10 фильмов, которым исполняется 20 лет в 2023 году, а мы до сих пор не знали о них все подробности
В 2003 году вышла уйма интересных фильмов. Многие из нас вечерами усаживались перед телевизором и до конца картины просто не отлипали от экрана, настолько происходящее там будоражило и завлекало. С тех пор прошло целых 20 лет, и это хороший повод окунуться в прошлое, пересмотреть эти фильмы, а заодно и узнать некоторые любопытные подробности.
Матрица: Перезагрузка
- Керри-Энн Мосс целых 6 месяцев разучивала специальный «удар скорпиона», который она выполняет в начале фильма.
- С улиц города Окленд, где снимался фильм, были убраны любые предметы красного и синего цвета, а также закрашены бордюры и тротуары. Кроме того, чтобы в кадр не попадала зелень, съемки проводились зимой. Все потому, что режиссеры хотели, чтобы фильм выглядел как можно более безжизненным и искусственным.
- Решение взять на роль Персефоны Монику Беллуччи было принято после того, как режиссеры увидели ее игру в фильме «Малена».
- Во время съемок отдел причесок и макияжа истратил 84 бутылки геля для волос.
Пираты Карибского моря: Проклятие «Черной жемчужины»
- Тело Джонни Деппа для образа Воробья покрывали слоями одежды и замазывали углем для того, чтобы скрыть его многочисленные татуировки.
- Чтобы не щуриться на солнце, Джонни Депп носил контактные линзы, которые работали как солнцезащитные очки.
- Броский грим Джека Воробья появился случайно. Во время съемок в пещере на актерах был суперъяркий макияж, чтобы они не выглядели размытыми на пленке. Когда съемочная группа поняла, как круто выглядит такой грим на Джонни Деппе, то решила красить его так до конца фильма.
- У Джеффри Раша, который играл пирата Барбоссу, есть теория, согласно которой люди смотрят на экран слева направо, как когда читают книгу. Поэтому он специально как можно чаще становился в кадре слева, чтобы привлечь внимание. Особенно в сценах с обезьянкой и Кирой Найтли. Иначе, как он полагал, никто вообще не будет на него смотреть.
- Авторы сценария Тед Эллиот и Терри Россио написали его еще в начале 90-х. Каким-то образом Стивен Спилберг заполучил этот текст и захотел снять фильм с Биллом Мюрреем, Стивом Мартином или Робином Уильямсом в роли капитана Джека Воробья. Но Disney не давала разрешения на создание фильма.
Брюс Всемогущий
- Обезьяна, которая появлялась в сцене в переулке, — это та же самая обезьяна, которая играла Марселя в телесериале «Друзья», а также в обоих фильмах об Эйсе Вентуре. Таким образом, с этой обезьянкой уже доводилось работать и Джиму Керри и Дженнифер Энистон.
- Одна из самых сложных сцен фильма — это та, где Грейс находит собаку «Сэма» возле лужи на полу, хватает за ошейник и тащит на улицу. Собака начинала играть с Энистон и извиваться каждый раз, когда актриса брала ее за ошейник. В итоге девушка выходила из образа и уговаривала собаку успокоиться.
- Джим Керри сымпровизировал момент, когда во время тирады Брюса о скучной жизни он сбивает со стола коробку с фотографиями. Так что в кадре Дженнифер Энистон испытывает неподдельный шок.
Люди Икс — 2
- Большинство статистов, которые выступали в ролях застывших людей, на самом деле были мимами. Потому что они умеют стоять неподвижно.
- Во время съемок площадку посетила сестра Хью Джекмана. Ради шутки она оделась в костюм Росомахи и нанесла такой же грим. Судя по всему, она была очень похожа на брата. Потому что режиссер Брайан Сингер их перепутал и в один момент выдал: «Хью сегодня ведет себя очень странно».
- Особняк, в котором разместили школу для мутантов , использовали в съемках и других фильмов. Например, он появлялся в сериале «Тайны Смолвиля» как особняк Лекса Лютора, а до этого в комедии «Билли Мэдисон».
Реальная любовь
- По словам сценариста и режиссера Ричарда Кертиса, Эмму Томпсон одевали в «утолщающий костюм», чтобы она казалась больше.
- Сцена, в которой Крис Маршалл в роли Колина случайно обругал еду прямо в лицо повару, изначально была написана для персонажа Хью Гранта в фильме «Четыре свадьбы и одни похороны», но была вырезана.
- У фильма есть мини-продолжение. В 2017 году несколько участников оригинального состава, например Грант, Найтли, Ферт, Нисон, Найи, Линкольн и Аткинсон, снова вжились в роли своих персонажей в короткометражном фильме «День красных носов».
Убить Билла
- Имя персонажа Умы Турман, невесты, так и не прозвучало в фильме. Но его можно прочесть на билетах на самолет до Окинавы и Токио.
- Каскадер Зои Белл повредила спину во время работы над фильмом, но никому об этом не сказала, потому что боялась, что ее заменят.
- Перед тем как закончить свой дубль, актеры часто выкрикивали в камеру: «Привет, Салли!» А все потому, что монтажера фильма звали Салли Менке.
- Когда Квентин Тарантино покидал Японию после первого этапа подготовки к фильму, он услышал, как из динамиков магазина играет девичья группа The 5,6,7,8’s. Он спросил у работника название группы и умолял продать ему этот компакт-диск, ведь он не успевал заскочить в музыкальный магазин. Диск был получен. Режиссер забрал его домой, прослушал и сразу же предложил группе контракт на участие в фильме.
Трудности перевода
- София Коппола написала главную роль специально для Билла Мюррея. А позже призналась, что, если бы Мюррей отказался, она бы не стала снимать фильм.
- Первый кадр фильма отсылает к творчеству Джона Касере, чья картина появляется позже в отеле. Говорят, что Йоханссон нервничала из-за появления в нижнем белье, поэтому, чтобы успокоить ее, София Коппола сделала первый дубль себя в такой же одежде.
- Поцелуй между Биллом Мюрреем и Скарлетт Йоханссон в конце фильма не был в сценарии. Актеры сымпровизировали его в моменте.
- Долгое время никто, кроме Мюррея, Йоханссон и Копполы, не знал, что Боб прошептал Шарлотте в конце фильма. Однако в 2009 году появилась запись, на которой немного лучше слышен тот момент фильма. В результате подробного изучения сделали вывод, что персонаж произносит примерно такие слова: «Обещай мне, что первое, что ты сделаешь, это подойдешь к этому человеку и скажешь ему правду».
Однажды в Мексике: Отчаянный-2
- Съемки сцен с Сальмой Хайек перенесли, чтобы она могла завершить съемки в фильме «Фрида».
- Роль Сэндса изначально предназначалась Джорджу Клуни, но он был занят. Затем Роберт Родригес рассматривал на главную роль Курта Рассела, Брюса Уиллиса, Шона Пенна и Николаса Кейджа, прежде чем остановить свой выбор на Джонни Деппе.
- Персонаж Деппа носит весьма безвкусные футболки, и это была идея самого актера. Он даже послал свою сестру во Флориду, чтобы та нашла самые ужасные футболки из туристических магазинов.
- Джонни Депп снялся во всех своих эпизодах за 8 дней, но после окончания съемок не хотел уходить. Поэтому он попросил режиссера Роберта Родригеса снять его в небольшой роли священника, с которым Антонио Бандерас разговаривает в церкви.
Чyмовая пятница
- Когда Джейми Ли Кертис узнала, что ее дочь будет играть девочка из фильма «Ловушка для родителей», она спросила: «Какого близнеца она играла?», не подозревая, что Лохан исполняла обе роли.
- В оригинальном фильме «Чумовая пятница» 1976 года девочку играла Джоди Фостер. Режиссер Эндрю Ганн рассказывал, что изначально он надеялся, что эта же актриса сыграет уже мать в ремейке. Фостер отказалась, отчасти из-за опасений, что трюк с кастингом затмит общие достоинства фильма.
Дети шпионов — 3: Игра окончена
- Сцены с Джорджем Клуни были сняты за 1 день в его собственной гостиной. На нем был лишь пиджак, рубашка, галстук и пижамные штаны.
- Из-за графика съемок многие актеры, играющие персонажей в финальной сцене, никогда не были на съемочной площадке одновременно. Их собрали вместе только в цифровом виде.
- Стив Бушеми согласился на эпизодическую роль только после того, как Роберт Родригес лично заверил его, что оставит в фильме летучую свинью Спорки.
- Кот, которого Джуни снимает с дерева, принадлежит Дэрилу Сабаре, который играет Джуни.
А какой из этих фильмов был вашим самым любимым? Какие эмоции вы испытывали при первом просмотре?
AdMe/Кино/10 фильмов, которым исполняется 20 лет в 2023 году, а мы до сих пор не знали о них все подробности
Поделиться этой статьёй