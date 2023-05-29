10 случаев, когда звезды схватились не за ту роль, и зрители разнесли их в пух и прах

Наверняка вы знаете, что есть именитые актеры, которые получили и «Оскар», и «Золотую малину». К примеру, Хэлли Берри. Так что провальная роль — это не признак бездарности. Дело может быть в сценарии или мискасте. К примеру, книжного персонажа-блондинку в фильме делают шатенкой — и это причина, по которой зрители будут в ярости. В этой подборке мы расскажем о неудачных ролях, которые принесли артистам не славу, а разочарование.

Пенелопа Крус — «Код 355»

Вы можете помнить Пенелопу Крус по «Бандиткам», где актриса сыграла очаровательную налетчицу. Фильм «Код 355» относится к тому же жанру — боевику с красавицами в главных ролях. Однако свежая кинолента не произвела особого впечатления ни на публику, ни на критиков. Обозреватели пишут, что там Крус только и делает, что плачет, а сам боевик откровенно скучный. За эту роль в «Коде 355» актриса даже была номинирована на «Золотую малину». Это заурядный шпионский триллер с той лишь разницей, что вместо Джеймса Бонда в команде работают красивые женщины. Такие звезды, как Джессика Честейн, Пенелопа Крус и другие, стараются изо всех сил, но без толку. Сюжет высосан из пальца. Не рекомендую. © dlmiley / IMDb

Зендея — «Человек-паук: Возвращение домой»

Зендея, несмотря на свой молодой возраст, уже получила премию «Золотой глобус» и две премии «Эмми». Оказалось, не все этому рады и не все сочли награды справедливыми. Некоторые пользователи сети считают, что актерский талант Зендеи сильно переоценен. Зендея — милая юная леди, но я вообще не считаю ее хорошей актрисой. Фильм о Человеке-пауке был не плох, но она ужасно справилась со своей ролью. Ужасно. Я наблюдала за ней и в других фильмах, и мне было интересно, кто-нибудь еще видит ее плохую игру? © Dee Ocon / Quora

Том Хэнкс — «Пиноккио»

Сложно поспорить с тем, что Том Хэнкс — талантливый актер. Он получил два «Оскара» в номинации за «Лучшую мужскую роль». Вероятно, актер жалеет, что согласился сыграть в «Пиноккио», ведь фильм вышел провальным, а Хэнкс был номинирован на «Золотую малину». Еще одна диснеевская адаптация классики. Большинство персонажей созданы компьютерной графикой, кроме Тома Хэнкса — и он абсолютно не подходит на эту роль. Этот ремейк — пустышка. Я нахожу весьма показательным то, что в глазах компьютерного Пиноккио меньше человечности, чем в старой анимационной версии. © Leofwine_draca / IMDb

Блейк Лайвли — «Простая просьба»

Фильм «Простая просьба» о внезапно пропавшей женщине и ее лучшей подруге, которая бросилась ее разыскивать, имеет смешанные отзывы. Зрители ставят оценки от 2 до 8. Одни жалуются на концовку, а другие — на актеров. Подруга мне так расхваливала «Простую просьбу», но я посмотрела и не поняла ее восторгов. Блейк — роскошная женщина, это да, но она везде примерно одинакова и это начинает надоедать. В «Простой просьбе» персонажи как будто картонные, и Блейк не исключение. Может, конечно, им режиссер сказал так играть. © Lidiya Ivanova / ADME

Анна Кендрик — «Простая просьба»

Анна Кендрик, которую многие помнят по роли завистливой Джессики из «Сумерек», сыграла в «Простой просьбе» наивную домохозяйку. Ей тоже достались нелестные отзывы от зрителей. Скажу про персонажа Анны так: как же она меня раздражает! Сначала Кендрик играла типичную наивную домохозяйку, только в ней был ноль обаяния, а к концу фильма вдруг стала сообразительной и раскрыла преступление за неделю. Не верю! Я даже не могу похвалить фильм как комедию, ведь и в этом они провалились. Уж лучше бы я потратила это время на сон. © view_and_review / IMDb

Брюс Уиллис — «Полночь на злаковом поле»

Брюс Уиллис — профи в боевиках. Казалось бы, криминальный триллер с его участием должен был стать хитом, но что-то пошло не так. Рецензии критиков были просто беспощадными. Я разочарован. Игра актеров плохая, да и сюжет подкачал. Вообще не понятно, в чем был смысл появления Брюса Уиллиса? Мы видим его персонаж минуты две максимум. Он сказал реплик шесть — и все. Экранная химия между Брюсом и его партнершей была просто нулевой. © danielmanson / IMDb

Кая Скоделарио — «Русалка и дочь короля»

По сюжету, жестокий король, который жаждет бессмертия, пленит русалку, но его дочь хочет спасти пленницу. Фэнтези в красивом антураже имеет все шансы на успех, но не в этот раз. Критики писали, что фильм сырой и назвали его «королевским разочарованием». Впрочем, отзывы зрителей смешанные: 30 процентов заявили, что им сказка про русалку понравилась. Тем не менее, Кая Скоделарио, сыгравшая принцессу, была номинирована на «Золотую малину». Вот мне Кая Скоделарио внешне нравится. Но она как-то в каждом фильме везде одинаковая. Что в «Бегущем в лабиринте», что в «Дочери короля». © Lidiya Ivanova / ADME

Винс Вон — «Психо»

Винс Вон снялся в ремейке «Психо» 1998 года, сыграв маньяка Нормана Бэйтса. Эту роль некоторые зрители откровенно называют самым большим провалом в карьере актера. Вся суть Нормана в том, что он должен выглядеть как хороший, безобидный мальчик из соседнего дома. Но в ту секунду, когда на экране появляется неуклюжий Вон, вы думаете: «Ага, вот он, убийца». © Mst3Kgf / Reddit

Александра Даддарио — «Перси Джексон и олимпийцы: Похититель молний»

Критики назвали экранизацию приключений Перси Джексона «стандартным голливудским продуктом» и «очередным подражанием Гарри Поттеру». Актриса Александра Даддарио, сыгравшая дочь Афины, не понравилась фанатам книг. И одна из главных причин — не тот цвет волос. Самое неприятное то, что по книге героиня должна быть блондинкой. Это очень важно для раскрытия ее характера, потому что с ней обращаются как с «тупой блондинкой», несмотря на то, что она самый умный персонаж в сериале. © Broadbeard25 / Reddit

Том Хэнкс — «Код да Винчи»

В «Код да Винчи» на главную роль пригласили звездный состав. Только вот Хом Хэнкс, по мнению зрителей, в этот проект не совсем вписался. Этот человек — отличный актер, и все его любят, но когда я читал «Ангелов и демонов» и «Код да Винчи», Том Хэнкс был последним актером, которого бы я выбрал на эту роль. © Fitzy2225 / Reddit