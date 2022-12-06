11 персонажей кино и сериалов, которые в книге были совсем другими людьми

Частенько экранизации сильно отличаются от книг, и не всегда в лучшую сторону. А еще киношники нередко меняют не только внешний вид, но и характер ключевых персонажей. Кого-то наделяют харизмой, хотя в произведении ее и в помине не было. А как-то, напротив, делают слишком уж плоским. Вот несколько героев и героинь, которые на экране ведут себя вовсе не так, как задумывали авторы.

Питер — «Дивергент»

В фильме Питер — циник, который постоянно кидает в сторону Трис язвительные комментарии. Он предает команду, затем возвращается, а потом снова предает. В книге же с самого начала было понятно, что Питер — настоящий злодей. Он не просто издевается над Трис, но напрямую вредит ей. Например, он был в числе тех людей, кто хотел сбросить девушку с обрыва. Чтобы не вылететь из списка, он серьезно ранит одного из соперников да и в целом демонстрирует не лучшие человеческие качества. В фильмах Питер — просто язвительный задира, однако на самом деле он один из главных врагов Трис.

Киа — «Там, где раки поют»

Киа — девушка, выросшая на болотах. В фильме отлично обыграли ее диковатые повадки. Однако концовка в картине и романе отличается. Это незаметное на первый взгляд отличие приводит к недосказанности и «пробелу» в характере главной героини. В романе Тейт обнаруживает в тайнике девушки ожерелье из ракушек, а также стихотворение, которое Киа писала Чейзу. Это не оставляет сомнений в том, что именно она виновата в его смерти. Тогда как в фильме Тейт находит лишь ожерелье. Из-за этой двусмысленности зритель точно не уверен в том, правда ли девушка совершила преступление. А значит, одна из ключевых загадок всей истории остается для зрителей нераскрытой.

Дамблдор — «Гарри Поттер»

В книгах Дамблдор — более неоднозначный персонаж. Некоторые зрители и вовсе удивляются тому, что Дамблдор попал в Гриффиндор, а не в Слизерин. В фильме Альбус — настоящий наставник и отец. В книге же он холодный, расчетливый, всегда спокойный персонаж, который думает о своей выгоде и конечной цели — победе над Волан-де-Мортом. Директор Хогвартса ничего не делает просто так. Каждый человек из его окружения — элемент грандиозного плана. Он фактически заставил Дурслей усыновить Гарри без их на то желания, а в «Принце-полукровке» еще и отчитал парочку в их собственном доме. Когда Снегг умоляет защитить семью Поттеров, Дамблдор холодно спрашивает, что он получит взамен. Когда же Снегг оплакивает Лили, Альбус высмеивает его раскаяние. В книге Дамблдор — всемогущий и добрый старик, однако на самом деле он гораздо более опасный персонаж.

Арья — «Эрагон»

В книгах мальчишка Эрагон практически сразу влюбляется в мудрую и загадочную эльфийку Арью. В кино Арья относится к привязанности всадника благосклонно, общается с ним очень тепло и даже обещает скоро встретиться вновь. На самом деле Арье понадобилось много времени, чтобы принять Эрагона. В первой книге она общалась с ним холодно, то и дело ругала его за проступки да и в целом демонстрировала превосходство.

Триша — «Автостопом по галактике»

В книгах Триша — гениальный астрофизик. Она очень умный и проницательный человек, который не раз принимал важные решения и вообще довольно сильно влиял на ход истории. В фильме же Триша — обычная жительница Земли, которая случайно оказалась в космосе.

Элла — «Заколдованная Элла»

Несомненно, в фильме Элла — храбрая девушка. Однако в книге ее храбрость и любознательность — ключевые черты характера. Она самостоятельно спасается от огров, применив хитрость, тогда как в экранизации ее спасает принц. В книге главная героиня — мужественная и отчаянная, тогда как в экранизации многие персонажи, в том числе Элла, нарочно упрощены.

Мэри Поппинс — «Мэри Поппинс»

Пользователи отметили, что самая известная няня в мире в книге и в фильме 1964 года — это совершенно разные персонажи. В книге Мэри — сварливая женщина, которая как будто бы манипулирует детьми и попросту занимается газлайтингом, пытаясь убедить их, что волшебные приключения они просто придумали. Поппинс высокомерна и вообще смахивает на социопата. Няня в фильме — упрощенная версия, все острые углы ее характера сглажены.

Шая — «Игра престолов»

Порой киношники в фильмах и сериалах «упрощают» героев. В «Игре престолов» же случилось наоборот. В сериале Шая питала к Тириону чувства, заботилась о нем и о Сансе. Позже Шая ревнует Сансу к возлюбленному и неправильно понимает мотивацию Тириона отослать ее подальше. В книге же девушка — второстепенный персонаж, который действует по шаблону, другими словами, «плоская, как тарелка». Самому Джорджу Мартину сериальная героиня понравилась даже больше.

Эффи — «Голодные игры»

В начале серии книг Эффи — типичная жительница Капитолия, которая воспринимает игры как развлечение. Однако после первых игр женщина привязывается к Китнисс и сочувствует ей. В последней книге Эффи отсутствует, появляясь лишь в конце, да и там не играет никакой важной роли. В экранизации же Эффи для Китнисс стала своеобразной наставницей. Ее вес в фильме стал больше благодаря блестящей игре Элизабет Бэнкс.

Джун — «Рассказ служанки»

Ни для кого ни секрет, что сюжет сериала сильно отличается от книги. В романе Джун — гораздо более пассивный персонаж. Когда правительство впервые запрещает женщинам работать, героиня принимает это как должное. Ее приоритет — быть в безопасности, в глазах читателей она выглядит пассивной овечкой. В сериале главная героиня гораздо более смелая и отчаянная.

Фродо — «Властелин колец»

Большую часть времени экранный Фродо чего-то боится и ведет себя довольно пассивно, за исключением некоторых моментов. В книге главный герой тоже не самый храбрый в мире персонаж, но уж точно гораздо мудрее и храбрее того, что мы видим в фильмах. Например, когда на братство нападают назгулы, главный герой вступает в бой, тогда как в фильме он попросту падает от страха. В Мории Фродо также бросается в атаку вместе с Боромиром, тогда как как в фильме он часть сцены прячется от пещерного тролля за колонной.