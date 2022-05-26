10+ неловких ситуаций со съемок, о которых актеры и актрисы вспоминают с красными от стыда щеками

Порой за кадром любимых фильмов и сериалов происходят занятные истории, о которых кинозвезды рассказывают в интервью. Одни актеры делятся тем, как оказались в неловком положении перед съемочной группой или даже перед посторонними людьми, а другие вспоминают недобрым словом коллег, которые бессовестно их разыграли.

Мы в ADME смеялись в голос и одновременно сочувствовали героям этих закулисных историй.

Эмилия Кларк рассказала, как застряла в уборной на съемках «Игры престолов»

Эмилии приходилось представать перед зрителем не только в эффектном платье претендентки на престол, но и в грязном оборванном облачении. Для одной из сцен актрису и вовсе покрыли красной жидкой субстанцией, чтобы ее героиня выглядела воинственно. И вот однажды в разгар работы съемочная группа обнаружила, что Эмилия пропала. Поиски актрисы привели к дамской комнате. Оказалось, девушка прилипла к унитазу из-за реквизита — той самой вязкой жидкости.

Маленькая Эмма Уотсон мешала работать всей команде «Гарри Поттера»

Когда на съемках первой части «Гарри Поттера» в кадре оказывалось золотое трио в полном составе, Эмма Уотсон постоянно портила дубли. Дело в том, что она знала сценарий наизусть и про себя произносила реплики Гарри и Рона, шевеля губами при этом. Режиссер постоянно останавливал съемку и говорил: «Так, Эмма. Ты опять это делаешь. Ты снова проговариваешь слова Гарри». Маленькая актриса тут же извинялась и обещала следить за собой, но вскоре снова продолжала шевелить губами.

Леонардо Ди Каприо объелся до расстройства желудка на съемках картины «Волк с Уолл-стрит»

Джоне Хиллу неслабо досталось от Ди Каприо во время съемок драки. Потому он решил отомстить партнеру. Актерам предстояла работа над эпизодом, в котором их герои едят суши. Леонардо должен был отправить себе в рот кусочек и спросить: «Хочешь съесть последнюю штучку?», а Джона — сказать: «Да». Однако во время съемок эпизода Хилл на заданный вопрос раз за разом отвечал: «Нет». И Ди Каприо приходилось начинать сцену с поеданием блюда японской кухни заново. Было сделано около 100 дублей, прежде чем Джона озвучил верную реплику.

Леонардо так объелся суши, что заполучил расстройство желудка. В конце дня он лежал на полу в обнимку с мусорным ведром, и все проходящие мимо него члены съемочной команды спрашивали: «Лео, ты в порядке?» Джона Хилл был отомщен. Он сказал: «Мы с режиссером тогда смеялись до истерики».

Энн Хэтэуэй попала в неловкую ситуацию, работая над лентой «Море соблазна»

Когда актриса узнала, что предстоит съемочный день на яхте, она решила захватить с собой кофемашину. «Я подумала, что больше никто не догадается это сделать, а вот я смогу угостить всех бодрящим напитком», — поделилась она. Наступил перерыв. Энн спросила у коллег, куда она может включить свой аппарат, на что ей ответили: «Никуда. Это вообще-то яхта для киносъемок, здесь нет розеток». Актриса расстроилась и воскликнула: «И что же мне делать?» Раздался крик: «Эй, Хэтэуэй хочет кофе!» — и вскоре Энн увидела, что к ней тащат огромный электрогенератор. «Так я заработала репутацию изнеженной дивы с запросами», — посмеялась актриса.

Над тем, как Нина Добрев уронила микрофон в унитаз, смеялась вся команда «Дневников вампира»

На одном из интервью актриса рассказала о самом унизительном случае, который с ней произошел на съемках сериала «Дневники вампира». Нина носила под одеждой небольшой микрофон, и, когда она отправилась в туалет, устройство выпало прямо в унитаз. В итоге об инциденте узнала вся съемочная группа, потому что нашелся шутник, который решил рассказать об оплошности Нины по рации. Ей было очень неловко.

На съемках фильма «Мартовские иды» Джордж Клуни ставил Райана Гослинга в незавидное положение

Гослингу нередко доводилось краснеть, представая перед съемочной командой с компрометирующим мокрым пятном на брюках. И это были проделки Джорджа Клуни. Райан рассказал: «Он подходил ко мне с серьезным видом обсудить что-то важное, а когда убирался прочь, мои штаны были мокрыми. Клуни носил с собой пульверизатор и незаметно брызгал водой мне в паховую область».

Коллеги Дженнифер Лоуренс по ленте «Голодные игры» нашли способ испортить ей сон

Во время работы над проектом к Дженнифер подошел один из ее коллег и вручил коробочку с логотипом ювелирного магазина Tiffany. Актриса очень смутилась и залепетала: «Ну что вы! Не стоило!» А когда Лоуренс распаковала коробку в своем трейлере, из нее выбралось наружу несколько сверчков. Они расползлись по временному пристанищу актрисы. В итоге каждый раз, когда она хотела отдохнуть, стрекотание насекомых мешало ей уснуть.

На съемках «Друзей» Мэтт Леблан случайно съел еду на выброс

В одной из серий Рэйчел готовила блюдо из сладких и мясных компонентов одновременно, и его должны были поочередно попробовать Росс и Джоуи. Сначала «лакомство» отведал Дэвид Швиммер, исполнитель роли Росса. Он немного пожевал свой кусочек и выплюнул его на тарелку. К несчастью Мэтта Леблана, сериального Джоуи, он в этот момент смотрел куда-то в сторону. Когда настал его черед пробовать блюдо, Мэтт взял тарелку с уже пережеванным куском Дэвида и отправил неприятную массу в рот. О том, что на самом деле он съел, актер узнал, лишь когда посмотрел отснятый материал.

Роберт Паттинсон попал впросак в любовной сцене на съемочной площадке фильма «Звездная карта»

Роберт Паттинсон и Джулианна Мур вместе снимались в пикантной сцене. Как рассказал актер, в этот момент он изо всех сил пытался изображать хладнокровие. Но от волнения вспотел так, что его можно было выжимать. «Я буквально пытался поймать капли пота руками», — смеясь, признался Роберт. Особенно 28-летнему актеру стало стыдно, когда 53-летняя Джулианна спросила, здоров ли он.

Джоди Фостер насолила Мелу Гибсону после триумфа «Храброго сердцем»

Джоди Фостер снималась с Мелом Гибсоном в фильме «Мэверик». Однажды актер решил посмеяться над коллегой и похлопотал, чтобы ей дали самые глупые реплики. Актриса в долгу не осталась. Когда Гибсон получил награду за свой фильм «Храброе сердце» и отправился на вечеринку по этому поводу, за ним неотступно следовал волынщик в шотландском национальном костюме. Его специально наняла Джоди, чтобы позлить Мела.

Тоби Магуайр с ужасом вспоминает свой знаменитый поцелуй

Поцелуй Питера Паркера и Мэри Джейн Уотсон часто называют одним из самых романтичных, что когда-либо видели кинозрители. Однако актер Тоби Магуайр вспоминает его недобрым словом. «Дождь лил мне прямо в нос. А потом Кирстен Данст еще и закрыла его маской. Поэтому, когда она меня целовала, я вообще не мог дышать», — рассказал исполнитель роли Паркера. Мужчине едва удавалось делать короткие вдохи уголком рта, и лишь после слова «Снято!» он смог наконец-то восстановить дыхание. «Это была пытка», — подытожил актер.

Ричард Мэдден сел в самолет в костюме персонажа «Игры престолов»

После работы над печально известной Красной свадьбой актер был так эмоционально подавлен, что отказался от участия в вечеринке по случаю завершения съемок и решил как можно скорее улететь домой в Лондон. Чтобы не опоздать на ближайший рейс, Ричард не стал даже переодеваться и отправился в аэропорт в испачканном костюме Робба Старка. Оказавшись уже на борту, актер дал волю чувствам. «Я рыдал всю дорогу. Стюардесса тщетно пыталась выяснить, что со мной случилось. Пассажиры от меня шарахались. Я выглядел, наверное, как сумасшедший. Еще и в этом костюме», — посмеялся Ричард.

Вспоминая «Интервью с вампиром», Брэд Питт пошутил, как попался из-за жадности

Актер поделился: «Мой герой выглядит таким унылым, потому что я сам был несчастным. 6 месяцев съемок в темноте, будь она неладна. Еще линзы, грим, а персонаж просто чудовище. Я больше не мог». В конце концов Брэд позвонил продюсеру и попросил исключить его из проекта. Тот сказал: «Гони $ 40 млн — и ты свободен». Как мы все знаем, актер все-таки предпочел остаться. Потому у коллег Питта были все основания шутить, что он терпел неудобства из-за жадности.