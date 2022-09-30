12 фильмов для семейного просмотра, которые с первых кадров утягивают в мир доброты и тепла
Многим знакома ситуация, когда домочадцы собираются вечером у экрана, но никак не могут поделить пульт от телевизора. Но стоит только включить семейный фильм, как возникает идиллия: дети и взрослые завороженно наблюдают за приключениями киногероев. О таких лентах и пойдет речь в статье. А в конце вас ждет бонус, рассказывающий о грядущей экранизации «Питера Пэна». Вы даже не представляете, кто сыграет Крюка.
Сокровище Пиратской бухты (2020)
В разгар поисков сокровищ пираты попадают в волшебный портал, который переносит их из XVIII века в XXI. Оказавшись в новой действительности, морские разбойники и не думают отказываться от своих планов и продолжают охотиться за золотом. Да вот незадача — у них появились соперники. Местные подростки также ищут клад. К тому же оснащены эти ребята гораздо лучше пиратов: у них есть современные гаджеты.
- Держал всю семью в напряжении и заставил забыть о смартфонах. © graham-85394 / IMDb
С — счастье (2019)
Кэндис — 12-летняя девочка с отлично развитым воображением. Но, к сожалению, одноклассники ее недолюбливают. Однажды в школу, в которой учится героиня, приходит новый ученик. Паренек со всей серьезностью утверждает, что прибыл из другого измерения, и Кэндис даже не сомневается в правдивости его слов. Героиня предлагает мальчику объединиться в команду ради выполнения важной миссии — сделать окружающих людей чуточку счастливее.
- Этот фильм согревает сердце. © PeterM27 / IMDb
Принцесса, заколдованная во времени (2020)
Злая ведьма прокляла принцессу Елену, из-за чего девушка застряла во временной петле. Она раз за разом переживает свой 20-й день рождения, который заканчивается стихийным бедствием. Каждый вечер Елена наблюдает за тем, как буря разрушает ее королевство. Принцесса ищет способ избавиться от чар и спасти свою страну, но претерпевает одну неудачу за другой. Тем не менее Елена сдаваться не намерена.
- Красивая сказка с отличными эффектами и небанальным сюжетом. © misad-33790 / IMDb
Пит и его дракон (2016)
«Пит и его дракон» является ремейком одноименного фильма 1977 года. В результате автокатастрофы 5-летний Пит остался сиротой. Мальчик убежал в лес, где повстречал дракона, который и помог ему выжить в дикой природе. Во время вырубки деревьев Пит попадается на глаза лесному рейнджеру Грейс. Она намерена найти ребенку дом. Однако молодая женщина и не догадывается, что спасать ей придется не только мальчика, но и его необычного друга.
- Я влюбился в этот фильм! © caseynicholson / IMDb
Черная Красавица (2020)
Черная Красавица — это дикая лошадь, которая была оторвана от своего табуна и продана в конный центр. Свободолюбивое животное никому не подчиняется и демонстрирует при каждом удобном случае буйный нрав. Но все меняется, когда к местному работнику приезжает племянница, которая недавно стала сиротой. Девочка ни с кем не идет на контакт и лишь в Черной Красавице видит родственную душу.
- Отличный семейный фильм. Были и радость, и грусть, и снова радость. © plutionbenny / IMDb
Старгерл (2020)
С появлением в школе ученицы с необычным именем Старгерл жизнь скромного подростка Лео перевернулась с ног на голову. Энергичная яркая девочка уделила парню внимание, прилюдно спев для него песню «С днем рождения», и с этого момента Лео пропал. Он тайно вздыхает по Старгерл и собирает информацию о ней, не осмеливаясь подойти. К счастью, девочка готова взять инициативу в свои руки и вытащить парня из его кокона.
- Потрясающий фильм, который учит оставаться всегда собой. © rannynm / IMDb
Тимми Фейл: Допущены ошибки (2020)
11-летний Тимми Фейл мечтает стать детективом. Он не желает откладывать свою карьеру на потом и решает заняться частным сыском уже сейчас. Мальчик объявляет, что открыл детективное агентство. Да вот только никто не спешит к нему обращаться. Потому Тимми сам ищет дела, которые необходимо распутать. А помогает ему в этом воображаемый друг — большой полярный медведь Эпик.
- Глоток свежего воздуха. © wjschoff007 / IMDb
Дора и затерянный город (2019)
Большую часть своего детства Дора провела в джунглях вместе со своими родителями-исследователями. Но настало время заняться учебой в среде сверстников, и мама с папой отправляют девочку в город. И хотя Дора не понаслышке знает о выживании в дикой природе, едва ли эти знания подготовили ее к грядущему испытанию школой. Ведь там царят совсем иные законы. Да и тяга Доры к приключениям противоречит школьным устоям.
- Этот фильм сделал мой день. © rickydeleon23 / IMDb
Милый друг (2019)
Саймон — сирота. Но у мальчика есть сверхспособность, о которой он никому не рассказывает. Дело в том, что паренек может перевоплотиться в любого человека, к которому хотя бы раз прикоснулся. Мечта обрести любящую семью однажды толкает Саймона на большой обман. Он принимает облик мальчика, с которым вдали от людских глаз случилось несчастье, и отправляется жить к нему домой.
- Красивая история, замечательная музыка, отличные актеры! © HappyChildOfGod / IMDb
Волшебный лагерь (2020)
Иллюзиониста Энди оставила его ассистентка Кристина, и карьера мужчины пошла насмарку. Он решает завязать с фокусами и устраивается водителем такси. Однажды в его автомобиле оказывается необычный пассажир — владелец лагеря для юных волшебников. Он предлагает Энди занять должность преподавателя магии, и герой соглашается. Ведь у него будет возможность не только подзаработать, но и утереть нос Кристине, потому что она тоже приглашена в лагерь.
- Смотрели с детьми, очень понравилось. Мой 7-летний сын даже хлопал в ладоши. © kortnikul / IMDb
Айван, единственный и неповторимый (2020)
Горилла по кличке Айван уже много лет живет в торговом центре, веселя посетителей и их детей в небольшом цирковом шатре. Он уже давно не тоскует по родным джунглям, поскольку обрел друзей среди других обитателей зверинца, да и его владелец относится к Айвану с любовью. Но однажды в цирк привозят слоненка Руби. Он напоминает горилле о жизни на воле и вдохновляет на побег.
- Мои дети смотрели не отрываясь. © stevens8134033002 / IMDb
Джек — покоритель великанов (2013)
Молодой крестьянин Джек отправляется на рынок, чтобы продать лошадь. Повстречав бедного монаха, он без долгих раздумий меняет животное на горсть бобов. Однако дядя парня приходит от такого поступка в ярость и выбрасывает «плату» на землю. Кто же знал, что во время ливня бобы прорастут и в небо устремится волшебное дерево. А по нему спустятся великаны и похитят местную принцессу.
- Посмотрела раз сто. Добрая, теплая и трогательная история! © veratarasovapa / IMDb
Бонус: нас ждет новая киноверсия истории Питера Пэна с Джудом Лоу в образе злодея
В 2023 году, аккурат к 70-летию классического мультфильма о вечном ребенке, свет увидит кинолента «Питер Пэн и Венди». В образе Капитана Крюка на сей раз предстанет несравненный Джуд Лоу, который обошел других не менее блистательных претендентов на роль — Уилла Смита и Хоакина Феникса.
Какие фильмы вы приметили для семейного просмотра?