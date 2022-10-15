12 доказательств того, что костюмы в кино иногда могут сказать больше, чем герои в своих диалогах

Создание фильма — это гораздо более сложный процесс, чем может показаться. Здесь имеют значение мельчайшие детали. И хотя не все зрители обратят внимание на неочевидные подсказки, костюмеры все равно будут добавлять в наряды героев какие-то мелочи, которые имеют особое значение. Потому-то любители кино с таким любопытством разглядывают образы персонажей и стараются разгадать эти загадки.

Дом Дракона

В центре повествования находится семья Таргариен, которая, как нам известно еще со времен «Игры престолов», связана с драконами. Истинный Таргариен даже огня не боится. На это нам указывают детали одежды принца Дейемона и принцессы Рейениры. На плечах, руках и животе можно рассмотреть элементы, похожие на чешую дракона.

Теория Большого взрыва

За отношениями Леонарда и Пенни многие зрители следили, затаив дыхание. Поэтому, когда они наконец-то обручились, счастью фанатов не было предела. Однако время шло, а герои не торопились с организацией торжества. Пока однажды под давлением Шелдона они не решили просто взять и пожениться сегодня же. На скорую свадьбу указывал один элемент одежды Пенни: она была в одной и той же блузке в момент обручения и в тот день, когда пара собралась заключить брак как можно скорее.

История Золушки

Сказку о Золушке экранизировали множество раз в самых разных вариантах. Но классической версией все равно остается мультфильм 1950 года. Поэтому в новых прочтениях известной истории можно увидеть отсылки к нему. В «Истории Золушки» сводные сестры главной героини одеваются в наряды той же цветовой гаммы, что нам показали в далеком 1950 году.

Первый мститель: Другая война

В кадре на шее Наташи Романофф периодически появляется подвеска в виде стрелки. Это отсылка к ее близким дружеским отношениям с членом команды «Мстители» Клинтом Бартоном, известным под именем Соколиный Глаз.

Звездная пыль

Главная героиня фильма Ивейн — упавшая с неба звезда. Поэтому сначала нам показали ее в чудесном серебристом платье. Но позже, когда часть приключений уже осталась позади, а платье истрепалось, девушка переоделась в наряд из синего шелка. Костюмы таких же фасонов носили и другие женские персонажи ленты. Именно тогда стало понятно, что Ивейн начала превращаться из звезды в человека.

В лучшем мире

Майкл и Джанет управляли множеством «хороших миров». При этом у них обоих были декоративные элементы одежды в районе шеи. У Майкла — галстук-бабочка, у Джанет — пышный воротник блузки. Когда во 2-м сезоне главные герои — Тахани, Элизабет, Джейсон и Чиди — попадают в «плохой мир», можно заметить, что Тахани повязала на шею объемный черный шарф. Здесь можно увидеть намек на развязку ее истории: она тоже станет управлять «хорошими мирами».

Назад в будущее — 3

Во время очередного приключения Марти Макфлая и доктора Брауна забросило на Дикий Запад, поэтому им пришлось переодеться, чтобы не так выделяться. Трудно представить, где Марти достал такую рубашку, однако можно заметить, что даже в ней он не слился с местными жителями. Помимо того, что она ярко-розового цвета, стоит обратить внимание на ее декор. Рисунок атома — это еще один сигнал о том, что Марти тут совсем не место, что он принадлежит другому времени.

Ла-ла Ленд

В самом конце фильма, когда Себастиан и Миа встретились спустя несколько лет, зрителям показали кусочек воображаемого мира. То, как все могло бы быть, если бы они не расстались. Там даже был эпизод, где они танцуют: она в прекрасном белом платье, а он в костюме. Это намек на то, что герои поженились бы, если бы их разногласия не оказались настолько непримиримыми.

Скандал

Когда Оливия встречалась с Фитцем, она носила одежду темных цветов. Зато как только они расстались, она стала надевать вещи ярких оттенков: желтого, красного. Таким образом костюмеры хотели показать, что героиня, будучи в отношениях, потеряла себя, а став свободной, восстановила свое прежнее «я».

Леденящие душу приключения Сабрины

В 1-м сезоне сериала главная героиня прогуливается в красном платье с белым воротничком. Это отсылка к хоррору «Ребенок Розмари». В обеих кинокартинах много внимания уделяется сверхъестественному. Здесь можно увидеть намек на дальнейшую судьбу Сабрины: как Розмари довелось стать матерью «посланника ада», так Сабрину потом назвали Королевой ада.

Бриджертоны

В 1-м сезоне, где раскрывалась история Дафны и Саймона, герои носили наряды определенных цветов. До бракосочетания герцог облачался в красные костюмы, а мисс Бриджертон — в голубые платья. На тот момент они оба были самостоятельными и не интересовались романтическими отношениями. А после свадьбы стали надевать одежду, гармонирующую между собой. Например, на балу платье Дафны и жилетка Саймона были очень близки по цвету.

Человек-паук: Возвращение домой

На спортивных костюмах ребят в фильме «Человек-паук: Возвращение домой» можно рассмотреть эмблему школы, в которой они учатся. На ней указан год основания школы — 1962-й. Создатели ленты могли, конечно же, выбрать любой год. Но написали именно этот неслучайно: в этом году вышел комикс с первым появлением Человека-паука. И теперь всем ясно, что именно в этой школе учится «дружелюбный сосед Человек-паук».