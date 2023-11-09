11 сериальных героинь, которые зрителям уже поперек горла встали

Вот смотришь порой сериалы и думаешь: как этот персонаж вообще может кому-то понравиться. И такое случается даже тогда, когда герои задумываются белыми и пушистыми. А чем белее и пушистее, тем, кстати, больше антипатии эти ребята вызывают. В этот раз мы решили вспомнить героинь популярных сериалов — женщин, которых зрители вовсе не считают замечательными.

Маша Васнецова — «Папины дочки. Новые»

Эта героиня и в старых сезонах «Папиных дочек» отличалась легкомысленностью. Но тогда она была юной, и, по мнению людей, такое поведение было простительно. Зрители сериала «Папины дочки. Новые» жалуются, что Маше уже 30 с гаком, а она по-прежнему ведет себя хуже подростка: такая же ветреная и крутит романы со всеми подряд. А еще людей бесит, что такая взрослая девушка не может сама заработать на жизнь и выпрашивает деньги у отца.

Катя Полякова — «Восьмидесятые»

Многие зрители считают, что эта героиня — настоящий тихий омут. Под обличьем скромной, доброй и наивной девушки скрываются хитрость и скверный характер. Это особенно проявляется в ее отношениях с мужчинами. Например, зрители заметили: встречаясь с Ваней, Катя ловко охмурила юношу и стала обращаться с ним так, будто он ее собственность.

Светлана Локтева — «Не родись красивой»

Пользователи сети называют Свету истеричкой, которая только скандалит, а решать проблемы хотя бы с толикой здравомыслия не умеет. Конечно, можно понять ее антипатию к Марьяне — девушке, которая увела у Светы мужа. Но это не повод цепляться к сопернице. А по мнению зрителей, Локтева только то и делает, что провоцирует соперницу на разборки.

Лана Стежкина — «Дыши со мной»

Зрители осуждают Лану за излишнюю правильность. На протяжении всего сериала она строит из себя моралистку и жертву коварной любовницы мужа. А в итоге сама поступает так же, уводя у соперницы супруга. Вдобавок ко лжеправедности людей раздражают и другие черты Ланы: например, ее занудство и нерасторопность.

Дарья Пирогова — «Кто в доме хозяин?»

Зрители считают, что к героине невозможно проникнуться симпатией, потому что у нее синдром отличницы и еще целый мешок комплексов в придачу. Также со временем людей начинали бесить не всегда уместное стремление Даши к справедливости и ее вечное брюзжание. Зрители даже недоумевают, как у яркой и интересной личности Антонины Петровны родилась такая дочь.

Вера Воронина — «Воронины»

Поначалу многие зрители сочувствовали Вере: муж — эгоист, свекровь вечно пилит. Но со временем люди осознали, что героиня сама виновата в своих проблемах. Вера терпит наплевательское отношение мужа и хамство свекрови вместо того, чтобы поставить обидчиков на место. Или вообще уйти от Кости и покончить разом со всеми проблемами. А еще многие зрители уверены: она же ничем не лучше свекрови, которую осуждает за вмешательство в ее дела. Вера постоянно упрекает мужа по поводу и без, при этом себя считает идеальной и не готова признавать свои ошибки.

Ярослава Сапрыкина — «Иванько»

По идее, Ярослава должна вызвать сострадание зрителей. Ведь муж бросил ее и ушел к молодой любовнице. Однако зрителей героиня разочаровала. На поступок супруга она реагирует совсем не по-взрослому: например, зачем-то вымещает злость на его машине, а потом пускается в любовные приключения. Ладно бы только это. Окончательно зрителей взбесило, что Ярослава совсем забыла о сыне и не заботится о нем.

Катя Званцева — «Бандитский Петербург»

Зрители упрекают героиню в недовольстве всем вокруг. Девушка родилась в обеспеченной семье и всю жизнь жила в достатке. Казалось бы, она должна быть хоть немного счастлива. Тем не менее она почему-то всегда корчит из себя великую страдалицу. При этом сделать что-то для того, чтобы ее жизнь стала более осмысленной, Катя не жаждет: просто живет по накатанной. Наконец, зрители до сих пор так и не поняли, зачем надо было все время выходить замуж за других, если она всю жизнь любила одного Сергея.

Таня раздражает зрителей, пожалуй, больше всех остальных девушек из женсовета. По мнению людей, она жутко истеричная особа и главная сплетница, которая сует свой нос куда надо и куда не надо. Вспомнить только, как она пыталась обманом добыть анализы Вики Клочковой, чтобы выяснить, беременна та или нет. Также героиню упрекают в безответственности. Например, Таня взяла деньги мужа и потратила не на машину, о которой они заранее договаривались, а на липосакцию. Причем, по мнению зрителей, операцию героиня сделала вовсе не из желания похудеть, а из зависти к Вике. Такое ощущение, что ее цель № 1 — насолить Клочковой.

Оля Белова — «Бригада»

Зрителей раздражает то, как эта героиня задирает нос. Она все время напоминает мужу о том, каких она голубых кровей, а он — простой парень, которому с ней невесть как повезло. Вечно говорит о музыке да о своем талантливом деде. Правда, в итоге интеллигентную профессию, которой она хвастает перед супругом, девушка предпочитает забросить. Оля упрекает мужа в нечестной и опасной работе, а сама продолжает жить за его счет, прикрываясь великой любовью. По мнению зрителей, если бы Ольга действительно была такой благородной, какую из себя мнила, уже давно бы ушла от Белова.

Мария Швецова — «Тайны следствия»

С возрастом, по мнению зрителей, Швецова стала жестче и грубее. В первых сезонах героиня была милой и скромной девушкой, справедливым следователем. С течением времени же Мария стала хамить, как на базаре, и смотреть на всех с гордыней и отвращением. Даже на мужа она глядит сверху вниз, а про детей вообще предпочитает не вспоминать.