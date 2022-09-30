12 фильмов для семейного просмотра, которые с первых кадров утягивают в мир доброты и тепла

Многим знакома ситуация, когда домочадцы собираются вечером у экрана, но никак не могут поделить пульт от телевизора. Но стоит только включить семейный фильм, как возникает идиллия: дети и взрослые завороженно наблюдают за приключениями киногероев. О таких лентах и пойдет речь в статье. А в конце вас ждет бонус, рассказывающий о грядущей экранизации «Питера Пэна». Вы даже не представляете, кто сыграет Крюка.

Сокровище Пиратской бухты (2020)

Рейтинг IMDb — 6,3 В разгар поисков сокровищ пираты попадают в волшебный портал, который переносит их из XVIII века в XXI. Оказавшись в новой действительности, морские разбойники и не думают отказываться от своих планов и продолжают охотиться за золотом. Да вот незадача — у них появились соперники. Местные подростки также ищут клад. К тому же оснащены эти ребята гораздо лучше пиратов: у них есть современные гаджеты. Держал всю семью в напряжении и заставил забыть о смартфонах. © graham-85394 / IMDb

С — счастье (2019)

Рейтинг IMDb — 6,5 Кэндис — 12-летняя девочка с отлично развитым воображением. Но, к сожалению, одноклассники ее недолюбливают. Однажды в школу, в которой учится героиня, приходит новый ученик. Паренек со всей серьезностью утверждает, что прибыл из другого измерения, и Кэндис даже не сомневается в правдивости его слов. Героиня предлагает мальчику объединиться в команду ради выполнения важной миссии — сделать окружающих людей чуточку счастливее. Этот фильм согревает сердце. © PeterM27 / IMDb

Принцесса, заколдованная во времени (2020)

Рейтинг IMDb — 6,5 Злая ведьма прокляла принцессу Елену, из-за чего девушка застряла во временной петле. Она раз за разом переживает свой 20-й день рождения, который заканчивается стихийным бедствием. Каждый вечер Елена наблюдает за тем, как буря разрушает ее королевство. Принцесса ищет способ избавиться от чар и спасти свою страну, но претерпевает одну неудачу за другой. Тем не менее Елена сдаваться не намерена. Красивая сказка с отличными эффектами и небанальным сюжетом. © misad-33790 / IMDb

Пит и его дракон (2016)

Рейтинг IMDb — 6,7 «Пит и его дракон» является ремейком одноименного фильма 1977 года. В результате автокатастрофы 5-летний Пит остался сиротой. Мальчик убежал в лес, где повстречал дракона, который и помог ему выжить в дикой природе. Во время вырубки деревьев Пит попадается на глаза лесному рейнджеру Грейс. Она намерена найти ребенку дом. Однако молодая женщина и не догадывается, что спасать ей придется не только мальчика, но и его необычного друга. Я влюбился в этот фильм! © caseynicholson / IMDb

Черная Красавица (2020)

Рейтинг IMDb — 6,4 Черная Красавица — это дикая лошадь, которая была оторвана от своего табуна и продана в конный центр. Свободолюбивое животное никому не подчиняется и демонстрирует при каждом удобном случае буйный нрав. Но все меняется, когда к местному работнику приезжает племянница, которая недавно стала сиротой. Девочка ни с кем не идет на контакт и лишь в Черной Красавице видит родственную душу. Отличный семейный фильм. Были и радость, и грусть, и снова радость. © plutionbenny / IMDb

Старгерл (2020)

Рейтинг IMDb — 6,2 С появлением в школе ученицы с необычным именем Старгерл жизнь скромного подростка Лео перевернулась с ног на голову. Энергичная яркая девочка уделила парню внимание, прилюдно спев для него песню «С днем рождения», и с этого момента Лео пропал. Он тайно вздыхает по Старгерл и собирает информацию о ней, не осмеливаясь подойти. К счастью, девочка готова взять инициативу в свои руки и вытащить парня из его кокона. Потрясающий фильм, который учит оставаться всегда собой. © rannynm / IMDb

Тимми Фейл: Допущены ошибки (2020)

Рейтинг IMDb — 6 11-летний Тимми Фейл мечтает стать детективом. Он не желает откладывать свою карьеру на потом и решает заняться частным сыском уже сейчас. Мальчик объявляет, что открыл детективное агентство. Да вот только никто не спешит к нему обращаться. Потому Тимми сам ищет дела, которые необходимо распутать. А помогает ему в этом воображаемый друг — большой полярный медведь Эпик. Глоток свежего воздуха. © wjschoff007 / IMDb

Дора и затерянный город (2019)

Рейтинг IMDb — 6,1 Большую часть своего детства Дора провела в джунглях вместе со своими родителями-исследователями. Но настало время заняться учебой в среде сверстников, и мама с папой отправляют девочку в город. И хотя Дора не понаслышке знает о выживании в дикой природе, едва ли эти знания подготовили ее к грядущему испытанию школой. Ведь там царят совсем иные законы. Да и тяга Доры к приключениям противоречит школьным устоям. Этот фильм сделал мой день. © rickydeleon23 / IMDb

Милый друг (2019)

Рейтинг IMDb — 6,6 Саймон — сирота. Но у мальчика есть сверхспособность, о которой он никому не рассказывает. Дело в том, что паренек может перевоплотиться в любого человека, к которому хотя бы раз прикоснулся. Мечта обрести любящую семью однажды толкает Саймона на большой обман. Он принимает облик мальчика, с которым вдали от людских глаз случилось несчастье, и отправляется жить к нему домой. Красивая история, замечательная музыка, отличные актеры! © HappyChildOfGod / IMDb

Волшебный лагерь (2020)

Рейтинг IMDb — 6,3 Иллюзиониста Энди оставила его ассистентка Кристина, и карьера мужчины пошла насмарку. Он решает завязать с фокусами и устраивается водителем такси. Однажды в его автомобиле оказывается необычный пассажир — владелец лагеря для юных волшебников. Он предлагает Энди занять должность преподавателя магии, и герой соглашается. Ведь у него будет возможность не только подзаработать, но и утереть нос Кристине, потому что она тоже приглашена в лагерь. Смотрели с детьми, очень понравилось. Мой 7-летний сын даже хлопал в ладоши. © kortnikul / IMDb

Айван, единственный и неповторимый (2020)

Рейтинг IMDb — 6,5 Горилла по кличке Айван уже много лет живет в торговом центре, веселя посетителей и их детей в небольшом цирковом шатре. Он уже давно не тоскует по родным джунглям, поскольку обрел друзей среди других обитателей зверинца, да и его владелец относится к Айвану с любовью. Но однажды в цирк привозят слоненка Руби. Он напоминает горилле о жизни на воле и вдохновляет на побег. Мои дети смотрели не отрываясь. © stevens8134033002 / IMDb

Джек — покоритель великанов (2013)

Рейтинг IMDb — 6,3 Молодой крестьянин Джек отправляется на рынок, чтобы продать лошадь. Повстречав бедного монаха, он без долгих раздумий меняет животное на горсть бобов. Однако дядя парня приходит от такого поступка в ярость и выбрасывает «плату» на землю. Кто же знал, что во время ливня бобы прорастут и в небо устремится волшебное дерево. А по нему спустятся великаны и похитят местную принцессу. Посмотрела раз сто. Добрая, теплая и трогательная история! © veratarasovapa / IMDb

Бонус: нас ждет новая киноверсия истории Питера Пэна с Джудом Лоу в образе злодея

Invision / Invision / East News , AF Archive / Mary Evans Picture Library / East News

В 2023 году, аккурат к 70-летию классического мультфильма о вечном ребенке, свет увидит кинолента «Питер Пэн и Венди». В образе Капитана Крюка на сей раз предстанет несравненный Джуд Лоу, который обошел других не менее блистательных претендентов на роль — Уилла Смита и Хоакина Феникса.