10 шедевров нашего детства, к которым сегодня хочется задать лишь один вопрос: «Что это вообще это было?»

Сейчас мы уже не можем воспринимать поступки киногероев так, как делали еще пару десятилетий назад. Этические нормы меняются, и то, что раньше казалось нормой, теперь вызывает стыд и отвращение. Конечно, к фильмам из детства мы испытываем особую любовь, но и они, как оказалось, не лишены недостатков.

Фокус-покус

Ведьмы в фильме ведут себя глупо и забавно, но не настолько, чтобы отвлечь зрителей от кошмарной сцены, в которой они высасывают душу из ребенка. И сразу после этой неприятной картины, будоражащей кровь в жилах, следует казнь трех ведьм жителями города. Можно сослаться на то, что в те времена такое наказание было обычным делом, но сейчас детские фильмы не должны начинаться с такого поворота. Сюжет фильма также вызывает много вопросов у маленьких зрителей. В нем используются понятия, которые детям еще неизвестны, создатели явно переборщили с темами для взрослых.

Ловушка для родителей

В добром семейном фильме оказалось больше проблем, чем показали зрителю. Родителям плевать на детей, ведь их изначальная задумка разлучить близняшек после развода уже выглядит весьма сомнительно. А то, что они все это время не общались, и мама с папой не могут отличить девочек друг от друга — совсем выходит за рамки представления о нормальной семье. Действия детей также не кажутся правильными. Ведь в конце фильма нам показывают, что обязательно нужно сводить своих разведенных родителей вместе, не давая им строить новые отношения. И близняшек можно понять, они просто хотят вернуть себе маму и папу, но в итоге мораль получилась серой, и уж точно не должна стать примером для подражания.

Дамбо

Многие уже повзрослевшие зрители так и не оправились от душераздирающей сцены, где мать Дамбо заперли за агрессивное поведение. Она поет своему малышу колыбельную, укачивая его на хоботе, просунутом через решетку. Этот момент сравнится по концентрации слез, разве что с «Королем львом», когда Муфаса стал причиной кома в горле каждого смотрящего. Однако есть еще одна сцена, от которой зрители испытывают уже неприязнь и страх. «Розовые слоны на параде» стали причиной беспокойного сна не одного ребенка. К тому же сам по себе этот момент довольно спорный, учитывая, что это детский мультфильм. И не стоит забывать о сомнительной концовке, где Дамбо пусть и перестает стесняться своих больших ушей и принимает эту изюминку внешности, но остается в цирке. В мире, где жестокое обращение с животными — не редкость.

Трудный ребенок

Фильм вызвал много споров во время выхода. Зрители были в шоке, увидев на афише ребенка, который вытворял с кошкой, что ему вздумается. Многочисленные «приколы» над дедушкой, ставили в тупик, а в голове вертелась мысль, что детям нельзя показывать такое. Кто решил, что будет хорошей идеей высмеять искренние страдания, через которые проходят многие дети во время усыновления? Мало того, что все происходящее на экране не вызывает даже улыбку, так еще и возрастной рейтинг позволяет юным зрителям наблюдать за происходящим.

Освободите Вилли

Руководствуясь благими намерениями, ребенок сделал страшную ошибку и ухудшил жизнь косатки, которую так отчаянно пытался спасти. Конечно, Джесси подружился с Вилли и сделал все возможное, чтобы тот обрел долгожданную свободу. Но ему следовало получше узнать об особенностях жизни этих млекопитающих. В неволе животное испытывает стресс, его инстинкты притупляются, происходит деформация плавника — он начинает искривляться. Если после пережитого косатку отправить в свободное плавание, она не сможет выжить. Ее маневренность будет снижена, дикая природа возьмет свое. Если Джесси правда хотел помочь Вилли, ему следовало найти для него хороших попечителей, которые приютили бы косатку у себя.

Инопланетянин

Эллиот быстро сдружился с инопланетянином, которого нашел у себя дома, и приложил все усилия, чтобы защитить его. Но что же в этот момент делала мать мальчика? Поначалу она даже не обращала внимания на все происходящее, несмотря на странное и очевидное поведение своих детей. Когда она узнала, что случилось, ничего не изменились. Конечно, ей было известно, почему Эллиот так привязан к новому другу, но от этого ситуация не стала менее кошмарной, когда ее сын сбежал из дома. В результате матери оставалось только ждать, когда ребенок вернется оттуда, куда его забрало инопланетное существо.

Пиноккио

Если пересматривать этот мультфильм сейчас, то он не выдержит никакой критики. Наверняка смотрят его сегодня лишь взрослые, которые хотят немного поностальгировать и вернуться в детские воспоминания. В мультфильме есть неожиданно страшные моменты, которые могут отпугнуть юных зрителей. А главный план антагониста заключается в том, чтобы похищать «непослушных маленьких мальчиков» и превращать их в ослов. И после этого продавать их на принудительные работы. Такой сюжет точно не для детского просмотра.

Волшебник страны Оз

Худшим персонажем сказки стал тот, кого все вокруг считают хорошим, добрым и самым лучшим. И это сам Волшебник из страны Оз. Он лжец и мошенник, который каким-то образом продолжает оставаться персонажем, на которого другие хотят равняться и прислушиваются к каждому его слову. В какой-то момент он дает Железному Дровосеку поразительно плохой совет, говоря, что «о сердце судят не по тому, как сильно любишь ты, а по тому, как сильно любят тебя другие». Чему может научить такая мораль? Важнее быть популярным, чем заботливым. Сомнительный совет для подрастающего поколения.

Горбун из Нотр-Дама

В основе фильма лежит довольно мрачная книга. Историю попытались адаптировать для детской аудитории, добавив смешных горгулий, но в итоге все равно получилось жестко даже для взрослых. А темы, которые поднимает мультфильм, кажутся слишком сложными для понимания в юном возрасте. К тому же идея снять детский фильм по книге, сюжет которой в основном сводится к тому, что священник (судья в адаптации) и горбун жутко одержимы молодой девушкой, выглядит спорно.

Назад в будущее