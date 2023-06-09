12 абсурдных ляпов и сюжетных промахов в наших любимых сериалах, которые давно уже мозолят зрителям глаза

«Не родись красивой», «Папины дочки», «Воронины» — когда-то эти сериалы зрители засматривали до дыр. Правда, тогда мало кто замечал, что в них полно существенных несостыковок вроде внезапно сменившихся имен или дат рождения героев. Мы решили вспомнить сериалы нашей юности и отыскать неувязки в сюжетах.

В конце статьи рассказываем, какие вопросы к героине «Не родись красивой» накопились у зрителей.

Прическа Кати Пушкаревой («Не родись красивой»)

Перед тем как вернуться в Zimaletto и стать президентом компании, Катя делает достаточно короткую стрижку. В финале же сериала, когда Пушкарева собирается замуж, ее волосы уже заметно отросли и вместо скромного каре у героини шевелюра ниже плеч. Однако вызывает сомнение, что волосы могли так быстро стать длинными, ведь прошло совсем мало времени. Во-первых, накануне свадьбы Кати и Андрея папа Пушкаревой сетует, что еще год назад его дочь была ребенком с косичками. Получается, за год девушка успела коротко подстричься и затем отрастить волосы еще сильнее, чем до этого. Во-вторых, в день, когда Катя и Андрей женятся, рожает подруга героини Таня. А о том, что она на 5-м месяце беременности, Пончева узнала, еще когда у Кати были косички. За 4 месяца сделать каре и вновь отрастить роскошную гриву кажется невозможным.

Можно, конечно, подумать, что героиня просто нарастила волосы. Но ведь в конце сериала, когда Катя довершает свой имидж, нам показывают лишь то, как она меняет очки на линзы и избавляется от брекетов. О прическе не было сказано ни слова. Хотя до этого в сериале всегда подробно показывали все изменения в образе Пушкаревой.

Декор в виде ложки и вилки («Воронины»)

На протяжении всего сериала на стене кухни Галины и Николая Ворониных висят большие ложка и вилка. В одной серии Галина Ивановна говорит, что их никто не снимал и даже не трогал 40 лет. Тем не менее в разных эпизодах приборы меняются местами: то ложка оказывается справа, то вилка.

Имя бабушки («Папины дочки»)

У мамы Сергея Алексеевича странным образом меняется отчество. Когда она впервые приезжает к девочкам, ее представляют зрителям как Нину Петровну. Но в последующих эпизодах бабушку зовут уже Нина Николаевна.

Балкон («Воронины»)

Поклонники сериала помнят, что Вера и Костя живут по соседству с родителями Костика. У двух поколений семьи общий балкон, на котором нет перегородки, так что родственники регулярно ходят туда-сюда через этот балкон. Вот только каждый раз они заходят друг к другу то справа, то слева. Поэтому непонятно, с какой стороны все-таки расположена квартира Веры и Кости, а с какой — жилище Николая Петровича и Галины Ивановны.

Дата и место рождения Вики («Кухня»)

У арт-директора Виктории Сергеевны в течение сериала меняется дата рождения. В одной из серий в кадре мелькает паспорт героини, в котором отчетливо видно, что девушка родилась 15 сентября. А позже в календаре Максима Лаврова 24-е число помечено как день рождения Вики. В кадре с паспортом еще и видна опечатка в названии города, где родилась героиня. В слове «Калининград» пропущена вторая буква «н».

Профессия дедушки («Папины дочки»)

Муж Антонины Семеновны Сергей Геннадьевич Ершов появился в сериале лишь единожды. Зато рассказывала бабушка о нем не раз. И истории экс-супругов о том, кем же все-таки работал дедушка девочек, расходятся. Так, по словам Антонины Семеновны, Сергей Геннадьевич был ее студентом, когда она училась в аспирантуре. Получается, что Ершов был химиком или биологом. Но когда герой приехал к бывшей жене и внучкам, выяснилось, что он был летчиком.

Гигиенические привычки Кати Пушкаревой («Не родись красивой»)

Зрители давно уже обратили внимание на одну особенность в поведении Кати. Посещая туалетную комнату, она никогда не моет руки. После того как зрители слышат звук сливного бачка, героиня мгновенно выходит из помещения. А порой Катя игнорирует нормы гигиены, даже когда возвращается домой: она также не заходит в ванную вымыть руки. Поклонникам сериала показалось странным, что такая умная девушка не знает элементарных правил.

День рождения Кости («Воронины»)

В сериале упоминаются две разные даты рождения главного героя. Сначала говорят, что он родился в марте 1975 года. Затем вдруг выясняется, что день рождения Кости Воронина празднуется 20 ноября.

Отношение Антонины Семеновны к зятю («Папины дочки»)

На протяжении всего сериала у Сергея Алексеевича были прохладные отношения с тещей. Она скептически относилась к Васнецову и не раз упоминала, что всегда была против, чтобы ее дочь выходила замуж за такого, по ее мнению, непутевого человека. Однако в одной из серий Антонина Семеновна вдруг призналась, что 20 лет назад сама подала заявление в ЗАГС вместо Людмилы и Сергея. Непонятно, почему же у нее тогда были настолько напряженные отношения с зятем.

Образование Андрея Жданова («Не родись красивой»)

Андрей все время полагается на познания своей помощницы Кати в экономике, ссылаясь на то, что ничего в этом не понимает. Однажды даже он в разговоре с Малиновским упомянул, что у него нет экономического образования. Хотя до этого в сериале говорилось, что Жданов все-таки окончил институт по этой специальности. Да и как вообще он смог бы руководить крупной компанией без знаний в области экономики?

Роды Веры («Воронины»)

Вера часто припоминает своему мужу, что, когда она рожала, его не было рядом. Но в одной из серий Костя вспоминает, как появилась на свет их дочь. И в этих воспоминаниях четко видно: когда рождалась Маша, муж все время был с Верой и не отходил от нее ни на шаг. Он отвозил жену в больницу и был рядом в тот момент, когда она родила.

Бонус: поведение Кати Пушкаревой вызывает полнейшее недоумение

Зрители не понимают, как умная и здравомыслящая Катя Пушкарева могла попасться на уловки Андрея Жданова. Ведь она прекрасно знала, что он неверный и довольно ветреный человек. Андрей обманывал Киру, встречаясь за ее спиной с кучей других женщин, и Пушкарева видела все это. Катя не могла не понимать, что в отношениях со Ждановым ее ждет та же участь, что постигла Воропаеву. Тем не менее она решается на роман с Андреем. Будучи в обычной жизни рациональной девушкой, Пушкарева почему-то не посчитала, что эти отношения обречены на то, чтобы приносить ей страдания.