10 кинозвезд, которые сначала увязли в одном образе, а потом взяли и ошеломили зрителей новыми гранями своего таланта

Быть актером — значит уметь перевоплощаться в самых разных персонажей. Но иногда случается так, что артиста, один раз успешно изобразившего определенный тип героя, режиссеры начинают бесконечно приглашать на аналогичные роли. Потому некоторые кинозвезды становятся заложниками своего амплуа. Актеры из нашей статьи также годами представали на экране в одном и том же образе, а потом вдруг примерили новый — и изумили зрителей.

Лили Джеймс

Одной из первых работ Лили Джеймс стала роль леди Роуз в сериале «Аббатство Даунтон», и с тех пор предложения сыграть романтичную девушку в костюмированной драме сыпались на актрису как из рога изобилия. Мини-сериал «Война и мир», фильмы «Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков», «Гордость и предубеждение и зомби», «Ребекка», а также сказка «Золушка» — эти ленты занимают видное место в фильмографии артистки, но они демонстрируют зрителю лишь одну грань ее таланта — умение изобразить милую скромницу из другой эпохи.

В 2022 году Лили решила отойти от привычного амплуа и примерила абсолютно новый для себя образ. Она сыграла горячую штучку, которая ставила на уши весь мир пару-тройку десятилетий назад, — Памелу Андерсон. Сериал «Пэм и Томми» явно открыл глаза кинокритиков на мастерство Джеймс. За свою работу она впервые была номинирована на ряд крутых премий как лучшая актриса.

Джейсон Момоа

После исполнения главной роли в фильме «Конан-варвар» Джейсону Момоа нередко доводится играть воинов, обладающих баснословной силой. В сериалах «Игра престолов» и «Видеть» мы наблюдали героев, которые внешне и характером напоминали все того же варвара-гиганта. В картинах «Дюна» и «Аквамен» актер щеголял в необычных костюмах, но тем не менее и в этих лентах он играл брутального мужчину, готового сразиться с недругами в любой момент.

А вот в 2022 году Момоа сумел всех удивить, снявшись в фильме-сказке «Страна снов». Он сыграл причудливого персонажа с рогами и острыми зубами, который помогает маленькой девочке найти волшебную жемчужину. Взаимодействие героя с ребенком вызвало у нас неподдельное умиление. Этой ролью артист доказал, что ему по плечу и семейные, душевные фильмы.

Александра Даддарио

Если вспомнить самые заметные работы Александры, становится ясно, что актриса чаще всего представала в качестве объекта любовного интереса одного из главных героев. При этом у нее было не так уж и много экранного времени. Легендарные сериалы «Белый воротничок», «Настоящий детектив», «Белый лотос» служат тому подтверждением. В этих проектах героини Даддарио хоть и отличались по характеру, но по большей части служили для раскрытия характера мужского персонажа.

В 2023 году вышел сериал «Мэйфейрские ведьмы» по циклу романов Энн Райс, и его можно назвать долгожданным бенефисом Александры. Ведь она сыграла главную роль — нейрохирурга Роуан, которая узнает о своей принадлежности к таинственному роду ведьм Нового Орлеана. И хотя в итоге критики не похвалили создателей сериала, игру актрисы первого плана они оценили высоко. Даддарио определенно умеет удерживать внимание зрителей, и наблюдать за ней в главной роли — одно удовольствие.

Генри Голдинг

За Генри Голдингом долгое время было закреплено амплуа романтического героя. В популярных кинокартинах «Безумно богатые азиаты», «Простая просьба», «Рождество на двоих» он играл милых парней, к которым неровно дышали главные героини. При этом женским персонажам уделялось гораздо больше внимания. Возможно, таким однообразным ролям не было бы конца, если бы не Гай Ричи.

Благодаря этому режиссеру Генри смог доказать, что ему по плечу и роли угрюмых злодеев в боевиках. В фильме «Джентльмены» он сыграл гангстера по прозвищу Сухой Глаз, который знатно потрепал нервы главным действующим лицам. Возможно, после этой роли режиссеры разглядели новые грани таланта Голдинга, ведь его стали приглашать не только в мелодрамы. Известно, что недавно он снялся в шпионском триллере, выход которого запланирован на 2023 год.

Лейтон Мистер

Еще год назад интернет-журналы задавались вопросом, почему Лейтон Мистер почти не видно на экранах. В качестве одной из причин называли ее звездную роль в сериале «Сплетница», которая отбросила тень на дальнейшие работы актрисы. Ведь во многих фильмах поклонники продолжали видеть всю ту же юную модницу Блэр. Например, в лентах «Монте-Карло» и «Соседка по комнате». Даже если персонажи артистки имели разный характер, что-то общее у них все же прослеживалось. Как минимум чувство стиля.

Но в 2022 году вышел новый фильм с Лейтон в главной роли, и в нем она предстала совсем в другом амплуа. Она сыграла замужнюю женщину, брак которой трещит по швам, а в довесок к этому еще и лучшая подруга пропадает после совместно проведенного «девичника». Уж в этой роли нет и намека на Блэр из «Сплетницы». Надеемся и в дальнейшем увидеть немало новых проектов с Мистер.

Уилл Смит

У многих зрителей создалось впечатление, что Уилл Смит везде играет одного и того же персонажа — неунывающего шутника. Будь то культовые «Люди в черном» или относительно свежая сказка «Аладдин» — мы видим практически идентичных героев, хоть и в разных костюмах и декорациях. Пользователи сети выдвинули предположение, что Уилл просто не рискует экспериментировать, выбирая лишь блокбастеры.

Но в 2022 году актер решил отойти от привычного образа и исполнил сложную драматическую роль в фильме «Освобождение», которая наверняка заставила многих зрителей взглянуть на него с другой стороны. Он изобразил беглого раба, который хлебнул немало горя в жестоких реалиях позапрошлого века, и игра Смита просто задела нас до глубины души.

Лесли Мэнвилл

Лесли Мэнвилл определенно является одной из самых выдающихся актрис современности, чья карьера насчитывает не один десяток лет. Тем не менее нельзя не отметить, что в последние годы артистке чаще доставались второстепенные роли возрастных родственниц или уважаемых членов общества. Например, в лентах «Уильям Тернер», «Призрачная нить», «Мисс Плохое Поведение».

Однако в 2022 году Мэнвилл доказала, что и в 60 с небольшим можно блистать в роли первого плана и влюблять зрителей в себя. В картине «Миссис Харрис едет в Париж» она предстала в образе энергичной вдовы, которая отправляется во Францию и в итоге ставит на уши модный дом Dior. За эту роль актриса была номинирована на «Золотой глобус».

Пэдди Консидайн

Еще недавно Пэдди снимался преимущественно в боевиках и криминальных лентах в ролях второго плана. И хотя многие картины с его участием стали международными хитами, имя этого артиста едва ли запомнилось широкому кругу зрителей. И даже фанаты фильмов «Нокдаун», «Ультиматум Борна», «Типа крутые легавые» сегодня могут и не ответить на вопрос, кого в них сыграл Консидайн. То же самое можно сказать о сериалах «Острые козырьки» и «Чужак».

Но стоило актеру выбрать другой жанр — эпическое фэнтези, — как на него обрушилась мировая слава. В уже успевшем стать легендарным проекте 2022 года «Дом Дракона» он сыграл короля Визериса, причем изобразил монарха на разных этапах его жизни. Его персонаж вызвал массу эмоций у зрителей: от негодования и осуждения до восхищения и жалости. Пэдди определенно не зря сменил амплуа.

Сэм Клафлин

После прорывной роли в одной из частей франшизы «Голодные игры» Клафлин взялся за мелодрамы и весьма преуспел. Но, надо сказать, он на некоторое время застрял в образе романтического героя. В лентах «С любовью, Рози», «Моя кузина Рэйчел», «До встречи с тобой» сюжет выстраивался вокруг пары, составляющей которой являлся ранимый парень. Его-то и воплощал актер Клафлин.

Но в 2023 году у зрителей появится шанс увидеть Сэма в непривычном образе. Актер сыграл рок-звезду 70-x годов в сериале «Дейзи Джонс и The Six», премьеры которого мы с нетерпением ждем — ведь таким Клафлина мы еще не видели. И мы не сомневаемся — артист справился с задачей.

Дженнифер Кулидж

Фундаментальной для Дженнифер Кулидж стала роль мамы Стифлера в молодежной комедии «Американский пирог». Этот персонаж получился настолько ярким, что в дальнейшем актриса не единожды играла горячих зрелых красоток. Например, в сериале «Две девицы на мели» мы наблюдали хоть и другую героиню, но суть была той же. Аналогичное можно сказать и про ромком «История Золушки», где Кулидж сыграла модную мачеху главной героини.

А вот в 2020-х годах актриса явно решила сказать нет однотипным ролям. Вдруг увидев ее в фильме «Девушка, подающая надежды», мы подумали: «Вау, это что-то новое!» Актриса снова предстала в образе родительницы, но это была отнюдь не легкомысленная «мама Стифлера», а просто обычная мама. Ее героиня выглядела как среднестатистическая женщина за 50, донимающая взрослую дочь требованием найти себе жениха. Также нельзя не отметить и роль Кулидж в сериале «Белый лотос». Актриса снова сыграла зрелую красотку, но этот персонаж явно отличался от многих прежних ее ролей своей глубиной. На протяжении 2 сезонов зрители наблюдали эволюцию героини и сочувствовали всем ее неудачам. За эту роль Дженнифер получила премию «Золотой глобус», и мы искренне радуемся за артистку: она эту награду точно заслужила.