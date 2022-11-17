11 актеров, которые получили свои культовые роли в кино благодаря странным обстоятельствам

Получить узнаваемую во всем мире роль — заветная мечта любого актера, который без устали ходит на бесконечные кастинги и пробы. Однако если одним везет сразу после прослушивания, то на других у судьбы имеются свои особенные планы.

1. Шарлиз Терон — «Дети кукурузы — 3: Городская жатва»

Шарлиз Терон получила первую роль из-за своего спора с кассиром, который отказывался обналичивать ей чек в банке. «Если бы я не обналичила этот чек, мне бы негде было спать в ту ночь. И тогда я начала умолять кассира: „Вы не понимаете. Пожалуйста!“» К счастью, стоявший в очереди агент по подбору талантов заметил эмоциональную блондинку и предложил ей попробовать себя в кино.

2. Мэтт Леблан — «Друзья»

Мэтт Леблан получил роль Джоуи Триббиани буквально из-за падения лицом в унитаз. В ночь перед кастингом Леблану пришлось переночевать у своего друга: «У него дома я споткнулся и упал лицом в унитаз, сильно ударившись носом о нижнюю часть сиденья и заработав большую уродливую ссадину».

История о ночном приключении Мэтта настолько понравилась создательнице шоу Марте Кауффман, что она сочла историю Леблана соответствующей характеру Джоуи и без промедления дала ему роль.

3. Памела Андерсон — «Большой ремонт»

Touchstone Television / Courtesy Everett Collection / East News

До того как стать актрисой, Памела работала простым инструктором по фитнесу. Ее жизнь кардинально изменилась, когда девушка решила сходить на футбольный матч, — появившаяся на экране стадиона блондинка свела с ума весь стадион, который стоя зааплодировал красотке. Вскоре после любопытного инцидента Памеле предложили не только сняться для обложки популярного мужского журнала, но и сыграть несколько эпизодических ролей на ТВ, которые открыли для Андерсон дорогу в Голливуд.

4. Мел Гибсон — «Безумный Макс»

MGM Studios / Collection Christophel / East News

У начинающего австралийского актера Мела Гибсона совсем не было опыта работы в Голливуде, когда он попал на прослушивание для фильма «Безумный Макс». Однако режиссер предложил актеру роль, даже не раздумывая: так как лицо Гибсона все было в синяках из-за неудачного похода в местное кафе накануне, постановщик увидел в нем идеального злодея.

5. Розарио Доусон — «Детки»

Розарио Доусон даже не нужно было выходить за пределы своего дома, чтобы однажды проснуться знаменитой. Когда девушке было 15 лет, она вышла посидеть на крыльце, и именно тогда ее заметили сценарист и фотограф, которые прогуливались рядом. Первая роль Розарио получилась скандальной, однако именно она стала для начинающей актрисы трамплином в полноценную актерскую карьеру.

6. Сэмюэл Л. Джексон — «Криминальное чтиво»

Miramax / Collection Christophel / East News

Сэмюэл Л. Джексон получил культовую роль в «Криминальном чтиве» из-за своего плохого настроения, в котором он пребывал, когда появился на прослушивании к фильму. Накануне актеру не понравилось, что его перепутали с Лоуренсом Фишберном, и когда ситуация повторилась на новом кастинге, Джексон просто пришел в ярость. К счастью, продюсеры фильма экспрессию Сэмюэля оценили и предложили ему роль.

7. Том Харди — «Воин»

Image supplied by Capital Pictures / East News

Вместо того чтобы заселиться в отель и пройти прослушивание на заветную роль в фильме «Воин», Том Харди направился прямиком в дом кастинг-директора и прожил у него целых 5 дней. Шалость удалась, а Том Харди получил свой билет в большое кино.

8. Чарли Ханнэм — «Байкер-гроув»

FX Networks / Courtesy Everett Collection / East News

Однажды Чарли Ханнэм шутки ради послал воздушный поцелуй незнакомке из обувного магазина, которая оказалась самым настоящим менеджером по кинопроизводству. Дама милый жест оценила и в ответ на внимание Ханнэма пригласила его на прослушивание в культовый сериал.

9. Джонни Депп — «Кошмар на улице Вязов»

Джонни Депп умудрился получить свою первую роль благодаря большой симпатии со стороны дочери режиссера фильма «Кошмар на улице Вязов». Тогда, прежде чем сделать окончательный выбор, Уэс Крэйвен предложил своей дочери взглянуть на фото потенциальных актеров. Девушка же без колебаний указала на фотографию Джонни со словами: «Он просто прекрасен».

Сам же Джонни Депп и не собирался участвовать в съемках: на прослушивание будущий Джек Воробей пришел лишь для того, чтобы поддержать свою подругу.

10. Харрисон Форд — «Звездные войны»

Lucasfilm / Twentieth Century Fox Film Corporation / Collection Christophel / East News

Харрисон Форд умудрился получить роль в кино благодаря не актерскому таланту, а плотничеству. Так, будущему исполнителю роли Хана Соло предложили сыграть в «Звездных войнах» во время его работы в офисе Джорджа Лукаса, когда Харрисон выполнял мелкие поручения по ремонту. По словам самого Форда, актер думал, что просто помогает режиссеру сделать правильный выбор, ведь у того было еще 5 подходящих претендентов на культовую роль.

11. Гарри Стайлз — «Сыны анархии»

Звезду «Дюнкерка» Гарри Стайлза взяли на роль благодаря «старомодной» внешности. По признанию режиссера фильма Кристофера Нолана, «лицо Гарри выглядит так, будто он реально живет в прошлом веке».