11 знаменитостей которых все знают лишь по одной роли, а они великолепны в других

Все мы знаем, что порой актеры становятся заложниками одной роли. И сколько бы потом звезды ни снимались в различных картинах, зрители все равно будут говорить о них, упоминая тот самый фильм или сериал.

Мы в ADME вспомнили, в каких еще фильмах и сериалах снялись знаменитости, знакомые нам лишь по самой известной их роли.

Кевин Макнелли

Кевин Макнелли — король вторых ролей. Их на его счету множество. Например, актер снимался в «Аббатстве Даунтон», «Короне», «Докторе Кто», «Призраке Оперы», «Агенте Джонни Инглише» и множестве других проектов. В «Грозовом перевале» с Томом Харди он сыграл мистера Эрншо — высокоморального богача. Самая известная роль Макнелли — лихой пират Гиббс в «Пиратах Карибского моря». Он 1 из 3 актеров, которые появляются во всех 5 фильмах франшизы. Несмотря на обширную фильмографию, включающую разноплановые роли второго плана, у Кевина нет наград.

Фиона Шоу

В одном из интервью актриса рассказала, что как-то раз ее отец услышал, как дети в проезжающей мимо машине указали на их дом и воскликнули: «Тут живет дедушка Гарри Поттера!» Иными словами, в сознании некоторых юных поклонников книжный образ и реальная жизнь плотно смешались. Большинству обывателей знаменитость известна именно как вредная тетя Петуния Дурсль. Но актриса признается, что у нее есть поклонники и в театре, и они знают ее по совсем другим работам. Да и фильмов на счету актрисы немало. Чего только стоит трогательная роль проницательного доктора из драмы «Моя левая нога». А еще за игру в сериале «Убивая Еву» актриса была номинирована на «Эмми».

Иан Макдермид

Иан Макдермид сыграл в трилогии приквелов «Звездных войн» императора Палпатина. Однако он также достаточно популярен в театральной сфере. Актер принимал участие в адаптации «Преступления и наказания», а еще мы проглядели его в «Сонной Лощине», где он исполнил роль доктора Томаса Ланкастера.

Кристанна Локен

В 2003 году девушка исполнила свою самую известную роль — терминатора T-X в фильме Джонатана Мостоу «Терминатор-3: Восстание машин». Уже через 2 года актрисе досталась главная роль в картине «Бладрейн», снятой по мотивам видеоигры. Лента провалилась, однако некоторые критики отмечали, что Кристанна фильм «немного спасла». Но этим заслуги знаменитости не ограничиваются. Ее признали лучшей актрисой второго плана за фильм «Любовь с привкусом лайма».

Арнольд Вослу

Коварного и пугающего Имхотепа Вослу сыграл в 2 фильмах серии «Мумия». Именно они принесли актеру славу. Он по сей день снимается в различных проектах, но уже не в главных ролях. Вы могли видеть его в роли Зартана в фильме «Бросок кобры» и в сериалах «Мыслить как преступник» и «Черный список».

Джон Рис-Дэвис

Один из самых харизматичных гномов, Гимли, получился настолько обаятельным персонажем во многом благодаря тому, что воплотил его образ на экране актер Джон Рис-Дэвис. Также мужчина известен по роли египтянина Саллаха в серии фильмов об Индиане Джонсе. А еще он снялся в череде менее запоминающихся ролей второго плана, например в «Хрониках Шаннары» и даже в «Звездном пути». За роль в сериале «Сегун» актер был номинирован на «Эмми».

Роберт Шон Леонард

Courtesy Everett Collection / East News , East News

В 2000-х сериал о харизматичном докторе Хаусе буквально взорвал телевидение. Серии были на вершине всевозможных рейтингов, проект даже попал в Книгу рекордов Гиннесса. На актеров обрушилась невероятная слава. Роберт Шон Леонард зрителям, скорее всего, запомнился именно как доктор Уилсон. К слову, актер мог на эту роль и не согласиться: в то время он выбирал между 2 сериалами, но все же выбрал «Доктора Хауса». До своей главной роли Роберт Шон Леонард блестяще сыграл в «Много шума из ничего», а также в «Обществе мертвых поэтов». За роль Нила он получил номинацию Чикагской ассоциации кинокритиков.

Рэйчел Броснахэн

Актриса снималась преимущественно в сериалах: «Хорошая жена», «C.S.I.: Место преступления Майами», «Анатомия страсти». Прорывом для нее стала роль Рэйчел Поснер в «Карточном домике»: она принесла ей номинацию на премию «Эмми». Звезда продолжала сниматься в качестве актрисы второго плана в различных лентах, пока в 2018 году не получила «Золотой глобус» и «Эмми» за роль Мириам Мейзел в сериале «Удивительная миссис Мейзел». Роль яркой домохозяйки мгновенно затмила ее остальные работы, хотя их на счету актрисы немало. К примеру, она блестяще сыграла в «Играх шпионов» вместе с Бенедиктом Камбербэтчем.

Пол Годдард

Помимо агента Смита в «Матрице» был еще один агент — Браун. Его сыграл австралийский актер Пол Годдард. Он участвовал в погоне за Тринити и допросе Морфеуса. Но мало кто помнит о том, что мужчина сыграл небольшую роль зятя главного героя в детском фильме об очаровательном поросеночке «Бэйб: Четвероногий малыш».

Джулиан Макмэхон

Джулиана мы помним как харизматичного, коварного и очень обаятельного героя «Зачарованных». Коул появляется в 3-м сезоне как помощник прокурора, который симпатичен Фиби. Через некоторое время сестры узнают, что Коул — это демон Бальтазар. Сериал сделал актера популярным, и предложения посыпались на него как из рога изобилия. Он сыграл в «Частях тела», а еще в 2 фильмах «Фантастической четверки». Однако узнать актера в супергеройском кино сложно: он играет Доктора Дума, который постоянно ходит в маске.

Роуз Лесли

Смелую и храбрую одичалую Игритт сыграла Роуз Лесли. За эту роль девушка была номинирована на премию Гильдии актеров, но награду так и не получила. Однако мало кто вспомнит другие ее роли — к примеру, роль горничной из телевизионной драмы «Аббатство Даунтон». А еще ей досталась важная роль горничной Луизы в недавней экранизации книги Агаты Кристи «Смерть на Ниле».