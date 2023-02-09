10 фильмов, которым исполняется 20 лет в 2023 году, а мы до сих пор не знали о них все подробности

В 2003 году вышла уйма интересных фильмов. Многие из нас вечерами усаживались перед телевизором и до конца картины просто не отлипали от экрана, настолько происходящее там будоражило и завлекало. С тех пор прошло целых 20 лет, и это хороший повод окунуться в прошлое, пересмотреть эти фильмы, а заодно и узнать некоторые любопытные подробности.