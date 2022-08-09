12 экранных дуэтов, которые мы всегда рады видеть вместе

Некоторые актеры так хорошо дополняют друг друга на экране, что кастинг-директора снова и снова ставят их в пару. Более того, если их совместная работа произведет на зрителей неизгладимое впечатление, актеров ждет гарантированный успех.

Мы в ADME подготовили список актерских дуэтов, которые не раз играли вместе и каждый раз показывали свой талант и мастерство.

1. Джулия Робертс и Джордж Клуни

За свою плодотворную карьеру харизматичный дуэт снялся в 6 фильмах, в том числе в 2 фильмах трилогии «Оушена» — в 2001 и 2004 годах. Новое совместное появление актеров состоится в романтической комедии «Билет в рай» 2022 года, где они сыграют разведенную пару.

2. Кевин Харт и Дуэйн Джонсон

Все знают Кевина и Дуэйна как культовых комедийных партнеров во франшизе «Джуманджи» и «Полтора шпиона». Они также работали вместе над другими проектами, такими как анимационный фильм «DC Лига Суперпитомцы».

3. Ченнинг Татум и Джона Хилл

4. Алан Рикман и Эмма Томпсон

Алан Рикман и Эмма Томпсон впервые снялись вместе в романтической драме «Разум и чувства», а позже воссоединились в 2003 году в фильме «Реальная любовь». Актеры также получили роли в фильмах о Гарри Поттере — Северуса Снейпа и профессора Сивиллы Трелони.

5. Джеймс Франко и Сет Роген

6. Мелисса Маккарти и Бен Фальконе

Неудивительно, что мы видим неповторимую химию этого дуэта, ведь они женаты в реальной жизни. За эти годы Мелисса и Бен снялись во многих проектах, в том числе в комедиях «Девичник в Вегасе» и «Искусственный интеллект». Пара также основала собственную продюсерскую компанию.

7. Дрю Бэрримор и Адам Сэндлер

Многие из нас помнят Дрю и Адама как пару из «50 первых поцелуев». Но, вероятно, не все знают, что они также играли пару в другой романтической комедии 6 лет назад. В «Певце на свадьбе» Адам Сэндлер играет певца, а Дрю Бэрримор — официантку. В конце концов они понимают, что встречаются не с теми людьми, и влюбляются друг в друга.

8. Джейк Джилленхол и Энн Хэтэуэй

В фильме «Любовь и другие лекарства» Энн играет молодую женщину с болезнью Паркинсона, в то время как Джейк изображает очаровательного торгового представителя фармацевтической компании. 5 годами ранее в драме «Горбатая гора» 2005 года они сыграли супружескую пару.

9. Джона Хилл и Эмма Стоун

Джона и Эмма впервые появились вместе в дебютном фильме актрисы «SuperПерцы» в 2007 году. 11 лет спустя их пути в кино снова пересеклись в сериале «Маньяк», где они играют людей, которым обещают, что все их проблемы разрешатся с помощью чудодейственного лекарства.

10. Мэтт Деймон и Бен Аффлек

Актеры, которые дружат и в реальной жизни, вместе снимались во многих фильмах. Вероятно, их самый известный фильм — «Умница Уилл Хантинг». 2 года спустя они получили роли в «Догме». Для «Последней дуэли», их новой совместной работы, они даже вместе работали над сценарием.

11. Киану Ривз и Сандра Буллок

Киану и Сандра сыграли вместе в 2 культовых фильмах: триллере 1994 года «Скорость» и романтической драме 2006 года «Дом у озера». Более того, благодаря сотрудничеству в этих проектах они подружились и хорошо отзываются друг о друге даже спустя столько лет.

12. Сальма Хайек и Антонио Бандерас

Сальма и Антонио впервые сотрудничали в 1995 году в боевике «Отчаянный», где герои фильма стали парой. В последующие годы они работали вместе над многими проектами, в том числе над продолжением «Однажды в Мексике: Отчаянный 2», «Фридой» и их последним фильмом «Телохранитель жены киллера».