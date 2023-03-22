10+ примеров этикета, которые нам показали на экране. Некоторые киношники бессовестно врали

Герои на экране обычно выглядят красивыми и воспитанными. Кажется, что там все идеально, но на самом деле кино не всегда верно воссоздает этикет и светские манеры. Прежде чем верить полюбившимся персонажам, стоит посоветоваться с экспертами.

В «Красотке» нам не наврали — приборы лежат вполне прилично

В фильме «Красотка» Вивиан учится правилам этикета в ресторане. В том числе ей объясняют назначение каждой вилки. В этом фильме все правильно, но для простоты эксперт по этикету советует запомнить следующее: Вилки располагаются слева, а ножи и ложки — справа. Лезвие ножа должно быть направлено к тарелке.

Начинайте со столовых приборов с внешнего края, используя по мере подачи новых блюд приборы ближе к тарелке.

В «Короне» показали некорректный чайный этикет

В сериале «Корона» есть сцена с чаепитием, когда Елизавета II принимает Жаклин Кеннеди. По словам эксперта, экранная королева допустила 2 ошибки: Она взяла чашку вместе с блюдцем. Так можно сделать, если, например, вы пьете чай на диване с низким журнальным столиком напротив, но никак не за обеденным столом.

Королева «подцепила» ручку чашки указательным пальцем. На самом деле по этикету нужно взять ручку указательным и большим пальцами, поддерживая средним пальцем чашку. Также лакеи наливают чай королеве и ее гостье, потом королева добавляет себе молоко в чай. Но хозяйка дома сама должна налить чай гостье и предложить молоко ей в первую очередь.

В комедии «Как стать принцессой» ввели в заблуждение о том, как подобает сидеть воспитанной женщине

В фильме принцессу учат, что сидеть, забросив ногу на ногу, — неприлично. Эксперт утверждает, что это неправда. В длинных юбках или юбках длиной чуть выше колена абсолютно допустимо так сидеть. Как правило, леди из королевской и аристократической семьи не носят короткие юбки. Меган, герцогиня Сассекская, часто выбирает именно эту позу. Есть другие позы, например, Duchess Slant («наклон герцогини»), когда колени сомкнуты, ноги слегка под наклоном. Или Cambridge Cross («кембриджский крест»), когда щиколотки скрещены, — так тоже можно. Кэтрин, принцесса Уэльская, предпочитает такую позу.

В драме «Гордость и предубеждение» леди была без перчаток, но это грубая ошибка

В фильме по роману Джейн Остин есть сцена, где мистер Дарси сажает Элизабет в экипаж, взяв ее за руку. И Дарси, и Элизабет без перчаток. Дальше показывают крупным планом руку Дарси, он растопыривает пальцы в волнении от случившегося. Но по этикету того времени дама всегда должна была носить перчатки. Такие прикосновения «кожа к коже» между мужчиной и женщиной считались недопустимыми.

В «Короне» гостья носила шляпу в помещении — так можно, но есть нюансы

В сериале Жаклин Кеннеди приходит в гости к Елизавете II в шляпе. Эксперт комментирует, что леди может носить головной убор как аксессуар в помещении до 18:00. В сериале встреча происходит днем, поэтому все корректно. Стоит отметить, что леди, принимающая в своем доме гостей, никогда не носит шляпу. В любом случае мы советуем посмотреть сериал «Корона», и в этой статье вы узнаете почему.

В «Бриджертонах» совсем отошли от правил поведения того времени

Действие сериала разворачивается в эпоху Регентства, период в истории Англии с 1811 по 1820 год. Там есть сцена, когда молодой человек встает при появлении девушки, но садится чуть раньше нее. По этикету того времени мужчина должен был сесть только после девушки. Также в сериале девушка участвует в охоте с мужчинами, но в эпоху Регентства такое не допускалось.

В «Позолоченном веке» пара публично поцеловалась, но в те времена это считалось вульгарным

Этот историко-драматический сериал показывает времена Позолоченного века, эпоху бурного экономического роста в США во второй половине 19-го столетия. В одной сцене молодая пара прогуливается по парку и признается друг другу в любви. Потом они довольно страстно целуются. Но в те времена целоваться в общественном месте считалось недопустимым и вульгарным.

В культовом «Титанике» вполне достоверно показали высшее общество

В фильме события происходят в 1912 году. Джек пытался соответствовать манерам высшего общества того времени, когда пришел на ужин в ресторан первого класса. Он поприветствовал Роуз, поцеловав ей руку, что являлось обычным знаком уважения джентльмена к даме. Джек также предложил ей руку и проводил в ресторан. Но в конце ужина случился небольшой провал: Джек чесал нос и болтал с набитым ртом. Если вам нравится фильм, здесь вы можете узнать, насколько дизайн экранного «Титаника» соответствовал реальному.

В комедии «Как стать принцессой» во время официального обеда была пара промахов

В фильме во время официального обеда пара сидит вместе, но обычно спутников рассаживают. Также мужчина уходит из-за стола до окончания трапезы, что является недопустимым, особенно в присутствии членов королевской семьи.

В «Титанике» показали пример плохого этикета

Если представитель высшего класса груб с вами, это является показателем дурного воспитания. Есть даже английская поговорка: «Воспитанный человек никогда не грубит ненамеренно». В «Титанике» во время ужина мать и жених Роуз намеренно пытались смутить Джека. Мать Роуз как бы мимоходом спросила, каково это — жить в третьем классе. Когда Джек сказал, что ему повезло выиграть билет на «Титаник», жених Роуз съязвил, что настоящие мужчины сами создают свою удачу. Тем не менее Джек сдержался и достойно ответил на все колкости недоброжелателей.

В мюзикле «Моя прекрасная леди» прекрасно сказали о настоящей леди

Warner Bros. / Collection Christophel / East News

В фильме профессор Хиггинс учит Элизу Дулиттл, простую торговку цветами, которая и говорит-то с простонародным акцентом, разговаривать и вести себя как леди. В одной сцене он объясняет: «Видишь ли, Элиза, великая тайна не в хороших или плохих манерах, а в том, чтобы иметь одинаковые манеры ко всем. Вопрос не в том, обращаюсь ли я с вами грубо, а в том, слышали ли вы когда-нибудь, чтобы я обращался с кем-то лучше». Мы абсолютно согласны с профессором, ведь быть леди — это не только про манеры, но и равное отношение ко всем.