам, был просто фантастическим парнем.

«Зеленый Фонарь» — Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Супергеройский фильм «Зеленый Фонарь» с бюджетом в $ 200 млн совсем не оправдал возложенных на него ожиданий. Согласно некоторым подсчетам, убытки от него оцениваются в колоссальные $ 75 млн. Но Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс сумели извлечь выгоду и из провала: вскоре после знакомства друг с другом они подружились. А год спустя, когда оба были одиноки, они сошлись вместе на двойном свидании, чтобы уже никогда не расставаться.

«Вечер» — Клэр Дэйнс и Хью Дэнси

Фильм «Вечер», на съемках которого в 2006 году познакомились Клэр Дэйнс и Хью Дэнси, и вполовину не окупил потраченных на него $ 30 млн. Зато на съемочной площадке завязались одни из самых крепких голливудских отношений: браку Клэр и Хью, в котором они воспитывают 2 детей, уже 13 лет. Пара не любит откровенничать о своей личной жизни, но, по словам Клэр, она довольно рано поняла, что Хью Дэнси — это действительно ее вторая половина.

«Жажда странствий» — Дженнифер Энистон и Джастин Теру

Комедия «Жажда странствий» (2012) о паре, которая пытается поправить свои семейные отношения, совсем не оправдала ожиданий продюсеров, но поправила любовные дела Джастина Теру и расставшейся на тот момент с Брэдом Питтом Дженнифер Энистон. Пара начала встречаться на съемках в 2011 году, а в 2015 году звезды поженились. К сожалению, брак продлился всего 2 года, но зато сделал Дженнифер и Джастина хорошими друзьями: по словам последнего, они часто созваниваются и общаются по FaceTime.

«Пересменка» — Голди Хоун и Курт Рассел

Голди Хоун и Курт Рассел познакомились еще на съемках детского мюзикла в 1966 году, но любовь между ними вспыхнула, когда за плечами обоих было немало других отношений и браков. Голди поразила в Курте тогда даже не его внешняя привлекательность, а то, как он вел себя с ее детьми Кейт и Оливером. Так съемки романтического фильма «Пересменка» (1984) привели к головокружительному роману 2 актеров, который длится уже 39 лет. А вот сам фильм совсем не оправдал ожиданий продюсеров и при бюджете в $ 15 млн собрал всего $ 6 млн.

«Красавчик Алфи, или Чего хотят мужчины» — Джуд Лоу и Сиенна Миллер

Отношения Джуда Лоу и Сиенны Миллер складывались по принципу «И вместе невозможно, и порознь никак». Пара познакомилась на съемках провального фильма «Красавчик Алфи, или Чего хотят мужчины» в 2004 году и в конце того же года обручилась. Однако всего несколько месяцев спустя Джуд Лоу закрутил роман с няней своих детей, о чем впоследствии очень жалел. Несмотря на всю боль, которую испытала Сиенна, они пытались продолжать свои отношения, пока не расстались в 2006 году. Спустя 3 года неугомонная парочка снова сошлась, чтобы расстаться насовсем в 2011 году, решив остаться добрыми друзьями.

«Чужой гром» — Франсин Расетт и Дональд Сазерленд

И настоящими рекордсменами по продолжительности супружеских отношений оказались актер Дональд Сазерленд и актриса Франсин Расетт. В 2022 году исполняется 50 лет со дня их брака. Они познакомились в 1972 году на съемках вестерна «Чужой гром», который не имел финансового успеха, но связал их судьбы воедино. Дональд в то время был разбит горем после разрыва с Джейн Фондой, но вскоре начал встречаться с Франсин, а немного погодя и женился на ней. Даже сейчас Дональд считает свою жену необыкновенным человеком, потому что, несмотря на то, что их юность и красота померкли, она по-прежнему заставляет его смеяться.